с чего всё началось

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.

Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины

Происшествия Полицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект» Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.

Общество Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.

Политика Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.

Происшествия Генпрокуратура попросила суд изменить меру пресечения Устинову Генпрокуратура России обратилась в Мосгорсуд освободить из СИЗО актера Павла Устинова, который получил срок в 3,5 года в колонии общего режима по делу о нанесении травмы сотруднику ОМОН.

Культура Хидео Кодзима приедет на «ИгроМир 2019» «Ореанда-Новости» Хидео Кодзима почтит личным присутствием главную сцену выставки 5 октября в 16:30.

Общество Приняты поправки о внесудебном взыскании долгов по зарплате Законопроект предоставляет работнику выбор, куда обратиться в случае долгов по зарплате - в суд или трудовую инспекцию.

Политика Начались переговоры по транзиту газа через Украину «Газпром» не исключал, что откажется от газового транзита через Украину, поскольку с 2020 года сможет перенаправить газ европейским потребителям по другим маршрутам благодаря запуску «Турецкого потока »и «Северного потока-2».

Происшествия Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.

Шоу-бизнес Заворотнюк составили новый план лечения Как сообщает Super, после того, как Заворотнюк пришла в сознание, врачи составили ей новый план лечения.

Экономика Лосось в России резко подорожал из-за снижения улова Основная причина подорожания красной рыбы — уменьшение улова на Дальнем Востоке в текущем году, сходятся во мнении опрошенные РБК участники рынка.

Шоу-бизнес Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек» Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.

Энергетика Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.

Здоровье Кровь американки стала синей после приема обезболивающего Кровь жительницы США посинела после приема зубного обезболивающего.

Общество Власти Москвы согласовали оппозиционный митинг 28 сентября Московские власти согласовали митинг Либертарианской партии на проспекте Академика Сахарова 28 сентября.

Кино Стартовали съемки нового фильма по игре Mortal Kombat Киносегмент вселенной Mortal Kombat прирастает очередной частью: как сообщил в своем Twitter Грег Руссо, сценарист проекта, в Австралии стартовали съемки новой "Смертельной битвы".

Происшествия В Железногорске пациент блуждал по подвалам больницы три дня В Красноярском крае в Железногорской Клинической больнице № 51 35-летний пациент после операции пропал из палаты и нашелся лишь через трое суток.

Экономика Forbes представил рейтинг крупнейших частных компаний России Американский журнал Forbes составил рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний.

Авто Представили обновленный кроссовер Honda CR-V Компания Honda официально представила обновленный кроссовер Honda CR-V 2020-го модельного года.

Армия и оружие В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией В последние годы НАТО теряет военное превосходство над Россией, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.

Футбол Сборная России поднялась на четыре позиции в рейтинге ФИФА Успех российской сборной в матча отборочного турнира Евро-2020 позволил команде Станислава Черчесова шагнуть на четыре позиции — с 46-го места на 42-е.

Шоу-бизнес В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».