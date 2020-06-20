Армия и оружие
REGNUMПрезидент Египта назвал вторжение в Ливию легитимным
«Любое прямое вмешательство Египта в Ливии теперь рассматривается в качестве шага, который наделен международной легитимностью», — передает его слова телеканал Sky News Arabia.
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Парламент Египта готов поддержать решение о военном вмешательстве в Ливию
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Политик назвал участников акций протеста в Соединенных Штатов «погромщиками» и напомнил, что они снесли памятники Христофору Колумбу, Джорджу Вашингтону, а также автору гимна США Фрэнсису Скотту Ки.
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Переход от фастфуда и полуфабрикатов к здоровой пище поможет меньше есть.
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Власти Москвы отчитались о ликвидации последствий непогоды
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Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
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В Инстаграме Юрий Дудь назвал голосование по Конституции «позором»
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Peterburg2.ru вчера в 12:23
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Трамп намерен ввести ограничения на рабочие визы в США
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Авиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США
В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса "Золотая Орда".
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Известия вчера в 13:24
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В Калининградской области вспыхнул пожар в детском доме
Пожар возник в чердачном помещении пристройки спортзала с выходом огня на кровлю. Распространения огня на здание Центра не было.
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