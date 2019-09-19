Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала о причинах усталости Европы от Украины. Как она отметила в интервью «Европейской правде», связано это с коррупцией и экономической ситуацией на Украине.

с чего всё началось

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.

Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины

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