Футбол
Rostov gazetaПрезидент ФК «Ростов» рассказал о ситуации в клубе
Ранее Карапин рассказал, что у клуба серьезные финансовые проблемы, и футболисты длительное время не получают зарплату. Он пояснил, что финансовая блокада может привести к гибели клуба.
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Мы – "Ростов". Президент ФК "Ростов" Арташес АрутюнянцФК Ростов07:56
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Финансы
Направление движения рубля зависит от Минфина РФ
Максимальную роль в динамике рубля по дням может сыграть момент возобновления более ярко выраженной положительной динамики по индекса Мосбиржи и РТС, чего очевидно, стоит ожидать уже на этой неделе в ответ на достижение соответствующих новых пиков западными биржевыми площадками.
Политика
Почему Зеленский хуже Порошенко, рассказали на Украине
Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш рассказала, чем президент Украины Владимир Зеленский хуже экс-лидера страны Петра Порошенко.
Футбол
Футбольный матч в Астрахани завершился массовой дракой
Футбол
Подрежут «Крыльям»: футбольному клубу в Самаре ищут частных инвесторов
По словам чиновника, 2/3 нынешнего бюджета «Крыльев» обеспечивается за счет региона, 1/3 — за счет привлеченных инвесторов.
Шоу-бизнес
Боярский сопровождал внучку Катерину на балу дебютанток Tatler
Михаил Боярский сопровождал внучку Катерину на балу дебютанток Tatler.
Шоу-бизнес
В Сеть попало фото Натальи Ветлицкой в новом имидже
Стилист певицы — Вадим Галаганов в минувшие выходные поделился небольшим инсайдом. Он показал фото с новой фотосессии Натальи.
Происшествия
В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию
Армия и оружие
В Сирии попытались сжечь российский патруль
Общество
Власти планируют в шесть раз увеличить субсидии институту Жириновского
Субсидии Институту мировых цивилизаций могут увеличиться в 2020 году почти в шесть раз — с 60 до 353,8 млн рублей.
Происшествия
СК проверит в Москве данные об оставленных в квартире восьмерых детях
Следователи в Москве совместно с прокуратурой организовали доследственную проверку по факту обнаружения в квартире восьмерых простуженных детей.
Политика
Украина отказалась считать возврат кораблей Россией актом доброй воли
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассматривает возвращение украинских кораблей не как акт доброй воли, а как выполнение решения Международного морского трибунала.
Экономика
В России выросло число просрочек по кредитам
Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн.
Общество
ГИБДД поддержала инициативу выдавать права несовершеннолетним
Госавтоинспекция поддерживает идею выдачи водительских прав несовершеннолетним, но при определенных условиях.
Технологии
Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови
Длительные космические полеты могут быть весь опасными для здоровья космонавтов.
Общество
Томский губернатор сделал 31 декабря выходным днем по просьбе женщин
Томский губернатор Сергей Жвачкин решил сделать вторник, 31 декабря, выходным днем по просьбе женщин.
Происшествия
В Красноярске из офиса похитили почти 6 кг золота
В Красноярске полиция разыскивает злоумышленников, похитивших из сейфа в одном из офисов в центре города 5,9 кг золота.
Политика
Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение "Газпрома" "Нафтогазу" продлить транзитный контракт или заключить новый сроком на один год со взаимным отказом от претензий неприемлемо.
Шоу-бизнес
Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
По имеющимся данным, врачи оценивают состояние артиста как тяжелое.
Наука
Формулу перерасчета возраста собак в человеческий вывели биологи
Общество
Синоптики обещают ночные морозы регионам Центральной России
Аналогичный прогноз дают синоптики для Липецкой области, в Тамбовской и Орловской областях в ночь на 21 ноября столбики термометров опустятся до минус 7 градусов.
Космос
В Китае прошли испытания аппарата для посадки на Марс
Космос
Представлена «дорожная карта» по наблюдениям черных дыр средней массы
Астрофизики из США рассмотрели возможность обнаружения черных дыр в среднем диапазоне масс при использовании гравитационно-волновых детекторов.
Общество
В Тюмени из-за морозов отменили занятия для младшеклассников
Экономика
ЕС может перестать финансировать нефтегазовые и угольные проекты
Министры финансов Европы выпустили совместные заявления о намерении прекратить финансирование нефтегазовых и угольных проектов.
Общество
В Росконтроле проверили «Докторскую» колбасу
"Докторская" колбаса предполагает в своем составе: свинину, говядину, воду, яйца куриные или меланж, молоко коровье, соль, сахар, пряности в виде мускатного ореха или кардамона, антиокислитель — аскорбиновую кислоту и фиксатор окраски нитрит натрия.
Общество
Озвучено, кому полагается прибавка к пенсии в размере 10 700 рублей
Руководитель Пенсионного фонда России Антон Дроздов напомнил, кому из пенсионеров полагается крупная прибавка к страховой пенсии по старости, сообщает PRIMPRESS.
Армия и оружие
Польские СМИ составили два сценария войны США с Россией
Два сценария потенциального вооружённого конфликта между США и РФ опубликовал 18 ноября общественно-политический еженедельник «Мысль Польши».