Политика

Газета.RuГазета.RuПрезидент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.
Читать в источнике
Комментировать126

Подробнее о событии

Президент Эстонии заявила об усталости Евросоюза от Украины

РБК01:58

Президент Эстонии назвала причины усталости Европы от Украины

Московский Комсомолец00:24

Лидер Эстонии заявила, что Европа устала от Украины

РЕН ТВвчера в 23:03

Президент Эстонии рассказала об усталости Европы от Украины

RT на русскомвчера в 23:15

Президент Эстонии пожаловалась на усталость от Украины

РИА Новостивчера в 23:54

Президент Эстонии объяснила усталость Европы от Украины

Известиявчера в 21:59

Президент Эстонии: Зеленский выбрал быстрые реформы? Тогда ваша власть точно будет делать ошибки (Европейська правда, Украина) (Євпропейська правда)

ИноСМИвчера в 11:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 03:33, Вашингтон
Политика

Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru вчера в 19:30
Происшествия

К основательнице РЕН ТВ пришли с обыском

Следователи провели обыск у бывшей издательницы журнала The New Times и основательницы телеканала РЕН ТВ Ирены Лесневской.
Lenta.ru 03:04
Политика

Трюдо извинился за посчитавшуюся расистской фотографию

RT на русском вчера в 21:36
Армия и оружие

NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»

Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Общество

Минюст и ФССП изменят систему взыскания долгов с граждан

В России изменится система взыскания долгов с граждан.
Известия 01:55
Происшествия

В Бурятии задержали направлявшегося в Москву «изгонять Путина» шамана

РБК 02:57
Футбол

«Локомотив» обыграл «Байер» на старте группового этапа Лиги чемпионов

В Леверкузене завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Байером» и «Локомотивом».
Sport24.ru вчера в 16:52
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru 17 сентября в 01:56
Происшествия

Сильный взрыв произошел возле автомобильного моста в Луганске

Газета.Ru 02:55
Политика

В Японии не признали переданные Россией останки 600 военнопленных

РБК 01:50
Политика

Разведка США забила тревогу из-за неосторожных слов Трампа

Президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.
Lenta.ru 02:33
Шоу-бизнес

Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы

Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН вчера в 17:26
Общество

Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье

Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
Известия вчера в 00:14
Армия и оружие

Россия разрешила Сирии использовать С-300 против Израиля

Россия дала Сирийской арабской армии (САА) разрешение использовать зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 против авиации Израиля.
Lenta.ru 03:02
Политика

Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 11:57
Экономика

Эксперты исключили сокращение рабочей недели без снижения зарплат

Как сообщало ИА REGNUM, в июне председатель правительства РФ Дмитрий Медведев допустил переход на четырёхдневную рабочую неделю.
REGNUM 01:21
Политика

Правительство Забайкалья отправлено в отставку

Глава Забайкальского края Александр Осипов отправил в отставку всех членов правительства региона, о чем сообщила его пресс-служба.
Московский Комсомолец 03:18
Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком

В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Происшествия

В Киеве задержали угрожавшего взорвать мост мужчину

Неизвестный мужчина вечером 18 сентября заблокировал движение на мосту метро в Киеве, угрожал взорвать его и начал стрелять.
Ведомости вчера в 12:50
Армия и оружие

Ядерную войну России и США показали в ролике

Lenta.ru вчера в 08:30
Шоу-бизнес

Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении состояния актрисы

Состояние Анастасии Заворотнюк заметно улучшилось, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на пиар-директора актрисы Марину Потапову.
РИА Новости 02:01
Политика

Радий Хабиров вступил в должность главы Башкирии

РИА Новости 02:48
Политика

Украина предложит России десятилетний контракт на транзит газа

Украина на предстоящих 19 сентября в Брюсселе трехсторонней встрече по газовой проблематике с Россией и Еврокомиссией (ЕК) предложит «Газпрому» подписать новый контракт на транзит российского газа на срок 10 лет и с минимальным объемом транспортировки в 60 млрд кубометров в год.
Rambler News Service вчера в 08:23
Здоровье

В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно

Как стало известно, порция алкоголя, употребление которой имеет незначительный риск для здоровья человека, составляет порядка 0,9 литра пива для мужчин и около 200 мл вина для женщин в день.
Газета.Ru вчера в 20:59
Армия и оружие

На Су-57 испытывается новая система связи с криптозащитой

Как рассказал начальник научно-технического центра НПП «Полет» холдинга «Росэлектроника» Алексей Ратнер, новая система связи, обмена данными, опознавания и навигации с улучшенной криптозащитой на данный момент проходит испытания на истребителе Су-57.
Военное дело вчера в 04:38
Волейбол

Российские волейболистки обыграли доминиканок на Кубке мира

Metaratings 02:24
Происшествия

Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой

Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32
Экономика

Неожиданный лидер: банк из третьей сотни заработал больше всех в России на переводах компаний

На апрель 2018 года комиссионные доходы банка "Воронеж" от переводов юрлиц без открытия счета составляли 1,8 млрд рублей.
Forbes 00:10
Общество

Адвокат Кучерена примет участие в защите Павла Устинова в Мосгорсуде

Устинов занимался в студии Райкина. Сам Кучерена подтвердил РБК, что примет участие в защите Устинова.
РБК вчера в 12:01
Шоу-бизнес

Дочь Виктории Бони заявила, что без макияжа ее мама выглядит некрасиво

Боня поинтересовалась у дочери, довольна ли она тем, что ее мать выглядит ужасно.
Вечерний курьер 02:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Керсти Кальюлайд
Эстонский экономист
Эстонский экономист и политик. Президент Эстонии с 10 октября 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Президент Эстонской Республики
Глава Эстонской Республики. Согласно Основному закону от 1992 года Эстония является парламентской республикой.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное