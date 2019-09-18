Политика

Газета.RuГазета.RuПрезидент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на полях ежегодного форума Yalta European Strategy дала интервью «Европейской правде», в котором заявила
, что Евросоюз устал от Украины.
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