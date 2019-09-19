Политика

Газета.RuГазета.RuПрезидент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.
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с чего всё началось

Президент Эстонии рассказала об усталости Европы от Украины

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала о причинах усталости Европы от Украины. Как она отметила в интервью «Европейской правде», связано это с коррупцией и экономической ситуацией на Украине.
RT на русскомвчера в 23:15

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«Ничего не меняется»: Президент Эстонии заявила, что Европа устала от Украины

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Президент Эстонии рассказала об усталости Европы от Украины

RT на русскомвчера в 23:15

Президент Эстонии пожаловалась на усталость от Украины

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Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины

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Президент Эстонии объяснила усталость Европы от Украины

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Президент Эстонии: Зеленский выбрал быстрые реформы? Тогда ваша власть точно будет делать ошибки (Европейська правда, Украина) (Євпропейська правда)

ИноСМИвчера в 11:51
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Политика

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Обещание Трампа одному из мировых лидеров обеспокоило разведку США

Сотрудник американской разведки забил тревогу и написал срочный рапорт после разговора президента США Дональда Трампа с неким иностранным лидером, пишет The Washington Post.
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Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.
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РБК 00:04
Общество

Назван простой продукт с омега-3 для замены дорогой рыбы и масла

В последнее время у некоторых медиков вызывает опасение употребление рыбы из-за возможного содержания в ней токсичных веществ - например, ртути.
Российская газета вчера в 01:45
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«Локомотив» обыграл в гостях «Байер» в Лиге чемпионов

"Локомотив" с победы стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов. В первом туре "железнодорожники" на выезде одолели немецкий "Байер" - 2:1.
Российская газета вчера в 17:05
Общество

Священники РПЦ выступили в поддержку фигурантов «московского дела»

Десятки священнослужителей Русской православной церкви (РПЦ) подписались под открытым письмом в поддержку фигурантов так называемого «московского дела» о массовых беспорядках 27 июля, сообщает «Православие и мир».
Афиша Daily 17 сентября в 15:34
Происшествия

Неизвестный угрожает подорвать метромост в Киеве

Неизвестный угрожает подорвать метромост в Киеве, по предварительным данным, он несколько раз выстрелил.
Москва 24 вчера в 11:19
Политика

Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 11:57
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Невролог рассказал, как пережить магнитные бури

Вечерняя Москва вчера в 09:28
Политика

Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита

Комментируя сообщения СМИ, что Киев не будет подписывать "формулу Штайнмайера" в рамках контактной группы, что ставит под вопрос проведение саммита нормандской четверки, Песков сказал: "Ведется обсуждение этой темы".
Российская газета вчера в 09:53
Общество

Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку

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Происшествия

В общежитии под Челябинском взорвали гранату

Lenta.ru вчера в 12:56
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В штате Сан-Паулу в Бразилии беременная невеста умерла на пути к собственной свадьбе. Об этом пишет издание Daily Mail.
Газета.Ru вчера в 22:41
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за фотографию, на которой он был запечатлён с чёрным гримом на лице и белым тюрбаном на голове.
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Как рассказал начальник научно-технического центра НПП «Полет» холдинга «Росэлектроника» Алексей Ратнер, новая система связи, обмена данными, опознавания и навигации с улучшенной криптозащитой на данный момент проходит испытания на истребителе Су-57.
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Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
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Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой

RT на русском вчера в 23:57
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С какого возраста положены льготы для предпенсионеров

Налоговые льготы положены людям более старшего возраста - тем, кто достиг прежнего возраста выхода на пенсию, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
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В результате рынок агентского взыскания может вырасти в полтора раза уже в 2020 году, причем правозащитники, несмотря на формально улучшающие положение граждан нормы, ожидают серьезного усугубления проблем должников.
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Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
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Критик рассказал, как Пугачева отчитала Собчак за поведение на сцене

Музыкальный критик Сергей Соседов на «Бархатном сезоне» в Сочи рассказал изданию «Дни.ру» о конфликте между Аллой Пугачевой и Ксенией Собчак.
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Эстонский экономист и политик. Президент Эстонии с 10 октября 2016 года.
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