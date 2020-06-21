Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаПрезидент Египта заявил о законности возможного вторжения в Ливию

Президент подчеркнул, что Египет никогда не был сторонником агрессии, он действует только ради мира, а безопасность Ливии является частью национальной безопасности Египта. Абдель Фаттах ас-Сиси также призвал вооруженные силы страны быть готовыми выполнять боевые задачи за пределами республики.
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с чего всё началось

Президент Египта заявил о повышении боевой готовности на границе с Ливией

Президент Египта отметил, что все вооруженные бандформирования в Ливии должны быть расформированы, а силы других государств должны быть выведены из региона, так как внешние силы «поддерживают террористические группировки и подпитывают очаги терроризма в стране».
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Президент Египта заявил о повышении боевой готовности на границе с Ливией

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Мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса SARS-CoV-2, объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
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Путин назвал неизбежным визит руководства Украины в Москву

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