Футбол

Российская газетаРоссийская газетаПрезидент ФИФА предложил пожизненно отстранять болельщиков за расизм

Болгария — Англия
0 – 6
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Васил Левски»
4′
Джордан Хендерсон
7′
Маркус Рэшфорд
20′
Росс Баркли
32′
Росс Баркли
45′+4′
Рахим Стерлинг
Георий Сармов
Божидар Краев
46′
Исмаил Иса
Галин Иванов
68′
69′
Рахим Стерлинг
72′
Росс Баркли
Мэйсон Маунт
73′
Рахим Стерлинг
Джейдон Санчо
76′
Маркус Рэшфорд
Каллум Уилсон
Вандерсон
Кристиян Малинов
76′
85′
Харри Кейн
После отборочного матча ЧЕ-2020 между сборными Болгарии и Англии, ознаменовавшегося расистскими выходками болгарских болельщиков, руководство ФИФА намерено ввести пожизненный запрет на посещение матчей. Матч в Софии, состоявшийся в понедельник, завершился грандиозным скандалом.
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Джанни Инфантино
Призываю всем организациям, проводящим турниры, принять правила, предусматривающие пожизненный запрет на посещение футбольных мероприятий для тех, кто признан виновным в расизме. Затем ФИФА сможет применять такие запреты на международном уровне.
— Джанни ИнфантиноГазета.Ru 14:40

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