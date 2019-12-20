Происшествия
ТАССПрезидент Федерации футбола Мордовии погиб в ДТП
Президент Федерации футбола Республики Мордовия Александр Яшков погиб в ДТП, сообщили ТАСС в федерации в пятницу.
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Происшествия
Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в центре Москвы
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Роскачество проверило российские игристые вина
Эксперты Роскачества пришли к выводу, что игристые вина из российского винограда достойного уровня можно приобрести даже в категории до 500 рублей.
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Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту
Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
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В минувшую среду Меркель заявила, что Берлин против экстерриториальных санкций США и намерен "решительно обсуждать" вопрос о мерах Вашингтона против "Северного потока — 2".
Кино
IMDB назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года
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Мага Исмаилов и Александр Емельяненко договорились о поединке
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Фильм «Дылда» попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»
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Соседи рассказали о перемене стрелка с Лубянки
Евгений Манюров, предположительно устроивший стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, сильно изменился после смерти бабушки.
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Ученые раскрыли загадку черных дыр
В будущем VLT (Very Large Telescope) поможет ученым раскрыть еще больше деталей о галактиках и сверхмассивных черных дырах, образованных за первые пару миллиардов лет после Большого взрыва.
Армия и оружие
Российские «Триумфы» утёрли нос над Анкарой американским F-16
Американские истребители в небе над Анкарой 25—26 ноября стали условными мишенями для закупленных Турцией С-400.
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Путин допустил отказ от принципа двух сроков подряд для президента
В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции России о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд".
Общество
В Челябинске над метеоритом самостоятельно поднялся купол
Челябинский метеорит упал 15 февраля 2013 года. Мощность взрыва небесного тела при входе в атмосферу Земли составила 500 килотонн.
Происшествия
Мать подозреваемого в стрельбе на Лубянке доставили к следователям
Сотрудникам ФСБ в кратчайшие сроки удалось установить личность мужчины, в четверг вечером устроившего стрельбу возле комплекса зданий ФСБ России.
Армия и оружие
Армия России получила первую партию двухсредных автоматов АДС
Российская армия получила первую партию автоматов АДС, которые способны на эффективную стрельбу как на суше, так и под водой.
Экономика
Из-за загрязненного воздуха Россия ежегодно теряет миллиарды рублей
Ежегодно от болезней, вызванных загрязненным воздухом, умирает 7 млн человек во всем мире, а дышит чистым воздухом только один человек из 10.
Политика
На Украине отказались считать земли за пределами Московской области русскими
«Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области», — заявил он.
Кино
Появился первый трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана
Кинокомпания Warner Bros. опубликовала первый трейлер фильма «Довод» британского режиссёра Кристофера Нолана.
Политика
Россия и Украина согласовали транзит газа
По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Происшествия
В доме у предполагаемого стрелка с Лубянки нашли винтовки и патроны
Следователи обнаружили четыре винтовки и травматический пистолет при обысках в доме у Евгения Манюрова, которого СМИ называют человеком, открывшим стрельбу на Лубянке 19 декабря.
Авто
В гараже нашли «Волгу» 1989 года выпуска почти без пробега
Как выяснил блогер Roma Urraco, автомобиль был пригнан в гараж из небольшого села только в начале 2000-х, а его кузов сразу после покупки (в январе 1990 года) обильно обработали против коррозии: практически все элементы «Волги» буквально облиты мовилью.
Общество
В России вынесли приговор владельцу пиратских онлайн-кинотеатров
Красногорский городской суд Московской области приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина к двум годам лишения свободы условно.
Футбол
ФК «Динамо» продлил контракт с главным тренером Новиковым
Московский футбольный клуб «Динамо» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Кириллом Новиковым.
Происшествия
ФБР раскрыло произошедшее 55 лет назад похищение новорожденного
В США сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) раскрыли резонансное преступление - похищение новорожденного ребенка, произошедшее в Чикаго 55 лет назад.
Шоу-бизнес
Пригожин сравнил запевшую сестру Жанны Фриске с жуликами
Продюсер Иосиф Пригожин высказался о певице Наталье Фриске.
Кино
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Уже объявлено, что за первым сезоном "Ведьмака" последует второй, который выйдет в свет в первой половине наступающего года.
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Наталья Водянова опубликовала снимок Яны Рудковской без фотошопа
Совсем недавно Яна Рудковская вместе с Натальей Водяновой поучаствовала в благотворительной акции.
Экономика
Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех
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Политика
Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам
Увеличение размера пенсий в России продолжится и после 2024 года. Об этом президент Владимир Путин сообщил на большой пресс-конференции.