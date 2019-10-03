Футбол
Rostov gazetaПрезидент ФК «Ростов» не исключил переход Карпина в «Спартак»
Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц выразил свое мнение о возможном переходе главного тренера Валерия Карпина в «Спартак», сообщает «Чемпионат». Напомним, «Спартак» распрощался с главным тренером Олегом Кононовым после очередного поражения.
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Телеведущая Ольга Скабеева ответила на речь президента России Владимира Путина о том, что российские СМИ занимаются очернением Украины.
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Оскорбивший слушателя Соловьев ответил жителям Татарстана
Телеведущий Владимир Соловьев посчитал необоснованной реакцию жителей Татарстана на его слова в адрес одного из слушателей в прямом эфире "Вести FM".
Газета.Ru 14:41
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Росконтроль определил самый вкусный шоколад
Эксперты Росконтроля провели исследование темного шоколада наиболее популярных российских брендов и определили самый качественный продукт.
Слово и Дело 17:00
Происшествия
Сбербанк начал проверку из-за утечки данных клиентов
Сбербанк на своем сайте сообщил о возможной утечке персональных данных минимум 200 клиентов.
Известия 00:16
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ вчера в 09:06
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Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском 10:26
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Выступление России в ПАСЕ прервали крики о терроризме
Выступление главы российской делегации в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) Петра Толстого прервали крики о «террористическом российском государстве».
Lenta.ru 11:40
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«Ленком» отказал вдове Караченцова в памятном концерте
Супруга покойного актера Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина заявляет, что памятный концерт, посвященный ее мужу, который был назначен на 21 октября в театре "Ленком", не сможет состояться.
Дни24 09:36
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Создатели Terminator: Resistance раскрыли системные требования шутера
Gmbox.ru вчера в 12:59
Происшествия
В Томске мужчина застрелил двух женщин и покончил с собой
Мужчина застрелил двух женщин, работавших в коммерческой фирме в Томске, после чего покончил с собой.
РБК 10:42
Происшествия
Нетрезвая толпа попыталась прорваться на Хованское кладбище
Как сообщили в «Ритуале», пытавшиеся проникнуть на кладбище люди угрожали при этом охранникам, из-за чего на место вызвали полицию.
Lenta.ru 15:40
Политика
На Украине прошли митинги против подписания «формулы Штайнмайера»
Возле офиса президента 2 октября собрались около двух тысяч протестующих (по оценкам ТАСС) против подписания "формулы Штайнмайера" - плана по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, разработанного президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
Газета.Ru 15:31
Политика
Медведев официально уволил главу Росгидромета
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об отставке главы Росгидромета Максима Яковенко, следует из документа, текст которого опубликован на официальном сайте кабмина РФ.
Народные новости 10:48
Финансы
Фондовый рынок США продолжил падение
Фондовый рынок США продолжил начавшееся 1 октября падение, 2 октября передает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 10:17
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Происшествия
Якутского «шамана-воина» Габышева экспертиза признала невменяемым
Шамана Александра Габышева из Якутии, фигуранта уголовного дела об экстремизме, психолого-психиатрическая экспертиза признала невменяемым.
REGNUM 21:38
Происшествия
Готовивших теракты на Сахалине сторонников ИГ приговорили к колонии
Планировавшие теракт в Южно-Сахалинске двое сторонников террористической организации «Исламское государство»* были приговорены к 11 годам колонии строгого режима.
RT на русском 21:57
Политика
Медведев встретился с Раулем Кастро на Кубе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев, находящийся с визитом на Кубе, встретился первым секретарем ЦК Коммунистической партии страны Раулем Кастро, сообщает официальный сайт кабмина.
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Политика
Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов
Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома союзов на Большой Дмитровке.
RT на русском 10:19
Общество
Россияне назвали необходимую для счастья зарплату
Как отметили аналитики, запросы россиян формируются из их реального дохода, то есть чем выше зарплата – тем больше средств для счастья нужно.
Известия 21:42
Шоу-бизнес
«Нет слов». Ольга Бузова зажгла на концерте в Барнауле
3 октября в Барнаул приехала телеведущая, певица, актриса, бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова.
Алтайская правда 21:43
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко потребовал от "Газпрома" разблокировать возможность получать на границе между Украиной и Россией газ из Туркмении.
РИА Новости 08:48
Здоровье
Врачи назвали лучшее время для прививок от гриппа
Главный врач Adventist HealthCare Urgent Care Амра Насир рассказал, в какой период лучше всего делать прививки от гриппа.
Газета.Ru 21:18
Музыка
Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»
Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga 01 октября в 09:15
Политика
Россия предложила перенести работу Первого комитета ГА ООН из США
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона предложила с 2020 года перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Вену или Женеву.
RT на русском 18:15