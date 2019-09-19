Политика
Газета.RuПрезидент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.
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Наука
Ученые обнаружили опасность зубных имплантатов
Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) и ФГБНУ КНЦ СО РАН Института медицинских проблем Севера нашли опасность зубных имплантатов.
Известия вчера в 21:29
Происшествия
В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости вчера в 12:49
Политика
Украина предложит России новый контракт по транзиту газа
Предположительно в Брюсселе делегатам предложат заключить новый контракт на 10 лет.
Piter.tv 02:26
Происшествия
В ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что в результате теракта в Луганске повреждён путепровод, по которому должны были двигаться автомобили гумконвоя России.
RT на русском 03:57
Происшествия
Бизнесмена убили в Нижнем Новгороде
О личности мужчины не сообщается, однако местные СМИ пишут, что убитый - предприниматель Виктор Ворошилов.
Российская газета 02:10
Технологии
Россияне стали чаще звонить через мессенджеры, чем по сотовой связи
По данным исследования Deloitte, мессенджеры стали лидером по уровню востребованности функций смартфона среди россиян, сообщает «Коммерсант».
Inc. Russia 04:28
Общество
В России планируют изменить порядок взыскания долгов с граждан
По новым правилам, банки и другие организации смогут обратиться в суд о взыскании, только если должник не вернет просрочку в 30-дневный срок после такого предложения.
Коммерсантъ 04:48
Политика
Грызлов сообщил об отказе Украины подписывать формулу Штайнмайера
Как констатировал полпред РФ Борис Грызлов, Киев отказался подписать формулу Штайнмайера, которая определяет процедуру предоставления Донбассу особого статуса.
RT на русском вчера в 14:44
Кино
Шварценеггера не станут омолаживать в новой части «Терминатора»
Тим Миллер, режиссер «Терминатора: Темные судьбы», во время недавней беседы с журналистами отметил, что не станет омолаживать Арнольда Шварценеггера с помощью современных технологий.
Discover24 17 сентября в 05:10
Происшествия
Соцработницу в Карелии обвинили в убийстве двух инвалидов ради денег
Верховный суд Карелии начал рассмотрение уголовного дела в отношении жительницы Питкяранты, обвиняемой в убийстве двух пожилых инвалидов ради денег для ставок на интернет-площадках, сообщили в четверг РИА Новости в региональном СК РФ.
РИА Новости 03:41
Общество
Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку
В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
RT на русском 17 сентября в 23:00
Происшествия
Прокуратура попросила Мосгорсуд изменить меру пресечения Устинову
Прокуратура по ходатайству адвоката Анатолия Кучерены направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения актеру Павлу Устинову, сообщил адвокат «Интерфаксу».
Коммерсантъ 03:31
Гаджеты
Стоимость iPhone 11 Pro в России соответствует 47 дням работы
Стоимость смартфона iPhone 11 Pro с 64 гигабайтами памяти в России соответствует 47 дням работы, согласно данным Росстата о среднемесячной зарплате в стране.
UfacityNews.ru вчера в 20:34
Футбол
Сборная России по футболу поднялась на 42-е место в рейтинге ФИФА
Сборная России по футболу поднялась на три строчки - с 46-го на 42-е место - в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).
МК-Спорт 04:58
Происшествия
В Бурятии задержали «шамана», подозреваемого в причастности к митингам
Ранее в СМИ появилась информация, что "шаман" Александр Габышев идет пешком из своей республики в Москву.
РИА Новости 04:35
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Футбол
Скончался бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен
В возрасте 43 лет умер бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Голландии Фернандо Риксен.
Петербургский дневник вчера в 06:55
Хоккей
Мальцев оформил потрясающий гол в ворота «Рейнджерс»
Чемпионат вчера в 20:24
Происшествия
AP: число погибших в результате взрыва в Афганистане возросло до 20
Число погибших в результате взрыва в Калате, административном центре афганской провинции Забуль, возросло до 20.
ТАСС 01:58
Политика
Пушков оценил слова Помпео о провале Patriot в Саудовской Аравии
Российский сенатор Алексей Пушков оценил слова госсекретаря США Майка Помпео, который заявил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot работают с переменным успехом.
Газета.Ru 04:05
Армия и оружие
NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»
Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru вчера в 09:51
Происшествия
Руководство АЭС «Фукусима-1» признано невиновным в ядерной катастрофе
Российская газета 02:53
Экономика
Украина потратит треть своего бюджета в 2020-м на погашение госдолга
В 2020 году Украина направит на погашение государственного долга около 438 млрд гривен ($17,7 млрд).
Газета.Ru 03:58
Шоу-бизнес
Врачи определились с лечением Анастасии Заворотнюк
Медики составили план терапии известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая до сих пор находится в стабильно тяжелом состоянии.
iReactor 03:30
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
Российская актриса Паулина Андреева, после нескольких лет романа ставшая женой важного отечественного кинематографиста Федора Бондарчука, только что опубликовала первое "официальное" фото с прошедших вчера в Санкт-Петербурге торжеств.
Российская газета вчера в 08:13
Авто
Россияне реже ездят на машинах из-за дорогого топлива
Причиной отказа от пользования автомобилем для россиян является цена на бензин. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опрос ВЦИОМ.
Газета.Ru 02:54