Происшествия
ТАССПрезидент Федерации футбола Мордовии погиб в ДТП
Президент Федерации футбола Республики Мордовия Александр Яшков погиб в ДТП, сообщили ТАСС в федерации в пятницу.
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Въехал в грузовик: подробности ДТП, в котором погиб президент Федерации футбола Мордовии
Известия Мордовии03:33
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