с чего всё началось

Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц сделал публичное заявление о долгах клуба и планах по развитию команды. Его слова приводит пресс-служба футбольного клуба с берегов Дона.

Экономика В России выросло число просрочек по кредитам Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн.

Общество Спецборт МЧС доставит более 30 российских детей из Ирака в Москву Спецборт МЧС в понедельник вылетел из иракской столицы Багдад с 32 российскими детьми на борту, сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Армия и оружие Турция может возобновить военную операцию в Сирии Анкара заявила о своей готовности возобновить военную операцию в Сирии в случае срыва вывода курдских военизированных формирований из создаваемой Турцией на севере САР зоны безопасности.

Здоровье Онколог рассказал, как связаны рак и колбаса Врач-онколог-гематолог, член Европейского общества медицинской онкологии (ESMO), кандидат медицинских наук Михаил Ласков прокомментировал основные заблуждения о связи некоторых продуктов с развитием раковых опухолей, сообщил сайт «Аргументы и факты».

Общество С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.

Технологии Археологи заглянули в нетронутую гробницу Фридриха III Австрийские ученые «заглянули» внутрь нетронутой гробницы германского императора Фридриха III, возглавлявшего в XV веке Священную римскую империю.

Политика В Верховной раде назвали условия для прекращения войны в Донбассе Для разрешения конфликта на востоке Украины необходимо уйти от политических оценок в правовое поле, заявил депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире программы «Эпицентр украинской политики» на телеканале NewsOne.

Происшествия Суд лишил водительских прав депутата Госдумы, сбившего мотоциклиста Гагаринский суд Москвы на полтора года лишил водительских прав депутата Госдумы Николая Герасименко, сбившего на автомобиле Lexus мотоциклиста в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Гаджеты Xiaomi готовит электронную книгу Mi Reader В Сети появилась информация о характеристиках первой электронной книги Mi Reader китайской компании Xiaomi.

Общество В России согласовали порядок продажи «красивых» номеров МВД и Минэкономики согласовали систему, которая позволит россиянам покупать «красивые» номера, их можно будет получить через портал госуслуг, заполнив заявление при регистрации автомобиля.

Политика Протестующим нашли лагеря подготовки Член комиссии депутат Адальби Шхагошев (ЕР) добавил, что к числу «лагерей» можно отнести и «виртуальные» — речь идет о «концентрации протестных мыслей в соцсетях, не имеющей географического обозначения».

Авто Hyundai выпустила бюджетную альтернативу Hyundai Solaris Как сообщили в пресс-службе корейской марки, в основу седана легла платформа RB, на которой уже построены Hyundai Accent (по-нашему – Solaris) и KIA Soluto.