Египет может на законных основаниях осуществить вторжение в Ливию в настоящее время. С таким заявлением выступил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, призвав армию быть готовой к действиям за рубежом, пишет Reuters.

Президент Египта призвал армию быть готовой к вторжению в Ливию

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