РПЛ

Спорт день за днемСпорт день за днемПрезидент ФНЛ изучит слова Талалаева про судейство в матче с «Ротором»

Химки — Ротор
0 – 2
Матч завершён
ФНЛ, вчера
Стадион «Арена Химки»
7′
Мухаммад Султонов
Дмитрий Тихий
10′
Дмитрий Каменщиков
13′
Александр Филин
36′
38′
Олег Алейник
Дмитрий Каменщиков
Камран Алиев
46′
Владимир Дядюн
Алексей Скворцов
46′
46′
Алексей Евсеев
Евгений Песегов
Алексей Скворцов
52′
53′
Олег Алейник
Андрей Мендел
60′
61′
Мухаммад Султонов
Артем Полярус
Валерий Почивалин
62′
Дмитрий Тихий
Илья Кухарчук
62′
Александр Трошечкин
Дмитрий Барков
75′
77′
Олег Алейник
Олег Николаев
86′
Денис Ткачук
Артем Попов
88′
Камиль Муллин
Владимир Лобкарев
90′+2′
Артем Попов
Глава ФНЛ Игорь Ефремов прокомментировал слова главного тренера «Химок» Андрея Талалаева о судействе в матче 23-го тура против «Ротора». 47-летний специалист поздравил волгоградцев с выходом в РПЛ, в связи с судейством.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Волгограда, выступающий в первенстве ФНЛ с сезона 2017/18. 2-кратный серебряный призёр чемпионата России, бронзовый призёр чемпионата России, финалист Кубка России и Кубка Интертото, чемпион РСФСР, 2-кратный победитель зоны «Юг» Второго дивизиона, обладатель Кубка короля Таиланда и Кубка Дальневосточных чемпионов.
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