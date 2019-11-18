с чего всё началось

Ранее Карапин рассказал, что у клуба серьезные финансовые проблемы, и футболисты длительное время не получают зарплату. Он пояснил, что финансовая блокада может привести к гибели клуба.

Президент ФК «Ростов» рассказал о ситуации в клубе

Экономика В Госдуме предложили установить минимальную цену на пачку сигарет В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.

Финансы Рефинансировать кредиты к Новому Году предлагает Дальневосточный банк Дальневосточный банк приглашает рефинансировать кредиты сторонних банков по сниженной ставке 9,9%*.

Футбол Фанаты скандируют оскорбления в адрес Дзюбы на матче с Сан-Марино Фанаты скандируют оскорбительные кричалки в адрес нападающего сборной России Артема Дзюбы во время матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Сан-Марино, передает "Спорт-Экспресс".

Общество Сегодня почти всех знаков зодиака ждет небывалый успех Именно спокойствие и самообладание сегодня помогают добиться успеха, справится со всеми трудностями.

Наука Ученые назвали основную причину возникновения рака MUC1 выполняет в основном защитную функцию, но при постоянном воспалении гликопротеин, наоборот, может стать причиной возникновения патогенных процессов.

Политика Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.

Футбол Италия со счетом 9:1 победила Армению в матче отбора на Евро-2020 Встреча, прошедшая в Палермо, завершилась со счетом 9:1 в пользу итальянцев. Четыре из девяти голов Италия провела в первом тайме.

Шоу-бизнес Иосиф Пригожин: Избитая Валерия выходила на сцену с выбитой челюстью Оказалось, в 1994 году избитая до полусмерти певица вышла на сцену «Песни года» с черной выбитой челюстью.

Общество ГИБДД поддержала идею выдавать водительские права несовершеннолетним Начальник ГИБДД Михаил Черников заявил в рамках Всероссийского форума «Я выбираю ЮИД» заявил, что хочет дать возможность несовершеннолетним получить права на управление транспортным средством.

Здоровье Глава Минздрава заявила о зарплатах врачей в 79 тыс. рублей Минздрав пытается добиться того, чтобы фиксированная часть оклада врачей не была ниже 55 тыс. рублей, но из-за недостатка полномочий сделать это довольно сложно.

Хоккей «Трактор» не смог обыграть «Йокерит» Сегодня, 19 ноября, в Челябинске состоялся матч КХЛ, на котором встречались челябинский «Трактор» и «Йокерит» из Хельсинки.

Технологии Sony запатентовала геймпад для PlayStation 5 Игровая приставка Sony PlayStation 5 выйдет на рынок в конце следующего года.

Экономика РФ увеличила вложения в американские госбумаги до $10 млрд Россия в сентябре 2019 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги до 10,075 млрд долларов.

Армия и оружие СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3 Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.

Фигурное катание Медведева рассказала о жертвах ради фигурного катания Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о жертвах, на которые она пошла ради фигурного катания.

Авто Китайцы сделали копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала Китайская компания Hanlong Auto, находящаяся в провинции Хубэй, выпустила внедорожник, который внешне практически копирует Range Rover Sport, но стоит почти в десять раз дешевле.

Армия и оружие Сирийские ПВО сбили несколько ракет над окрестностями Дамаска Сирийские средства противовоздушной обороны уничтожили несколько ракет над южными окрестностями Дамаска.

Политика Трамп назвал процедуру импичмента «позорищем» Президент США заявил, что лично не знаком с некоторыми свидетелями, которые дают показания в ходе расследования, связанного с процедурой импичмента.

Экономика Оптимизм в российской промышленности упал до двухлетнего минимума Институт экономической политики Гайдара подсчитал, что индекс промышленного оптимизма достиг самого низкого значения с февраля 2016 года, сообщает РБК.

Футбол «Тоттенхэм» уволил Почеттино с поста главного тренера Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" уволил с поста главного тренера аргентинского специалиста Маурисио Почеттино.

Происшествия В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве пропавшей женщины Полицейские в Красноярске задержали подозреваемого в убийстве пропавшей без вести женщины.

Общество Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью Совет Федерации выступил с инициативой привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время.