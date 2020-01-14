с чего всё началось

После распада СССР многие эстонцы надеялись, что Россия станет свободным и демократическим государством, однако эти надежды не сбылись. Об этом в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине

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