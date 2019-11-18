Футбол
Коммерсантъ Ростов-на-ДонуПрезидент ФК «Ростов» рассказал о финансовом состоянии клуба
Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц рассказал о финансовой ситуации в клубе, а также о его целях и задачах. Его обращение опубликовала пресс-служба Ростова.
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Мы – "Ростов". Президент ФК "Ростов" Арташес АрутюнянцФК Ростоввчера в 07:56
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Президент «Ростова» рассказал о финансовых проблемах и назвал главные задачи клуба
Sport24.ruвчера в 07:41
Президент ФК «Ростов»: прошлые долги всплывают и создают нам проблемы
РБК Ростов-на-Донувчера в 08:06
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