Футбол
Аргументы и Факты - Ростов-на-ДонуПрезидент ФК «Ростов» высказался о долгах клуба
Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц сделал публичное заявление о долгах клуба и планах по развитию команды. Его слова приводит пресс-служба футбольного клуба с берегов Дона.
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Мы – "Ростов". Президент ФК "Ростов" Арташес АрутюнянцФК Ростов07:56
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У хозяев забил Мэтт Доэрти, у гостей — Мартин Брэйтуэйт. Швейцария и Дания вышли на чемпионат Европы-2020.
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Кино
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Президент России Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию.
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Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Теннис
Россия обыграла Хорватию на старте Кубка Дэвиса
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Создатель Diablo II прокомментировал проблемы относительно ремастера
Эрих Шефер, являющийся одним из создателей оригинальной игры Diablo II поделился во время интервью, мыслями о том, почему у Blizzard не получится сделать ремастер.
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Путин и Макрон обсудили подготовку саммита в «нормандском формате»
Основное внимание Владимир Путин и Эммануэль Макрон уделили ситуации на Украине, подчеркнув, что проведение саммита в "нормандском формате" должно способствовать скорейшей и полной реализации Минских соглашений.
Здоровье
В Китае зафиксировали третий случай заболевания легочной чумой
Власти автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая подтвердили еще один случай заражения человека легочной чумой, который стал третьим в КНР.
Политика
Израиль прокомментировал позицию США по поселениям на берегу Иордана
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ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
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Дмитрий Тарасов хочет уменьшить алименты для дочери в 8 раз
Дмитрий Тарасов хочет уменьшить алименты для дочери в 8 раз Дмитрий Тарасов вновь подал в суд.
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Дефицит бюджета Саратовской области превысит два миллиарда рублей
Первый зампред правительства Вадим Ойкин сообщил, что доходы бюджета в 2020 году составят 108,4 млрд рублей, расходы — 111,4 млрд, дефицит превысит 2,1 млрд.
Армия и оружие
Ким Чен Ын руководил учениями десантных войск в КНДР
Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября лидер КНДР Ким Чен Ын посетил учения ВВС и сил ПВО Северной Кореи.
Кино
Warner Bros. не планирует выпускать «версию Снайдера»
Киностудия Warner Bros. не планирует выпускать в обозримом будущем так называемую "версию Снайдера" экранизации комиксов DC "Лига справедливости".
Политика
Порошенко собрались лишить неприкосновенности
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) уведомило Генпрокуратуру о том, что бывший президент Петр Порошенко получит статус подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля.
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Россияне пожертвовали €1 млн на восстановление Венеции
Посольство Италии в России собрало €1 млн пожертвований на восстановление Венеции после наводнения, сообщает РИА "Новости".
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Хакеры нашли способ взломать телефон через WhatsApp
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Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам
Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.