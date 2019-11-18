Футбол

Rostov gazetaRostov gazetaПрезидент ФК «Ростов» рассказал о ситуации в клубе

Ранее Карапин рассказал, что у клуба серьезные финансовые проблемы, и футболисты длительное время не получают зарплату. Он пояснил, что финансовая блокада может привести к гибели клуба.
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с чего всё началось

Обращение Президента ФК «Ростов» Арташеса Арутюнянц

Мы – "Ростов". Президент ФК "Ростов" Арташес Арутюнянц
ФК Ростоввчера в 07:56

Подробнее о событии

Президент «Ростова» рассказал о финансовых проблемах и назвал главные задачи клуба

Sport24.ruвчера в 07:41

Покинуть ФК «Ростов» потребовали от президента клуба

Rostov gazetaвчера в 09:12

Президент «Ростова» рассказал, откуда в клубе долги

Блокнот Ростов-на-Донувчера в 09:08

Президент ФК «Ростов»: прошлые долги всплывают и создают нам проблемы

РБК Ростов-на-Донувчера в 08:06

«Ростов» сделал заявление о долгах перед футболистами

Газета.Ruвчера в 09:22

Президент «Ростова» рассказал о финансовых проблемах клуба

Коммерсантъвчера в 08:49

Президент «Ростова» рассказал о финансовой ситуации в клубе

RT на русскомвчера в 09:27
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 17:58, Ашберн
Общество

Губернатор неофициально соберет депутатов, чтобы рассказать, кто останется в сахалинском правительстве

Сахалинским депутатам пока не рассказали, кто именно возглавит министерства и агентства после преобразования структуры правительства.
Сахалин.Инфо 03:34
Политика

Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Lenta.ru 06:59
Происшествия

Одна из версий защиты учитывает влияние фазы Луны на Соколова

РИА Новости 06:12
Наука

Почти 150 новых геоглифов нашли на плато Наска в Южном Перу

Ученые из университета Ямагата (Япония) во главе с профессором Масато Сакаи нашли на известном плато Наска в южном Перу 142 новых геоглифа с изображениями загадочных монстров.
МедиаПоток 04:01
Футбол

Сборная России разгромила Сан-Марино

4. Сборной России осталось узнать одного соперника по групповому этапу Евро-2020 Перед жеребьевкой 24 участника чемпионата Европы будут разбиты на четыре корзины по шесть команд в каждой.
Lenta.ru 17:06
Происшествия

Сестры Хачатурян попросили суда присяжных

Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных.
Lenta.ru 12:32
Происшествия

В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе

В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».
РБК 06:19
Происшествия

Пропавшая редактор «Интерфакса» два дня пролежала за церковью

Известия 08:29
Технологии

Мобильное приложение найдет поломку двигателя в машине по звуку

В России решили запустить новый сервис, который поможет оценить состояние мотора в машине по звуку и найдет поломку.
DriveNN.ru 05:00
Политика

Трамп воспринял избрание Зеленского скептически, заявил Волкер

Президент США Дональд Трамп воспринял избрание Владимира Зеленского президентом Украины с глубоким скептицизмом, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:51
Происшествия

На кладбище в Мурманской области погиб рабочий

RT на русском 15:11
Футбол

Игрок ЦСКА Влашич получил травму в матче за сборную Хорватии

Газета.Ru 14:29
Кино

Вышел второй трейлер экранизации мюзикла «Кошки»

Кинокомпания Universal Pictures выпустила второй трейлер киноадаптации мюзикла «Кошки». Фильм выйдет в российский прокат 2 января 2020 года.
Афиша Daily 12:48
Происшествия

На пустившую за руль шестилетнего сына челнинку завели уголовное дело

Сама Алтынбаева продолжает считать, что ничего экстраординарного днем 17 ноября на трассе из Казани в Набережные Челны не произошло.
Вести.Ru 08:50
Футбол

Польша — Словения 3:2

Спорт-Экспресс 16:43
Общество

Госдума поддержала законопроект о предустановке российского софта

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, который делает обязательной предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в стране гаджеты.
РБК 10:50
Политика

Тимошенко ответила Зеленскому на слова о «давней традиции»

RT на русском 07:14
Политика

Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.
РИА Новости 07:54
Происшествия

СК потребовал арестовать экс-депутата из Хабаровского края

СК РФ потребовал арестовать бизнесмена и бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова по подозрению в причастности к убийству.
Известия 10:26
Происшествия

Грузовик протаранил 13 машин в Волгограде

Сообщается, что у грузовика Scania, который перевозил морковь, отказали тормоза, в результате чего 30-летний водитель протаранил 13 автомобилей.
Вести.Ru 13:52
Экономика

В Госдуме предложили установить минимальную цену на пачку сигарет

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
РБК 14:13
Шоу-бизнес

Актер Юрий Соломин в тяжелом состоянии попал в больницу

Срочно госпитализирован советский и российский актер Юрий Соломин. В тяжелом состоянии его положили в одну из московских больниц.
Свободная Пресса вчера в 21:45
Кино

Сериал «Властелин колец» продлили на второй сезон

Amazon продлил еще не вышедший сериал "Властелин колец" на второй сезон, сообщает Variety.
РИА Новости 03:36
Происшествия

В Петербурге трамвай насмерть сбил мужчину

На Дальневосточном проспекте в Санкт-Петербурге трамвай сбил двух пешеходов, один из них погиб, сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
РБК 17:42
Футбол

На Евро-2020 сборная России сыграет в одной группе с Бельгией и Данией

Два или три матча в группе Россия на Евро-2020 проведет в Санкт-Петербурге (хозяина игры с Данией определит жеребьевка).
Спорт-Экспресс 17:19
Общество

Михаил Боярский сопровождал внучку на балу дебютанток Tatler

Известный актер Михаил Боярский опровождал внучку Катерину на балу дебютанток Tatler.
АиФ Санкт-Петербург 01:17
Происшествия

Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория.
RT на русском вчера в 23:21
Шоу-бизнес

Никита Пресняков вместе с супругой прыгнул с небоскреба

Никита Пресняков вместе своей супругой – моделью Аленой Красновой, отправился на отдых а Объединенные Арабские Эмираты.
Bimru.ru 07:56
Здоровье

Первое детское отделение паллиативной помощи открылось в Приморье

Первыми на Дальним Востоке назвали сегодня врачей краевой детской клинической больницы №2. Там открыли отделение паллиативной помощи.
ВЕСТИ: Приморье 02:49
Общество

Кремль сообщил о поручении Путина построить мост через Лену

РБК вчера в 17:18
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