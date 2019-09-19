с чего всё началось

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.

Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины

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Происшествия В ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что в результате теракта в Луганске повреждён путепровод, по которому должны были двигаться автомобили гумконвоя России.

Происшествия Бизнесмена убили в Нижнем Новгороде О личности мужчины не сообщается, однако местные СМИ пишут, что убитый - предприниматель Виктор Ворошилов.

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Общество В России планируют изменить порядок взыскания долгов с граждан По новым правилам, банки и другие организации смогут обратиться в суд о взыскании, только если должник не вернет просрочку в 30-дневный срок после такого предложения.

Политика Грызлов сообщил об отказе Украины подписывать формулу Штайнмайера Как констатировал полпред РФ Борис Грызлов, Киев отказался подписать формулу Штайнмайера, которая определяет процедуру предоставления Донбассу особого статуса.

Кино Шварценеггера не станут омолаживать в новой части «Терминатора» Тим Миллер, режиссер «Терминатора: Темные судьбы», во время недавней беседы с журналистами отметил, что не станет омолаживать Арнольда Шварценеггера с помощью современных технологий.

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Гаджеты Стоимость iPhone 11 Pro в России соответствует 47 дням работы Стоимость смартфона iPhone 11 Pro с 64 гигабайтами памяти в России соответствует 47 дням работы, согласно данным Росстата о среднемесячной зарплате в стране.

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