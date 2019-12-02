Происшествия

ТАССТАССПрезидент Федерации футбола Мордовии погиб в ДТП

Президент Федерации футбола Республики Мордовия Александр Яшков погиб в ДТП, сообщили ТАСС в федерации в пятницу.
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Президент Федерации футбола Мордовии погиб в ДТП

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Президент федерации футбола Мордовии Яшков погиб в ДТП

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