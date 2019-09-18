Политика
Газета.RuПрезидент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.
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Происшествия
Полицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект»
Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.
Вести.Ru вчера в 12:24
Общество
Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии
В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.
Газета.Ru 05:51
Политика
Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию
Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Происшествия
Генпрокуратура попросила суд изменить меру пресечения Устинову
Генпрокуратура России обратилась в Мосгорсуд освободить из СИЗО актера Павла Устинова, который получил срок в 3,5 года в колонии общего режима по делу о нанесении травмы сотруднику ОМОН.
Газета.Ru 05:17
Культура
Хидео Кодзима приедет на «ИгроМир 2019»
«Ореанда-Новости» Хидео Кодзима почтит личным присутствием главную сцену выставки 5 октября в 16:30.
Ореанда-Новости 09:16
Общество
Приняты поправки о внесудебном взыскании долгов по зарплате
Законопроект предоставляет работнику выбор, куда обратиться в случае долгов по зарплате - в суд или трудовую инспекцию.
Российская газета 09:33
Политика
Начались переговоры по транзиту газа через Украину
«Газпром» не исключал, что откажется от газового транзита через Украину, поскольку с 2020 года сможет перенаправить газ европейским потребителям по другим маршрутам благодаря запуску «Турецкого потока »и «Северного потока-2».
Lenta.ru 07:05
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32
Шоу-бизнес
Заворотнюк составили новый план лечения
Как сообщает Super, после того, как Заворотнюк пришла в сознание, врачи составили ей новый план лечения.
BFM.ru 08:18
Экономика
Лосось в России резко подорожал из-за снижения улова
Основная причина подорожания красной рыбы — уменьшение улова на Дальнем Востоке в текущем году, сходятся во мнении опрошенные РБК участники рынка.
РБК 02:01
Спорт
Биатлонистка Васильева дисквалифицирована на 1,5 года
Советский спорт 17 сентября в 11:24
Футбол
France Football учредил награду имени Льва Яшина
Интерфакс-Спорт 06:51
Шоу-бизнес
Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек»
Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.
Московский Комсомолец 04:41
Армия и оружие
Появились данные об отказе Грузии впускать корабль ВМС США в свои воды
Взгляд.ру 16 сентября в 15:16
Энергетика
Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение
Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.
REGNUM 00:58
Здоровье
Кровь американки стала синей после приема обезболивающего
Кровь жительницы США посинела после приема зубного обезболивающего.
Газета.Ru 07:12
Общество
Власти Москвы согласовали оппозиционный митинг 28 сентября
Московские власти согласовали митинг Либертарианской партии на проспекте Академика Сахарова 28 сентября.
Ведомости 05:33
Кино
Стартовали съемки нового фильма по игре Mortal Kombat
Киносегмент вселенной Mortal Kombat прирастает очередной частью: как сообщил в своем Twitter Грег Руссо, сценарист проекта, в Австралии стартовали съемки новой "Смертельной битвы".
Российская газета 17 сентября в 08:40
Происшествия
В Железногорске пациент блуждал по подвалам больницы три дня
В Красноярском крае в Железногорской Клинической больнице № 51 35-летний пациент после операции пропал из палаты и нашелся лишь через трое суток.
Российская газета 07:38
Политика
Украина обвинила Россию в срыве нормандского саммита
Встреча представителей дипломатической группы «нормандского формата» не состоялась из-за России.
Lenta.ru вчера в 09:07
Экономика
Forbes представил рейтинг крупнейших частных компаний России
Американский журнал Forbes составил рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний.
Пятый канал 16 сентября в 15:37
Авто
Представили обновленный кроссовер Honda CR-V
Компания Honda официально представила обновленный кроссовер Honda CR-V 2020-го модельного года.
Новые автомобили 00:41
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией
В последние годы НАТО теряет военное превосходство над Россией, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
РИА Новости вчера в 18:44
Футбол
Сборная России поднялась на четыре позиции в рейтинге ФИФА
Успех российской сборной в матча отборочного турнира Евро-2020 позволил команде Станислава Черчесова шагнуть на четыре позиции — с 46-го места на 42-е.
Нева Спорт 05:08
Экономика
«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» завершили слияние
Владельцы «Дикси» и «Красного и белого» начали «гипотетические обсуждения» возможного слияния около семи лет назад, рассказал Студенников.
Ведомости вчера в 16:09
Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал улучшение состояния Заворотнюк
Medical Note вчера в 20:46
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM вчера в 21:33
Здоровье
В Минздраве пояснили заявление о скачке смертности от рака в РФ
Главный онколог Минздрава академик РАН Андрей Каприн оценил заявления о росте смертности от онкологии в России из-за правил закупки медикаментов.
РЕН ТВ вчера в 17:44