Футбол
Российская газетаПрезидент ФИФА предложил пожизненно отстранять болельщиков за расизм
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Васил Левски»
|4′
Джордан Хендерсон
|7′
Маркус Рэшфорд
|20′
Росс Баркли
|32′
Росс Баркли
|45′+4′
Рахим Стерлинг
Георий Сармов
Божидар Краев
|46′
Исмаил Иса
Галин Иванов
|68′
|69′
Рахим Стерлинг
|72′
Росс Баркли
Мэйсон Маунт
|73′
Рахим Стерлинг
Джейдон Санчо
|76′
Маркус Рэшфорд
Каллум Уилсон
Вандерсон
Кристиян Малинов
|76′
|85′
Харри Кейн
Болгария
Расстановка 4‑5‑1
23
Илиев
4
Пашов
15
Терзиев
21
Хаджиев
3
Занев
10
Попов
12
Краев
11
Десподов
7
Костадинов
16
Малинов
18
Иванов
1
Пикфорд
2
Триппьер
5
Мингз
6
Магуайр
3
Чилуэлл
8
Хендерсон
20
Маунт
4
Уинкс
21
Уилсон
9
Кейн
17
Санчо
Англия
Расстановка 4‑3‑3
После отборочного матча ЧЕ-2020 между сборными Болгарии и Англии, ознаменовавшегося расистскими выходками болгарских болельщиков, руководство ФИФА намерено ввести пожизненный запрет на посещение матчей. Матч в Софии, состоявшийся в понедельник, завершился грандиозным скандалом.
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Призываю всем организациям, проводящим турниры, принять правила, предусматривающие пожизненный запрет на посещение футбольных мероприятий для тех, кто признан виновным в расизме. Затем ФИФА сможет применять такие запреты на международном уровне.
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