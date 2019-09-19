Политика
Газета.RuПрезидент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.
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Политика
Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru вчера в 19:30
Происшествия
К основательнице РЕН ТВ пришли с обыском
Следователи провели обыск у бывшей издательницы журнала The New Times и основательницы телеканала РЕН ТВ Ирены Лесневской.
Lenta.ru 03:04
Политика
Трюдо извинился за посчитавшуюся расистской фотографию
RT на русском вчера в 21:36
Армия и оружие
NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»
Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Общество
Минюст и ФССП изменят систему взыскания долгов с граждан
В России изменится система взыскания долгов с граждан.
Известия 01:55
Футбол
«Локомотив» обыграл «Байер» на старте группового этапа Лиги чемпионов
В Леверкузене завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Байером» и «Локомотивом».
Sport24.ru вчера в 16:52
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru 17 сентября в 01:56
Политика
Разведка США забила тревогу из-за неосторожных слов Трампа
Президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.
Lenta.ru 02:33
Шоу-бизнес
Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы
Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН вчера в 17:26
Общество
Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье
Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
Известия вчера в 00:14
Армия и оружие
Россия разрешила Сирии использовать С-300 против Израиля
Россия дала Сирийской арабской армии (САА) разрешение использовать зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 против авиации Израиля.
Lenta.ru 03:02
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 11:57
Экономика
Эксперты исключили сокращение рабочей недели без снижения зарплат
Как сообщало ИА REGNUM, в июне председатель правительства РФ Дмитрий Медведев допустил переход на четырёхдневную рабочую неделю.
REGNUM 01:21
Политика
Правительство Забайкалья отправлено в отставку
Глава Забайкальского края Александр Осипов отправил в отставку всех членов правительства региона, о чем сообщила его пресс-служба.
Московский Комсомолец 03:18
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Происшествия
В Киеве задержали угрожавшего взорвать мост мужчину
Неизвестный мужчина вечером 18 сентября заблокировал движение на мосту метро в Киеве, угрожал взорвать его и начал стрелять.
Ведомости вчера в 12:50
Армия и оружие
Ядерную войну России и США показали в ролике
Lenta.ru вчера в 08:30
Шоу-бизнес
Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении состояния актрисы
Состояние Анастасии Заворотнюк заметно улучшилось, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на пиар-директора актрисы Марину Потапову.
РИА Новости 02:01
Политика
Радий Хабиров вступил в должность главы Башкирии
РИА Новости 02:48
Политика
Украина предложит России десятилетний контракт на транзит газа
Украина на предстоящих 19 сентября в Брюсселе трехсторонней встрече по газовой проблематике с Россией и Еврокомиссией (ЕК) предложит «Газпрому» подписать новый контракт на транзит российского газа на срок 10 лет и с минимальным объемом транспортировки в 60 млрд кубометров в год.
Rambler News Service вчера в 08:23
Здоровье
В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно
Как стало известно, порция алкоголя, употребление которой имеет незначительный риск для здоровья человека, составляет порядка 0,9 литра пива для мужчин и около 200 мл вина для женщин в день.
Газета.Ru вчера в 20:59
Армия и оружие
На Су-57 испытывается новая система связи с криптозащитой
Как рассказал начальник научно-технического центра НПП «Полет» холдинга «Росэлектроника» Алексей Ратнер, новая система связи, обмена данными, опознавания и навигации с улучшенной криптозащитой на данный момент проходит испытания на истребителе Су-57.
Военное дело вчера в 04:38
Волейбол
Российские волейболистки обыграли доминиканок на Кубке мира
Metaratings 02:24
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32
Экономика
Неожиданный лидер: банк из третьей сотни заработал больше всех в России на переводах компаний
На апрель 2018 года комиссионные доходы банка "Воронеж" от переводов юрлиц без открытия счета составляли 1,8 млрд рублей.
Forbes 00:10
Общество
Адвокат Кучерена примет участие в защите Павла Устинова в Мосгорсуде
Устинов занимался в студии Райкина. Сам Кучерена подтвердил РБК, что примет участие в защите Устинова.
РБК вчера в 12:01
Шоу-бизнес
Дочь Виктории Бони заявила, что без макияжа ее мама выглядит некрасиво
Боня поинтересовалась у дочери, довольна ли она тем, что ее мать выглядит ужасно.
Вечерний курьер 02:43