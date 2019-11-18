Футбол
Rostov gazetaПрезидент ФК «Ростов» рассказал о ситуации в клубе
Ранее Карапин рассказал, что у клуба серьезные финансовые проблемы, и футболисты длительное время не получают зарплату. Он пояснил, что финансовая блокада может привести к гибели клуба.
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с чего всё началось
Мы – "Ростов". Президент ФК "Ростов" Арташес АрутюнянцФК Ростоввчера в 07:56
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Президент «Ростова» рассказал о финансовых проблемах и назвал главные задачи клуба
Sport24.ruвчера в 07:41
Президент ФК «Ростов»: прошлые долги всплывают и создают нам проблемы
РБК Ростов-на-Донувчера в 08:06
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Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену на пачку сигарет
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
РБК 14:13
Финансы
Рефинансировать кредиты к Новому Году предлагает Дальневосточный банк
Дальневосточный банк приглашает рефинансировать кредиты сторонних банков по сниженной ставке 9,9%*.
Кам 24 17:05
Гаджеты
Названы способы использования старых iPhone
Дни24 17 ноября в 21:02
Футбол
Фанаты скандируют оскорбления в адрес Дзюбы на матче с Сан-Марино
Фанаты скандируют оскорбительные кричалки в адрес нападающего сборной России Артема Дзюбы во время матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Сан-Марино, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 15:34
Общество
Сегодня почти всех знаков зодиака ждет небывалый успех
Именно спокойствие и самообладание сегодня помогают добиться успеха, справится со всеми трудностями.
Живая Кубань 17 ноября в 22:45
Наука
Ученые назвали основную причину возникновения рака
MUC1 выполняет в основном защитную функцию, но при постоянном воспалении гликопротеин, наоборот, может стать причиной возникновения патогенных процессов.
Известия 17:04
Экономика
Американская TJX Companies купила 25% в ритейлере Familia за $225 млн
Американская TJX Companies купила 25% в российском off-price ритейлере Familia за $225 млн.
Интерфакс 09:01
Политика
Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих
Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.
Газета.Ru 05:02
Футбол
Италия со счетом 9:1 победила Армению в матче отбора на Евро-2020
Встреча, прошедшая в Палермо, завершилась со счетом 9:1 в пользу итальянцев. Четыре из девяти голов Италия провела в первом тайме.
Интерфакс-Спорт вчера в 17:31
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин: Избитая Валерия выходила на сцену с выбитой челюстью
Оказалось, в 1994 году избитая до полусмерти певица вышла на сцену «Песни года» с черной выбитой челюстью.
Актуальные Новости 01:40
Общество
ГИБДД поддержала идею выдавать водительские права несовершеннолетним
Начальник ГИБДД Михаил Черников заявил в рамках Всероссийского форума «Я выбираю ЮИД» заявил, что хочет дать возможность несовершеннолетним получить права на управление транспортным средством.
SpeedMe вчера в 23:20
Здоровье
Глава Минздрава заявила о зарплатах врачей в 79 тыс. рублей
Минздрав пытается добиться того, чтобы фиксированная часть оклада врачей не была ниже 55 тыс. рублей, но из-за недостатка полномочий сделать это довольно сложно.
Live24 00:19
Хоккей
«Трактор» не смог обыграть «Йокерит»
Сегодня, 19 ноября, в Челябинске состоялся матч КХЛ, на котором встречались челябинский «Трактор» и «Йокерит» из Хельсинки.
Первый областной 11:08
Технологии
Sony запатентовала геймпад для PlayStation 5
Игровая приставка Sony PlayStation 5 выйдет на рынок в конце следующего года.
Дни24 вчера в 11:40
Экономика
РФ увеличила вложения в американские госбумаги до $10 млрд
Россия в сентябре 2019 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги до 10,075 млрд долларов.
BFM.ru вчера в 18:40
Армия и оружие
СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3
Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.
Газета.Ru 14:25
Фигурное катание
Медведева рассказала о жертвах ради фигурного катания
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о жертвах, на которые она пошла ради фигурного катания.
Газета.Ru 11:56
Авто
Китайцы сделали копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала
Китайская компания Hanlong Auto, находящаяся в провинции Хубэй, выпустила внедорожник, который внешне практически копирует Range Rover Sport, но стоит почти в десять раз дешевле.
Суть событий 17 ноября в 13:17
Армия и оружие
Сирийские ПВО сбили несколько ракет над окрестностями Дамаска
Сирийские средства противовоздушной обороны уничтожили несколько ракет над южными окрестностями Дамаска.
Известия 18:53
Политика
Трамп назвал процедуру импичмента «позорищем»
Президент США заявил, что лично не знаком с некоторыми свидетелями, которые дают показания в ходе расследования, связанного с процедурой импичмента.
ГЛАС.RU 13:38
Кино
Биографический фильм «Ford против Ferrari» возглавил прокат России
Российская газета вчера в 04:10
Экономика
Оптимизм в российской промышленности упал до двухлетнего минимума
Институт экономической политики Гайдара подсчитал, что индекс промышленного оптимизма достиг самого низкого значения с февраля 2016 года, сообщает РБК.
Давыдов.Индекс 05:24
Футбол
«Тоттенхэм» уволил Почеттино с поста главного тренера
Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" уволил с поста главного тренера аргентинского специалиста Маурисио Почеттино.
ТАСС Спорт 14:44
Происшествия
В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве пропавшей женщины
Полицейские в Красноярске задержали подозреваемого в убийстве пропавшей без вести женщины.
Известия 06:52
Общество
Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью
Совет Федерации выступил с инициативой привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время.
РИА Новости 17:26
Авто
Рассекречен обновлённый кроссовер Mitsubishi ASX
Что касается технических параметров, то новый кроссовер Mitsubishi ASX может обзавестись единственным вариантом мотора на 2 литра с мощностью 167 л.с. В зависимости от комплектации, станет возможным купить кроссовер с механической или автоматической коробкой передач.
Faktom 08:09
Кино
Сборы «Джокера» в мировом прокате превысили $1 млрд
Сборы фильма "Джокер" в мировом прокате превысили один миллиард долларов.
Народные новости вчера в 20:20