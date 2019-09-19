с чего всё началось

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.

Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины

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Происшествия К основательнице РЕН ТВ пришли с обыском Следователи провели обыск у бывшей издательницы журнала The New Times и основательницы телеканала РЕН ТВ Ирены Лесневской.

Происшествия Кремль отреагировал на задержание шедшего к Путину шамана Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание в Бурятии якутского шамана, который шел пешком в Москву «изгнать Путина».

Политика Украина позитивно оценила шансы договориться с Россией по газу Напомним, трёхсторонние консультации по газу в формате Россия-ЕС-Украина пройдут 19 сентября в Брюсселе с участием глав российского Газпрома и украинского «Нафтогаза» Алексея Миллера и Андрея Коболева.

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Армия и оружие NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы» Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".

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Политика В Кремле прокомментировали акции в поддержку актера Павла Устинова Администрация президента России и сам глава государства не могут влиять на приговор суда, но в деле актера Павла Устинова главное то, что была апелляция.