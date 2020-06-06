Политика

News.ruNews.ruПрезидент Египта объявил о новой инициативе по достижению мира в Ливии

6 июня в столице Египта Каире состоялась встреча президента страны Абделя Фаттаха ас-Сиси с командующим Ливийской национальной армией (ЛНР) маршалом Халифой Хафтаром и главой заседающей на восточных территориях Ливии палаты представителей Акилой Салехом.
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с чего всё началось

Салех, Хафтар и Ас-Сиси озвучили шаги по разрешению кризиса в Ливии

Египет призвал ввести в Ливии режим прекращения огня и вывести наемников с территории страны для недопущения эскалации кризиса. Ситуация в североафриканской стране стала главной темой диалога ливийской делегации с правительством Египта.
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Религия

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