Футбол
Аргументы и Факты - Ростов-на-ДонуПрезидент ФК «Ростов» высказался о долгах клуба
Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц сделал публичное заявление о долгах клуба и планах по развитию команды. Его слова приводит пресс-служба футбольного клуба с берегов Дона.
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Мы – "Ростов". Президент ФК "Ростов" Арташес АрутюнянцФК Ростоввчера в 07:56
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Президент «Ростова» рассказал о финансовых проблемах и назвал главные задачи клуба
Sport24.ruвчера в 07:41
Президент ФК «Ростов»: прошлые долги всплывают и создают нам проблемы
РБК Ростов-на-Донувчера в 08:06
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В России выросло число просрочек по кредитам
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Спецборт МЧС доставит более 30 российских детей из Ирака в Москву
Спецборт МЧС в понедельник вылетел из иракской столицы Багдад с 32 российскими детьми на борту, сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.
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Турция может возобновить военную операцию в Сирии
Анкара заявила о своей готовности возобновить военную операцию в Сирии в случае срыва вывода курдских военизированных формирований из создаваемой Турцией на севере САР зоны безопасности.
Здоровье
Онколог рассказал, как связаны рак и колбаса
Врач-онколог-гематолог, член Европейского общества медицинской онкологии (ESMO), кандидат медицинских наук Михаил Ласков прокомментировал основные заблуждения о связи некоторых продуктов с развитием раковых опухолей, сообщил сайт «Аргументы и факты».
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В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России
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Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» последнее предложение по транзиту
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О планах обзавестись второй супругой Абдулманап Нурмагомедов рассказал журналистам лично.
Политика
В Кремле ответили об отдельной встрече Путина с Зеленским в Париже
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина ответил на вопрос, может ли у главы государства в этот день состояться отдельная беседа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Общество
С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам
Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Технологии
Археологи заглянули в нетронутую гробницу Фридриха III
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Политика
В Верховной раде назвали условия для прекращения войны в Донбассе
Для разрешения конфликта на востоке Украины необходимо уйти от политических оценок в правовое поле, заявил депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире программы «Эпицентр украинской политики» на телеканале NewsOne.
Политика
Деятельность Путина одобряют 70% россиян
Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Происшествия
Суд лишил водительских прав депутата Госдумы, сбившего мотоциклиста
Гагаринский суд Москвы на полтора года лишил водительских прав депутата Госдумы Николая Герасименко, сбившего на автомобиле Lexus мотоциклиста в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Гаджеты
Xiaomi готовит электронную книгу Mi Reader
В Сети появилась информация о характеристиках первой электронной книги Mi Reader китайской компании Xiaomi.
Общество
В России согласовали порядок продажи «красивых» номеров
МВД и Минэкономики согласовали систему, которая позволит россиянам покупать «красивые» номера, их можно будет получить через портал госуслуг, заполнив заявление при регистрации автомобиля.
Происшествия
Суд отказался выпустить из СИЗО генерала юстиции на 4-й стадии рака
Дубинский сказал суду, что постоянно испытывает боли и за время ареста потерял возможность ходить без дополнительной опоры.
Политика
Протестующим нашли лагеря подготовки
Член комиссии депутат Адальби Шхагошев (ЕР) добавил, что к числу «лагерей» можно отнести и «виртуальные» — речь идет о «концентрации протестных мыслей в соцсетях, не имеющей географического обозначения».
Авто
Hyundai выпустила бюджетную альтернативу Hyundai Solaris
Как сообщили в пресс-службе корейской марки, в основу седана легла платформа RB, на которой уже построены Hyundai Accent (по-нашему – Solaris) и KIA Soluto.
Армия и оружие
ПВО Израиля перехватила четыре ракеты из Сирии
Общество
Россияне собрали миллион евро на восстановление Венеции
Миллион евро пожертвовали на ликвидацию последствий наводнения в Венеции граждане России.
Общество
ГИБДД поддержала инициативу выдавать права несовершеннолетним
Госавтоинспекция поддерживает идею выдачи водительских прав несовершеннолетним, но при определенных условиях.
Происшествия
В Челябинске горит компрессорный завод
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил, почему Ротару не выступала в РФ
Певица София Ротару возвращается в Россию не на заработки, сказал продюсер Иосиф Пригожин.
Общество
В РЖД представили прототип новой плацкарты
Футбол
Россия сыграет с Данией на Евро-2020
Встречи российской и датской сборных состоятся в группе В. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.
Общество
Астронавты США впервые за 19 лет не вошли в экипажи кораблей «Союз»
Зарубежные астронавты впервые за 19 лет не вошли в экипажи российских космических кораблей «Союз», следует из данных Центра подготовки космонавтов.
Общество
Доступ приставов к кредитным историям россиян могут расширить
Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) подготовил поправки к закону "О кредитных историях", согласно которым сотрудники ФССП могут получить полный доступ к кредитным историям россиян.