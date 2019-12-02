Происшествия

ТАССТАССПрезидент Федерации футбола Мордовии погиб в ДТП

Президент Федерации футбола Республики Мордовия Александр Яшков погиб в ДТП, сообщили ТАСС в федерации в пятницу.
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Президент Федерации футбола Мордовии погиб в ДТП

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Президент мордовской федерации футбола погиб в автокатастрофе

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Голикова объяснила разницу в зарплатах врачей в регионах

Врачи в российских регионах получают разную зарплату, так как оклады устанавливаются и на уровне субъекта, и на уровне руководителя медицинской организации.
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В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
ТАСС 03:42
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В МИД Украины отреагировали на слова Путина об исконных русских землях

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин напомнил о том, что во время образования СССР Украина получила исконно русские земли.
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Финансы

Курс евро опустился ниже 69 рублей

Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Аршавин: с Малкомом и Кокориным «Зенит» сыграет в другой футбол

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что петербургский футбольный клуб «Зенит» играет в простой футбол, но с Малкомом и Кокориным все изменится.
Мойка78 вчера в 10:27
Происшествия

В Архангельске двух 17-летних девушек обвинили в убийстве ровесницы

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В центре Москвы произошла стрельба возле здания ФСБ

РБК со ссылкой на источники пишет, что неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова в приемной спецслужбы.
Эхо Москвы вчера в 10:24
Происшествия

На трассе в Кузбассе столкнулись мазутовоз и бензовоз

Топливо разлилось и горит на участке федеральной трассы Р-255 в Кузбассе из-за столкновения мазутовоза и бензовоза, движение ограничено, информация о пострадавших и погибших уточняется, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
РИА Новости 04:04
Политика

Мэр Калуги Дмитрий Разумовский ушёл в отставку

Разумовскому предложили занять должность заместителя губернатора области, министра развития цифровой экономики.
Говорит Москва 05:23
Политика

«Нафтогаз» сообщил о еще одной трехсторонней встрече по газу до января

19 декабря в Берлине по итогам трехсторонних консультаций «Нафтогаз» и «Газпром» подготовили проект нового соглашения по транзиту газа через территорию Украины.
РБК вчера в 17:29
Политика

Путин рассказал о бизнесе своих предполагаемых дочерей

Компания вчера в 09:24
Происшествия

Осужден высокопоставленный чиновник свердловского министерства АПК

Высокопоставленный чиновник выдавал удостоверение на право управления самоходными машинами без обучения и сдачи экзаменов.
Московский Комсомолец Екатеринбург 06:00
Политика

Путин назвал логичным сделать 31 декабря выходным днем

Российский президент Владимир Путин прокомментировал предложение объявить 31 декабря выходным днем в РФ.
iReactor вчера в 06:56
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru вчера в 17:21
Политика

Россия ответит зеркально на санкции США — Путин

18 декабря комитет Сената по иностранным делам одобрил расширение ограничительных мер в отношении России, которые распространяются на российский госдолг, банковский сектор, энергетические проекты, индивидуальные санкции введены против политиков и бизнесменов РФ, а также 24 сотрудников ФСБ, которых США считают причастными к конфликту в Керченском проливе и задержанию украинских моряков.
Украина.ру вчера в 05:56
Политика

Западные СМИ о пресс-конференции Путина: заверить россиян, что они в надежных руках

На своей ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин повторил тезисы Трампа, оценив голосование по импичменту как предвзятую попытку демократов поправить свое поражение на президентских выборах 2016 года.
ИноСМИ вчера в 11:32
Общество

Дом ветеранов отремонтируют в Сочи после жалобы Путину

Дом, построенный в качестве социального жилья для ветеранов Великой отечественной войны, отремонтируют в Сочи, заявил мэр города Алексей Копайгородский.
Газета.Ru вчера в 13:31
Общество

Власти Греции одобрили экстрадицию россиянина Винника во Францию

Министр юстиции Греции Костас Циарас подписал решение об экстрадиции россиянина Александра Винника во Францию.
Известия 05:46
Политика

Путин выступил против выноса тела Ленина из Мавзолея

Президент РФ Владимир Путин считает, что тело Ленина выносить из Мавзолея не стоит.
РИА Новости вчера в 05:10
Происшествия

На Алтае проверяют сведения о массовом избиении подростка в школе

ТАСС 03:53
Политика

Путин: многие пункты по договору о Союзном государстве не выполнены

РИА Новости 05:42
Футбол

Зе Луиш попал ногой в голову соперника, того унесли с поля на носилках

Нападающий «Порту» Зе Луиш травмировал защитника «Санта-Клары» Нене в матче Кубка Португалии (1:0). Бывший игрок «Спартака» пытался пробить по мячу ногой в прыжке, но случайно ударил соперника в голову.
Sports.ru 04:15
Происшествия

В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами

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Политика

Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 «объявила войну»

В минувшую среду Меркель заявила, что Берлин против экстерриториальных санкций США и намерен "решительно обсуждать" вопрос о мерах Вашингтона против "Северного потока — 2".
РИА Новости вчера в 20:24
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Собянин осмотрел поликлинику в Бутырском районе

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новое здание поликлиники на улице Яблочкова в районе Бутырский, отметив, что оно было построено в рекордные сроки.
РИА Новости вчера в 06:52
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Путин заявил о стремлении заключить соглашение по газу с Украиной

Россия будет стремиться заключить соглашение по транзиту газа с Украиной, заявил российский лидер Владимир Путин.
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Авто

Меньше и дешевле «Соляриса»: представлен мини-седан Hyundai Aura

Как и многие другие маленькие седаны, в профиль Hyundai Aura выглядит "горбатым".
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Технологии

Уходящий под воду ледник в Сибири сняли из космоса

Американские исследователи засняли из космоса погружение ледника Купол Вавилова под воду.
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Экономика

Второй по величине каршеринг России объявил планы на IPO

Вторая по величине российская каршеринг-компания «Делимобиль» приняла решение провести первичное размещение акций (IPO) на бирже в Нью-Йорке, чтобы финансировать экспансию на территории России и за рубежом.
РБК 06:22
Общество

Петербург приготовился к пробкам из-за лидеров СНГ

В Санкт-Петербурге ожидается резкое осложнение дорожной обстановки в связи со встречами лидеров России и ряда стран СНГ, которые пройдут в пятницу, 20 декабря, в Северной столице.
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