Политика
Газета.RuПрезидент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.
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Политика
Песков заявил, что ситуация с Устиновым развивается в русле закона
Песков напомнил, что защита Устинова подала апелляцию на приговор осужденному, а также подключившийся к делу актера адвокат Анатолий Кучерена «выполняет определенные предусмотренные законом действия».
ФАН 07:01
Политика
Грызлов заявил о срыве Киевом договоренностей «нормандской четверки»
Киев на заседании контактной группы по урегулированию на востоке Украины сорвал выполнение договоренностей советников глав стран «нормандской четверки».
Известия вчера в 11:35
Авто
Volkswagen готовит новый минивэн Viloran с дизайном под Touareg
В Сети появились фото нового минивэна Volkswagen Viloran.
Новые автомобили 03:13
Общество
УрГЭУ не собирается отчислять студента из-за членства в ЛГБТ-группе
Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) не планирует отчислять студента из-за его членства группе в соцсетях, поддерживающей ЛГБТ, сообщил ТАСС проректор вуза по социальной работе Роман Краснов.
ТАСС 02:39
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag вчера в 03:54
Шоу-бизнес
Заворотнюк вывели из критического состояния
Актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 05:54
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве
Мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируется в Московском регионе в воскресенье, 22 сентября.
RT на русском 05:28
Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском вчера в 14:07
Политика
Начались переговоры по транзиту газа через Украину
«Газпром» не исключал, что откажется от газового транзита через Украину, поскольку с 2020 года сможет перенаправить газ европейским потребителям по другим маршрутам благодаря запуску «Турецкого потока »и «Северного потока-2».
Lenta.ru 07:05
Шоу-бизнес
Волочкова показала фигуру как у бодибилдера
Похудев, танцовщица обрела сходство с бодибилдером. У Анастасии и до этого была фигура — ярко выраженный «перевернутый треугольник».
Wday.ru вчера в 01:17
Кино
Хидео Кодзима приедет на «ИгроМир-2019»
News.ru 07:14
Армия и оружие
Источник в Минобороны прокомментировал провал ПВО в Саудовской Аравии
РИА Новости 07:55
Политика
В МИД ФРГ рассказали об основной цели «формулы Штайнмайера»
"Формула Штайнмайера" представляет собой механизм предоставления оговоренного минскими соглашениями особого статуса Донбассу.
ТАСС 06:14
Футбол
France Football утвердил трофей имени Льва Яшина
Вести.Ru 07:02
Здоровье
В Минздраве назвали регионы России с самыми больными детьми
В России самые высокие показатели общей заболеваемости среди детей до 14 лет зафиксированы в Ненецком автономном округе (343 297,1 болезни на 100 тысяч детского населения).
News.ru 01:20
Общество
Лукашенко назвал ситуацию в школах бардаком
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя увольнение учительницы в одной из школ Гомеля из-за конфликта с четвероклассником, назвал ситуацию в белорусских школах бардаком.
РИА Новости 06:31
Происшествия
Во Франции потерпел крушение бельгийский истребитель F-16
RT на русском 06:33
Игры
Call of Duty: Modern Warfare содержит сцены пыток и убийства детей
News.ru 17 сентября в 04:06
Экономика
Медведев рассказал о профиците бюджета
На заседании Правительства в четверг Премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал о ситуации с бюджетом, передает корреспондент The Moscow Post.
The Moscow Post 07:01
Кино
Карина Мишулина надела на премьеру фильма любимое украшение
Paparazzi.ru 06:02
Политика
НАТО опубликовало статью о существовании «моря Азимова»
НАТО опубликовало статью о проблемах морской безопасности и упомянуло в ней несуществующее «море Азимова».
РБК вчера в 20:44
Политика
В ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске
RT на русском 03:57
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM вчера в 21:33
Происшествия
Замглавы департамента Минкульта задержали по делу о мошенничестве
Правоохранительные органы задержали в Москве заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, бывшего главу департамента Владимира Цветнова и еще двух бизнесменов, фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Известия 06:57
Армия и оружие
Пентагон: НАТО теряет военное превосходство над Россией
Российская газета вчера в 20:02