Глава ФНЛ Игорь Ефремов прокомментировал слова главного тренера «Химок» Андрея Талалаева о судействе в матче 23-го тура против «Ротора». 47-летний специалист поздравил волгоградцев с выходом в РПЛ, в связи с судейством.

Президент ФНЛ изучит слова Талалаева про судейство в матче с «Ротором»

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