Футбол

Аргументы и Факты - Ростов-на-ДонуАргументы и Факты - Ростов-на-ДонуПрезидент ФК «Ростов» высказался о долгах клуба

Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц сделал публичное заявление о долгах клуба и планах по развитию команды. Его слова приводит пресс-служба футбольного клуба с берегов Дона.
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Обращение Президента ФК «Ростов» Арташеса Арутюнянц

Мы – "Ростов". Президент ФК "Ростов" Арташес Арутюнянц
ФК Ростоввчера в 07:56

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Президент «Ростова» рассказал о финансовых проблемах и назвал главные задачи клуба

Sport24.ruвчера в 07:41

Покинуть ФК «Ростов» потребовали от президента клуба

Rostov gazetaвчера в 09:12

Президент «Ростова» рассказал, откуда в клубе долги

Блокнот Ростов-на-Донувчера в 09:08

Президент ФК «Ростов»: прошлые долги всплывают и создают нам проблемы

РБК Ростов-на-Донувчера в 08:06

Президент «Ростова» высказался о финансовых проблемах клуба

Газета.Ruвчера в 08:13

Президент «Ростова» рассказал о финансовых проблемах клуба

Коммерсантъвчера в 08:49

Президент «Ростова» рассказал о финансовой ситуации в клубе

RT на русскомвчера в 09:27
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Экономика

В России выросло число просрочек по кредитам

Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн.
Известия вчера в 17:54
Общество

Спецборт МЧС доставит более 30 российских детей из Ирака в Москву

Спецборт МЧС в понедельник вылетел из иракской столицы Багдад с 32 российскими детьми на борту, сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.
Интерфакс вчера в 11:06
Армия и оружие

Турция может возобновить военную операцию в Сирии

Анкара заявила о своей готовности возобновить военную операцию в Сирии в случае срыва вывода курдских военизированных формирований из создаваемой Турцией на севере САР зоны безопасности.
Российская газета 00:35
Здоровье

Онколог рассказал, как связаны рак и колбаса

Врач-онколог-гематолог, член Европейского общества медицинской онкологии (ESMO), кандидат медицинских наук Михаил Ласков прокомментировал основные заблуждения о связи некоторых продуктов с развитием раковых опухолей, сообщил сайт «Аргументы и факты».
Телеканал 360° вчера в 21:25
Происшествия

В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России

РИА Новости вчера в 23:05
Политика

Глава МИД Германии отменил поездку на линию разграничения в Донбассе

Christoph Soeder / Global Look Press Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отменил запланированную поездку на линию разграничения в Донбассе.
РЕН ТВ вчера в 15:35
Общество

«Газпром» направил «Нафтогазу» последнее предложение по транзиту

"Газпром" направил украинскому "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа.
Газета.Ru вчера в 08:58
Общество

Отец Хабиба Нурмагомедова решил обзавестись второй женой

О планах обзавестись второй супругой Абдулманап Нурмагомедов рассказал журналистам лично.
Дни24 00:42
Политика

В Кремле ответили об отдельной встрече Путина с Зеленским в Париже

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина ответил на вопрос, может ли у главы государства в этот день состояться отдельная беседа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
РЕН ТВ 00:58
Армия и оружие

Польские СМИ составили два сценария войны США с Россией

REGNUM вчера в 22:42
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru вчера в 12:44
Общество

С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам

Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Солидарность вчера в 03:29
Технологии

Археологи заглянули в нетронутую гробницу Фридриха III

Австрийские ученые «заглянули» внутрь нетронутой гробницы германского императора Фридриха III, возглавлявшего в XV веке Священную римскую империю.
МИР 24 вчера в 07:18
Политика

В Верховной раде назвали условия для прекращения войны в Донбассе

Для разрешения конфликта на востоке Украины необходимо уйти от политических оценок в правовое поле, заявил депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире программы «Эпицентр украинской политики» на телеканале NewsOne.
РБК вчера в 22:37
Политика

Деятельность Путина одобряют 70% россиян

Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Интерфакс вчера в 03:20
Происшествия

Суд лишил водительских прав депутата Госдумы, сбившего мотоциклиста

Гагаринский суд Москвы на полтора года лишил водительских прав депутата Госдумы Николая Герасименко, сбившего на автомобиле Lexus мотоциклиста в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 08:28
Гаджеты

Xiaomi готовит электронную книгу Mi Reader

В Сети появилась информация о характеристиках первой электронной книги Mi Reader китайской компании Xiaomi.
UfaTime.ru вчера в 03:08
Общество

В России согласовали порядок продажи «красивых» номеров

МВД и Минэкономики согласовали систему, которая позволит россиянам покупать «красивые» номера, их можно будет получить через портал госуслуг, заполнив заявление при регистрации автомобиля.
Lenta.ru 00:00
Происшествия

Суд отказался выпустить из СИЗО генерала юстиции на 4-й стадии рака

Дубинский сказал суду, что постоянно испытывает боли и за время ареста потерял возможность ходить без дополнительной опоры.
РБК вчера в 12:26
Политика

Протестующим нашли лагеря подготовки

Член комиссии депутат Адальби Шхагошев (ЕР) добавил, что к числу «лагерей» можно отнести и «виртуальные» — речь идет о «концентрации протестных мыслей в соцсетях, не имеющей географического обозначения».
Коммерсантъ вчера в 15:06
Авто

Hyundai выпустила бюджетную альтернативу Hyundai Solaris

Как сообщили в пресс-службе корейской марки, в основу седана легла платформа RB, на которой уже построены Hyundai Accent (по-нашему – Solaris) и KIA Soluto.
Автоновости дня вчера в 08:30
Армия и оружие

ПВО Израиля перехватила четыре ракеты из Сирии

Телеканал 360° 00:42
Общество

Россияне собрали миллион евро на восстановление Венеции

Миллион евро пожертвовали на ликвидацию последствий наводнения в Венеции граждане России.
Вести.Ru вчера в 05:51
Общество

ГИБДД поддержала инициативу выдавать права несовершеннолетним

Госавтоинспекция поддерживает идею выдачи водительских прав несовершеннолетним, но при определенных условиях.
РБК вчера в 19:35
Происшествия

В Челябинске горит компрессорный завод

REGNUM вчера в 23:08
Шоу-бизнес

Пригожин объяснил, почему Ротару не выступала в РФ

Певица София Ротару возвращается в Россию не на заработки, сказал продюсер Иосиф Пригожин.
Piter.tv вчера в 13:23
Общество

В РЖД представили прототип новой плацкарты

RT на русском 00:26
Футбол

Россия сыграет с Данией на Евро-2020

Встречи российской и датской сборных состоятся в группе В. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.
Коммерсантъ вчера в 17:10
Общество

Астронавты США впервые за 19 лет не вошли в экипажи кораблей «Союз»

Зарубежные астронавты впервые за 19 лет не вошли в экипажи российских космических кораблей «Союз», следует из данных Центра подготовки космонавтов.
Известия вчера в 23:58
Общество

Доступ приставов к кредитным историям россиян могут расширить

Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) подготовил поправки к закону "О кредитных историях", согласно которым сотрудники ФССП могут получить полный доступ к кредитным историям россиян.
Газета.Ru вчера в 20:56
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