Политика

РБКРБКПрезидент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине

После распада СССР многие эстонцы надеялись, что Россия станет свободным и демократическим государством, однако эти надежды не сбылись. Об этом в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
Читать в источнике
Комментировать1246
с чего всё началось
В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung
 она заявила, что после распада СССР эстонцы рассчитывали, что Россия станет свободным и демократическим государством, но, по мнению Таллина, "все сложилось не так".
РИА Новости09:55

Подробнее о событии

Президент Эстонии боится России и не верит в «смерть мозга» НАТО

Красная весна01:42

В Госдуме объяснили «несбывшиеся надежды» Эстонии на РФ влиянием США

Известия07:35

Дипломат ответил на слова президента Эстонии о крахе надежд на Россию

URA.Ru06:21

«Создали варварскую модель вместо демократии». В России ответили президенту Эстонии

Телеканал 360°05:11

В России оценили слова Кальюлайд о «несбывшейся надежде» на Москву

РИА Новости09:55

Президент Эстонии заявила о предпринятых против «непредсказуемой России» мерах

Взгляд.рувчера в 13:13

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд: «Россия непредсказуема» (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия) (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

ИноСМИвчера в 08:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 12:28, Ашберн
Политика

МИД Израиля осудил прославление на Украине идеологов антисемитизма

Министерство иностранных дел Израиля осудило публичное прославление на Украине лиц, ответственных за убийства евреев во время Холокоста и погромов, и подчеркнуло, что прославление антисемитов не может представляться как "внутренняя проблема" какой-либо страны.
ТАСС 09:23
Происшествия

На Украине арестовали подозреваемого в убийстве Амины Окуевой

РИА Новости 11:49
Политика

Джонсон выступил против референдума о независимости Шотландии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил против проведения референдума о независимости Шотландии.
RT на русском 07:19
Происшествия

На Кубани женщина выкинула 10-месячную дочь из купе поезда

Известия 07:39
Энергетика

В Белоруссии рассказали об альтернативах российской нефти

Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
РИА Новости 09:02
Происшествия

Осужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным

В мордовской исправительной колонии номер 5 выясняют обстоятельства драки между двумя заключенными.
Вести.Ru 08:42
Шоу-бизнес

Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи

Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
WMJ.ru вчера в 12:31
Политика

США отговаривает Великобританию использовать 5G оборудование Huawei

Глава британской службы безопасности Эндрю Паркер в свою очередь утверждает, что использование оборудования Huawei при построении 5G сети никак не помешает обмену разведданными между Великобританией и США.
Ридус 10:50
Политика

В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США

Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Lenta.ru 07:05
Общество

ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул

Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Российская газета 08:28
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Здоровье

На Украине три человека скончались от вирусной пневмонии

В городе Тернополе больницы переполнены людьми с вирусным воспалением лёгких, сообщил 14 января телеканал «1+1».
REGNUM 04:27
Общество

Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу борьбы с бедностью в России.
RT на русском 09:06
Происшествия

В Крыму пассажир из Воронежа устроил поножовщину в поезде

В Крыму два пассажира поезда дальнего следования Санкт-Петербург - Севастополь пострадали от поножовщины, устроенной 61-летним уроженцем Воронежской области.
Российская газета 07:39
Происшествия

РБК: в Москве задержан бывший директор центра ядерной медицины

Обновлено в 17:31 Бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олега Козина задержали по подозрению в создании организованной преступной группировки.
BFM.ru 06:33
Экономика

Пенсии в ДНР превысили украинские

Минимальные пенсии в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) превысили украинские.
Lenta.ru 05:15
Кино

Вышел трейлер фильма «Морбиус», в котором засветился Человек-паук

На YouTube-канале Sony Pictures вышел первый дублированный трейлер фильма "Морбиус" с Джаредом Лето.
Российская газета 03:13
Общество

В АТОР пообещали отсутствие очередей при заселении в отели в Турции

Туристам в Турции не придется часами ожидать в лобби отеля при заселении в связи с ужесточением в стране контроля за соблюдением закона о персональных данных.
Известия 10:11
Общество

СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР

Коммерсантъ 12 января в 16:30
Общество

В Госдуму внесен законопроект об амнистии по случаю 75-летия Победы

Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес в Госдуму проект постановления об амнистии некоторых групп осужденных по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Коммерсантъ вчера в 15:30
Общество

В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку нижнего белья

Известия 10:48
Политика

Российское посольство в США два года не может запустить компьютерную сеть из-за санкций

Из-за санкций российское посольство в США два года не может запустить компьютерную сеть, заявил в Госдуме замминистра иностранных дел Евгений Иванов.
Интерфакс 09:26
Футбол

Новичок ЦСКА опережает Месси и Роналду в гонке за «Золотую бутсу»

Ассоциация европейских спортивных изданий подвела промежуточные итоги премии «Золотая бутса».
Нева Спорт 11:00
Игры

В сети показали скриншоты новой Half‑Life

Автор YouTube-канала Valve News Network показал девять скриншотов из ожидаемой Half‑Life: Alyx.
Ferra вчера в 09:07
Экономика

Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год.
Газета.Ru вчера в 19:53
Футбол

Кике Сетьен сменил Вальверде на посту главного тренера «Барселоны»

РИА Новости вчера в 17:21
Происшествия

В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев

В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
РБК 07:01
Политика

МИД прокомментировал запуск механизма разрешения споров по СВПД

В Москве прокомментировали решение стран "евротройки" запустить механизм по разрешению споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
РИА Новости 12:16
Происшествия

Истребитель ВВС Египта разбился в ходе тренировочного полета

Московский Комсомолец 11:26
Происшествия

Полиция раскрыла тайных дарителей денег из английской деревни

Lenta.ru 07:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Керсти Кальюлайд
Эстонский экономист
Эстонский экономист и политик. Президент Эстонии с 10 октября 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное