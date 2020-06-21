Президент Египта отметил, что все вооруженные бандформирования в Ливии должны быть расформированы, а силы других государств должны быть выведены из региона, так как внешние силы «поддерживают террористические группировки и подпитывают очаги терроризма в стране».

с чего всё началось

Президент подчеркнул, что Египет никогда не был сторонником агрессии, он действует только ради мира, а безопасность Ливии является частью национальной безопасности Египта. Абдель Фаттах ас-Сиси также призвал вооруженные силы страны быть готовыми выполнять боевые задачи за пределами республики.

Президент Египта заявил о законности возможного вторжения в Ливию

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