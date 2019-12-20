Происшествия

ТАССТАССПрезидент Федерации футбола Мордовии погиб в ДТП

Президент Федерации футбола Республики Мордовия Александр Яшков погиб в ДТП, сообщили ТАСС в федерации в пятницу.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Президент мордовской федерации футбола погиб в автокатастрофе

Матч ТВ02:28

Президент Федерации футбола Мордовии погиб в ДТП

ТАСС02:39

Трагически погиб Президент Федерации футбола Мордовии Александр Яшков

Info-RM01:24

В автокатастрофе погиб президент Федерации футбола Мордовии

Известия Мордовии01:29

УГИБДД Мордовии пролила свет на аварию, в которой погиб президент Федерации футбола

МордовМедиа03:20

Президент федерации футбола Мордовии Яшков погиб в ДТП

Чемпионат03:16

Президент федерации футбола Мордовии погиб

ГТРК Мордовия01:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 03:31, Ашберн
Происшествия

Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в центре Москвы

Lenta.ru вчера в 11:20
Общество

Роскачество проверило российские игристые вина

Эксперты Роскачества пришли к выводу, что игристые вина из российского винограда достойного уровня можно приобрести даже в категории до 500 рублей.
ТАСС 00:02
Политика

Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
РИА Новости вчера в 21:52
Политика

Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 «объявила войну»

В минувшую среду Меркель заявила, что Берлин против экстерриториальных санкций США и намерен "решительно обсуждать" вопрос о мерах Вашингтона против "Северного потока — 2".
РИА Новости вчера в 20:24
Кино

IMDB назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года

Коммерсантъ вчера в 22:45
Единоборства

Мага Исмаилов и Александр Емельяненко договорились о поединке

Российские бойцы Магомед Исмаилов и Александр Емельяненко пообщались по телефону и лично обсудили организацию вероятного поединка.
FightTime.ru вчера в 11:29
Кино

Фильм «Дылда» попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»

Москва 24 17 декабря в 03:02
Происшествия

Соседи рассказали о перемене стрелка с Лубянки

Евгений Манюров, предположительно устроивший стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, сильно изменился после смерти бабушки.
Lenta.ru 03:15
Космос

Ученые раскрыли загадку черных дыр

В будущем VLT (Very Large Telescope) поможет ученым раскрыть еще больше деталей о галактиках и сверхмассивных черных дырах, образованных за первые пару миллиардов лет после Большого взрыва.
OAnews вчера в 15:11
Армия и оружие

Российские «Триумфы» утёрли нос над Анкарой американским F-16

Американские истребители в небе над Анкарой 25—26 ноября стали условными мишенями для закупленных Турцией С-400.
Евразия Daily 02:09
Политика

Путин допустил отказ от принципа двух сроков подряд для президента

В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции России о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд".
РИА Новости вчера в 16:16
Общество

В Челябинске над метеоритом самостоятельно поднялся купол

Челябинский метеорит упал 15 февраля 2013 года. Мощность взрыва небесного тела при входе в атмосферу Земли составила 500 килотонн.
RuNews24.ru 17 декабря в 12:29
Происшествия

Мать подозреваемого в стрельбе на Лубянке доставили к следователям

Сотрудникам ФСБ в кратчайшие сроки удалось установить личность мужчины, в четверг вечером устроившего стрельбу возле комплекса зданий ФСБ России.
Российская газета 02:06
Армия и оружие

Армия России получила первую партию двухсредных автоматов АДС

Российская армия получила первую партию автоматов АДС, которые способны на эффективную стрельбу как на суше, так и под водой.
REGNUM вчера в 00:26
Экономика

Из-за загрязненного воздуха Россия ежегодно теряет миллиарды рублей

Ежегодно от болезней, вызванных загрязненным воздухом, умирает 7 млн человек во всем мире, а дышит чистым воздухом только один человек из 10.
Ведомости вчера в 17:14
Политика

На Украине отказались считать земли за пределами Московской области русскими

«Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области», — заявил он.
Lenta.ru 03:25
Кино

Появился первый трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала первый трейлер фильма «Довод» британского режиссёра Кристофера Нолана.
News.ru 03:11
Политика

Россия и Украина согласовали транзит газа

По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Коммерсантъ вчера в 16:10
Происшествия

В Архангельске двух 17-летних девушек обвинили в убийстве ровесницы

РИА Новости 03:15
Происшествия

В доме у предполагаемого стрелка с Лубянки нашли винтовки и патроны

Следователи обнаружили четыре винтовки и травматический пистолет при обысках в доме у Евгения Манюрова, которого СМИ называют человеком, открывшим стрельбу на Лубянке 19 декабря.
Газета.Ru 01:55
Авто

В гараже нашли «Волгу» 1989 года выпуска почти без пробега

Как выяснил блогер Roma Urraco, автомобиль был пригнан в гараж из небольшого села только в начале 2000-х, а его кузов сразу после покупки (в январе 1990 года) обильно обработали против коррозии: практически все элементы «Волги» буквально облиты мовилью.
Автоновости дня вчера в 11:24
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК вчера в 22:22
Общество

В России вынесли приговор владельцу пиратских онлайн-кинотеатров

Красногорский городской суд Московской области приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина к двум годам лишения свободы условно.
RT на русском 02:52
Футбол

ФК «Динамо» продлил контракт с главным тренером Новиковым

Московский футбольный клуб «Динамо» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Кириллом Новиковым.
RT на русском 02:27
Происшествия

ФБР раскрыло произошедшее 55 лет назад похищение новорожденного

В США сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) раскрыли резонансное преступление - похищение новорожденного ребенка, произошедшее в Чикаго 55 лет назад.
Российская газета вчера в 23:18
Шоу-бизнес

Пригожин сравнил запевшую сестру Жанны Фриске с жуликами

Продюсер Иосиф Пригожин высказался о певице Наталье Фриске.
Газета Кемерова вчера в 22:47
Кино

Дождались: сериал «Ведьмак» выходит на Netflix

Уже объявлено, что за первым сезоном "Ведьмака" последует второй, который выйдет в свет в первой половине наступающего года.
Ревизор.ру 03:24
Шоу-бизнес

Наталья Водянова опубликовала снимок Яны Рудковской без фотошопа

Совсем недавно Яна Рудковская вместе с Натальей Водяновой поучаствовала в благотворительной акции.
Srnsk вчера в 16:05
Экономика

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
РБК вчера в 23:00
Политика

Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам

Увеличение размера пенсий в России продолжится и после 2024 года. Об этом президент Владимир Путин сообщил на большой пресс-конференции.
URA.Ru вчера в 08:56
Главное