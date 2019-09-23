Расизма и любой дискриминации не должно быть в футболе. В Италии ситуация с каждым годом все ухудшается и ухудшается, и это очень серьезно. Нужно выявлять идиотов и выкидывать их со стадионов. Нам необходимо объединится в борьбе с этой ужасной вещью.

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что в итальянском футболе существует проблема расизма. Глава мирового футбола призвал итальянцев активнее бороться с проявлениями расизма среди болельщиков. В последнее время выступающие в Серии А темнокожие футболисты подвергались оскорблениям с трибун.

Экономика Прирост за счет мигрантов: впервые с начала 90-х годов в Амурской области увеличилось население Амурчан стало на 9 человек больше или на 0,04 %. Последний раз прирост населения в Амурстате фиксировали в начале 90-х годов.

Происшествия Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".

Кино «Чернобыль» получил премию «Эмми» как лучший мини-сериал «Чернобыль» удостоен премии как лучший мини-сериал (Крэйг Мэйзин, Джейн Фезерстоун и Кэролин Штраусс), за режиссуру мини-сериала или фильма (Йохан Ренк) и сценарий мини-сериала или фильма (Крэйг Мэйзин).

Шоу-бизнес Полина Гагарина лежит под капельницей Гагарина сообщает своим подписчикам, что занемогла 16 сентября, и объявила об отмене выступлений в связи с больным горлом.

Экономика В России начнется массовое сокращение госслужащих В России в 2020 году начнется реформа сферы госуправления, предполагающая массовое сокращение госслужащих, передает РИА "Новости".

Общество В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание Средняя суточная температура составит всего 6-7 градусов, что больше характерно для октября, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Политика Зариф: хуситы могли доработать ракеты для атаки на Саудовскую Аравию Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что хуситы могли сами увеличить радиус действия ракет, которые были использованы при ударе по саудовским нефтяным объектам.

Политика Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.

Здоровье Названы замедляющие старение продукты Диетолог Марият Мухина рассказала, какие продукты влияют на продолжительность жизни и помогают замедлить старение.

Армия и оружие Генерал США пожаловался на действия России в Черном море Действия России, затрудняющей проведение учений стран НАТО и Украины в Черном море, вызывают обеспокоенность США и их союзников.

Общество Старейший туроператор мира Thomas Cook объявил о ликвидации Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сообщил, что у британского правительства есть план вернуть домой 160 тыс. путешественников из страны, застрявших по всему миру из-за ликвидации Thomas Cook.

Единоборства Сборная России стала второй в медальном зачете ЧМ по боксу Российская сборная по боксу заняла второе место в медальном зачете на прошедшем в Екатеринбурге чемпионате мира.

Политика Байден потребовал расследовать возможное давление Трампа на Зеленского The Wall Street Journal в пятницу сообщили, что Трамп во время него неоднократно просил Зеленского расследовать обвинения в том, что Байден, будучи вице-президентом, угрожал прекратить помощь США, если не будет уволен прокурор, который занимается расследованием в отношении украинской газовой компании, с которой был связан сын Байдена.

Экономика В США рассмотрят возможность открытия представительства в Татарстане Американская торговая палата (АТП) рассматривает возможность открыть представительство в Казани.

Здоровье В России могут бесплатно начать выдавать назначенные лекарства Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что ведомство готовит проект закона, по которому пациенты будут иметь возможность получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом, бесплатно или со скидкой.

Хоккей «Витязь» обыграл СКА и возглавил общую таблицу КХЛ Победная серия "богатырей" теперь составляет семь матчей. Набрав 16 очков, "Витязь" вышел на первое место в общей турнирной таблице КХЛ.

Шоу-бизнес Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.

Происшествия У координатора омского штаба Навального прошли обыски У координатора омского штаба оппозиционера Алексея Навального Ольги Картавцевой проходят обыски, сообщает «Интерфакс».

Армия и оружие В Китае порассуждали о способности С-500 сбивать метеориты Российские зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей» являются самыми передовыми в российском арсенале и претендуют за звание лучших в мире, пишет китайское издание Sina.

Экономика Названы регионы с наибольшим ростом зарплат Эксперты подсчитали, в каких российских регионах в первом полугодии больше всего выросли зарплаты.

Здоровье В Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами В индийском штате Раджастан на свет появилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами, сообщают портал India Times Post и британская газета Daily Mail.

Происшествия ФСБ использовала амнистию капитала против бизнеса Эксперты называют это опасным прецедентом, который создает угрозу для всех, кто решил легализовать свои капиталы.

Здоровье Роспотребнадзор за лето обнаружил 35 тысяч нарушений в детских лагерях Специалисты Роспотребнадзора по итогам летних проверок в детских лагерях составили 35,4 тысячи протоколов за различные нарушения санитарного законодательства.

Происшествия В Иркутске задержали четырех сторонников шамана Габышева В Иркутске полицейские на съемной квартире задержали четырех сторонников шамана Александра Габышева, который хотел дойти до Москвы, чтобы «изгнать Путина».

Спорт WADA дало России три недели для дачи объяснений манипуляций с данными WADA (Всемирное антидопинговое агентсиво) предоставило России три недели, чтобы дать объяснения по поводу возможных манипуляций и несоответствий данных Московской антидопинговой лаборатории о допинг-пробах российских спортсменов, которые WADA получило в январе этого года, сообщает издание sportspressen.dk со ссылкой на главу Института национальных антидопинговых агентств Майкла Аска.

Общество Первый снег с градом выпал в Москве и Подмосковье Снег с градом выпал в некоторых районах столицы и Московской области.