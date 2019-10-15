Призываю всем организациям, проводящим турниры, принять правила, предусматривающие пожизненный запрет на посещение футбольных мероприятий для тех, кто признан виновным в расизме. Затем ФИФА сможет применять такие запреты на международном уровне.

После отборочного матча ЧЕ-2020 между сборными Болгарии и Англии, ознаменовавшегося расистскими выходками болгарских болельщиков, руководство ФИФА намерено ввести пожизненный запрет на посещение матчей. Матч в Софии, состоявшийся в понедельник, завершился грандиозным скандалом.

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