с чего всё началось

Ранее Карапин рассказал, что у клуба серьезные финансовые проблемы, и футболисты длительное время не получают зарплату. Он пояснил, что финансовая блокада может привести к гибели клуба.

Президент ФК «Ростов» рассказал о ситуации в клубе

Финансы Направление движения рубля зависит от Минфина РФ Максимальную роль в динамике рубля по дням может сыграть момент возобновления более ярко выраженной положительной динамики по индекса Мосбиржи и РТС, чего очевидно, стоит ожидать уже на этой неделе в ответ на достижение соответствующих новых пиков западными биржевыми площадками.

Политика Украина отказалась считать возврат кораблей Россией актом доброй воли Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассматривает возвращение украинских кораблей не как акт доброй воли, а как выполнение решения Международного морского трибунала.

Экономика В России выросло число просрочек по кредитам Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн.

Политика Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение "Газпрома" "Нафтогазу" продлить транзитный контракт или заключить новый сроком на один год со взаимным отказом от претензий неприемлемо.

Общество Синоптики обещают ночные морозы регионам Центральной России Аналогичный прогноз дают синоптики для Липецкой области, в Тамбовской и Орловской областях в ночь на 21 ноября столбики термометров опустятся до минус 7 градусов.