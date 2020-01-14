Политика
РБКПрезидент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине
После распада СССР многие эстонцы надеялись, что Россия станет свободным и демократическим государством, однако эти надежды не сбылись. Об этом в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
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с чего всё началось
Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявила, что возникшая во время президентства в России Бориса Ельцина надежда жителей прибалтийской республик на изменения в соседней стране не оправдалась.РИА Новости03:03
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Президент Эстонии заявила о предпринятых против «непредсказуемой России» мерах
Взгляд.рувчера в 13:13
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