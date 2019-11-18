Футбол

Коммерсантъ Ростов-на-ДонуКоммерсантъ Ростов-на-ДонуПрезидент ФК «Ростов» рассказал о финансовом состоянии клуба

Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц рассказал о финансовой ситуации в клубе, а также о его целях и задачах. Его обращение опубликовала пресс-служба Ростова.
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Обращение Президента ФК «Ростов» Арташеса Арутюнянц

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