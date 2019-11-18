Футбол

Аргументы и Факты - Ростов-на-ДонуАргументы и Факты - Ростов-на-ДонуПрезидент ФК «Ростов» высказался о долгах клуба

Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц сделал публичное заявление о долгах клуба и планах по развитию команды. Его слова приводит пресс-служба футбольного клуба с берегов Дона.
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Обращение Президента ФК «Ростов» Арташеса Арутюнянц

Мы – "Ростов". Президент ФК "Ростов" Арташес Арутюнянц
ФК Ростов07:56

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Президент «Ростова» рассказал о финансовых проблемах и назвал главные задачи клуба

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Покинуть ФК «Ростов» потребовали от президента клуба

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Президент «Ростова» высказался о финансовых проблемах клуба

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Коммерсантъ08:49

Президент «Ростова» рассказал о финансовой ситуации в клубе

RT на русском09:27
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Швейцария и Дания вышли на Евро-2020

У хозяев забил Мэтт Доэрти, у гостей — Мартин Брэйтуэйт. Швейцария и Дания вышли на чемпионат Европы-2020.
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Общество

В Москву из Ирака прилетел самолет с российскими детьми

Самолет МЧС России доставил в Москву российских детей из Ирака, сообщает в понедельник, 18 ноября, пресс-служба Министерства здравоохранения.
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В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о союзе с Россией

В Кремле обратили внимание на эмоциональные заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о "бешеной напряженке" в отношениях Москвы и Минска, сообщил журналистам Дмитрий Песков.
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Студия Disney поделилась датами выхода следующих фильмов киновселенной Marvel. Однако, что это будут за фильмы, пока не уточняется.
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Власти автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая подтвердили еще один случай заражения человека легочной чумой, который стал третьим в КНР.
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Израиль прокомментировал позицию США по поселениям на берегу Иордана

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