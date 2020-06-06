Политика

РИА НовостиРИА НовостиПрезидент Египта объявил о новой инициативе по перемирию в Ливии

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил о новой инициативе по перемирию в Ливии, которая предусматривает прекращение огня и условия политического урегулирования.
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с чего всё началось

Салех, Хафтар и Ас-Сиси озвучили шаги по разрешению кризиса в Ливии

Египет призвал ввести в Ливии режим прекращения огня и вывести наемников с территории страны для недопущения эскалации кризиса. Ситуация в североафриканской стране стала главной темой диалога ливийской делегации с правительством Египта.
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