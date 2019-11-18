Футбол

Rostov gazetaRostov gazetaПрезидент ФК «Ростов» рассказал о ситуации в клубе

Ранее Карапин рассказал, что у клуба серьезные финансовые проблемы, и футболисты длительное время не получают зарплату. Он пояснил, что финансовая блокада может привести к гибели клуба.
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с чего всё началось

Обращение Президента ФК «Ростов» Арташеса Арутюнянц

Мы – "Ростов". Президент ФК "Ростов" Арташес Арутюнянц
ФК Ростов07:56

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Президент «Ростова» рассказал о финансовых проблемах и назвал главные задачи клуба

Sport24.ru07:41

ФК «Ростов» снова стал объектом спекуляций

Donday.ru04:21

Покинуть ФК «Ростов» потребовали от президента клуба

Rostov gazeta09:12

Президент «Ростова» рассказал, откуда в клубе долги

Блокнот Ростов-на-Дону09:08

Президент ФК «Ростов»: прошлые долги всплывают и создают нам проблемы

РБК Ростов-на-Дону08:06

Президент «Ростова» высказался о финансовых проблемах клуба

Газета.Ru08:13

Президент «Ростова» рассказал о финансовых проблемах клуба

Коммерсантъ08:49
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 14:22, Вашингтон
Армия и оружие

Раскрыты характеристики российских универсальных десантных кораблей

Кубанские новости 09:47
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Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru 12:44
Происшествия

Главный полицейский московского метро уволен после стрельбы на станции

Глава УВД на московском метро генерал-майор полиции Николай Савченко уволен после того, как полицейский из отдела собственной безопасности расстрелял на станции метро «Рязанский проспект» двоих коллег.
Lenta.ru 13:09
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На гранулах пирита выросли кристаллы из первичного бульона

На 12 поколении концентрации органических веществ и производного АТФ начали снижаться, а на кристаллах пирита образовывались фрактальные рисунки.
N+1 16 ноября в 08:13
Общество

«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену под Якутском

Президент России Владимир Путин фактически одобрил проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска.
RT на русском вчера в 22:42
Происшествия

ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
REGNUM 13:33
Происшествия

Убитую в Крыму пятилетнюю девочку похоронили

В Крыму на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района похоронили пятилетнюю девочку, в убийстве которой обвиняется ее отчим.
REGNUM вчера в 11:04
Здоровье

Уволен проводивший уникальные операции детям врач-трансплантолог

Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко, сообщает Business FM.
Газета.Ru 06:47
Футбол

Коноплянка считает, что сборной Украины не хватает Ракицкого

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Евгений Коноплянка считает, что в сборной Украины не хватает защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого.
Нева Спорт 11:15
Культура

Пригожин объяснил, почему Ротару не выступала в России

Газета.Ru 11:01
Кино

Сборы «Джокера» превысили миллиард долларов

Газета.Ru 03:01
Общество

«Газпром» направил «Нафтогазу» последнее предложение по транзиту

"Газпром" направил украинскому "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа.
Газета.Ru 08:58
Политика

Киев продолжит судиться с Москвой после возвращения кораблей

Киев даже после получения кораблей продолжит судиться с Москвой в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву.
РИА Новости 09:10
Экономика

Morgan Stanley верит в восстановление темпов роста мирового ВВП

Аналитики Morgan Stanley прогнозируют восстановление темпов роста глобальной экономики уже в I квартале следующего года, ожидая, что в целом за 2020 год она прибавит 3,2% против прогнозных 3% по итогам нынешнего года.
Росбалт 10:42
Общество

Хозяин толстого кота станет акционером «Аэрофлота»

Хозяин усатого пассажира, обманом пронесший кота на борт самолета, теперь станет акционером «Аэрофлота».
Петербургский дневник 06:18
Футбол

Павел Мамаев сыграл за ФК «Ростов» в матче против «Краснодара»

В воскресенье состоялся товарищеский матч между командами. Ростовчане проиграли со счетом 1:0.
Rostov gazeta вчера в 14:40
Общество

Россия отказалась от участия в конкурсе «Мисс Вселенная» в 2019 году

Организаторы конкурса "Мисс Россия" приняли решение не отправлять победительницу этого года Алину Санько в США для участия в конкурсе "Мисс Вселенная".
Газета.Ru 12:22
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Дефицит бюджета Саратовской области превысит два миллиарда рублей

Первый зампред правительства Вадим Ойкин сообщил, что доходы бюджета в 2020 году составят 108,4 млрд рублей, расходы — 111,4 млрд, дефицит превысит 2,1 млрд.
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Происшествия

Два человека погибли при столкновении автомобиля со зданием в Москве

На севере Москвы легковой автомобиль Renault врезался в одноэтажное здание, в результате чего погибли два человека.
РБК 14:09
Политика

В Совфеде оценили сообщение китайских СМИ о слабых сторонах России

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал материал китайского издания Sohu, в котором автор назвал четыре, по его мнению, слабых места России.
RT на русском 11:10
Происшествия

В Москве пропала журналистка агентства «Интерфакс»

RT на русском 12:04
Общество

С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам

Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Солидарность 03:29
Здоровье

ВИЧ постарел: в Таганроге увеличилось число инфицированных пенсионеров

В январе-октябре 2019 года в Таганроге Ростовской области выявлено 79 ВИЧ-инфицированных, что на 10 человек больше, чем за тот же период прошедшего года, сообщили в городском управлении здравоохранения.
MedikForum.ru 11:00
Происшествия

При стрельбе в супермаркете в Оклахоме погибли три человека

Три человека погибли в результате стрельбы в супермаркете Walmart в американском городе Дункан (штат Оклахома), сообщает газета Duncan Banner со ссылкой на полицию.
RT на русском 12:07
Политика

В Тбилиси спецназ начал разгон протестующих у здания парламента

Участники акций требовали роспуска парламента и назначения досрочных выборов, они заблокировали входы в здание и перекрыли прилегающие к нему улицы баррикадами из строительного мусора и мешков с песком.
РБК 08:43
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За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube

Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
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Авто

Ford представил электрокроссовер в стиле Mustang

В стандартной комплектации кроссовер будет оснащаться светодиодными фарами и задними фонарями, беспроводной зарядкой для телефона, спутниковой навигационной системой и системой безопасности и помощи семейства Ford CoPilot 360 и 360 Assist 2.0.
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Фигурное катание

Медведева представила новый показательный номер в Москве

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года российская фигуристка Евгения Медведева на этапе Гран-при в Москве представила новый показательный номер.
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Происшествия

Ущерб от коррупции в России составил более 100 млрд рублей

Ущерб от коррупции в России за восемь месяцев 2019 года составил около 102 млрд рублей. Об этом сообщает журнал "Полиция России".
Газета.Ru 05:33
Политика

Пушков ответил на совет польского евродепутата о возвращении Крыма

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем микроблоге в Твиттере ответил депутату Европарламента от Польши Витольду Ващиковскому на его совет властям Украины о способах возвращения Крыма.
Московский Комсомолец вчера в 17:39
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