Происшествия
Газета.RuПрезидент Федерации футбола Мордовии погиб в ДТП
Президент федерации футбола Республики Мордовия Александр Яшков погиб на 58-м году жизни. Чиновник стал жертвой ДТП, в котором его автомобиль столкнулся с прицепом фуры. В результате аварии Яшков скончался на месте, у его машины практически полностью срезало крышу.
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Въехал в грузовик: подробности ДТП, в котором погиб президент Федерации футбола Мордовии
Известия Мордовии03:33
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Футбол
Стали известны сроки восстановления Фарфана
Врач московского "Локомотива" Никита Карлицкий рассказал о сроках восстановления перуанского форварда красно-зеленых Джеферссона Фарфана, сообщает "Чемпионат".
Общество
Подмосковный суд утвердил приговор осужденной за гашиш израильтянке
Московский областной суд оставил в силе приговор 26-летней гражданке США и Израиля Нааме Иссасхар, осужденной по делу о контрабанде гашиша.
Политика
На Украине объявили о закрытии всех игорных заведений
Глава украинского МВД Арсен Аваков объявил о закрытии всех игорных заведений на Украине, передаёт пресс-служба ведомства.
Происшествия
Житель США получил 16 лет тюрьмы за публичное сожжение флага ЛГБТ
Шестнадцать лет заключения получил житель американского штата Айова Адольфо Мартинес из города Эймс за сожжение флага ЛГБТ, которой он снял с местной церкви.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Политика
Источник сообщил о возможной выплате «Газпромом» Украине $3 миллиардов
"Газпром" может выплатить "Нафтогазу" примерно три миллиарда долларов по решению стокгольмского арбитража, сообщил РИА Новости источник в российской делегации на консультациях по заключению газовых контрактов.
Происшествия
В центре Москвы возобновилась стрельба
Источник РБК, близкий к ФСБ, сообщал, что нападавшие открыли стрельбу в приемной спецслужбы, после чего перестрелка продолжилась на парковке у здания.
Политика
Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам
«Рост пенсий продолжится», — отметил Путин, отвечая на вопрос о планах по индексации после 2024 года.
Общество
Голикова назвала причины разрыва в зарплатах врачей
Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, чем объясняется разница зарплат врачей в регионах.
Космос
НАСА и Boeing сообщили о нештатном выведении Starliner на орбиту
НАСА и Boeing сообщили о нештатном выведении на орбиту новейшего корабля Starliner, который в пятницу отправился в первый испытательный полет к МКС.
Происшествия
Отец предполагаемого стрелка с Лубянки рассказал об отношениях с сыном
Фатих Манюров — отец Евгения Манюрова, который, предположительно, устроил стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы, в интервью «Пятому каналу» заявил, что шокирован информацией о действиях сына.
Происшествия
В Москве мужчина забрался на арку Крымского моста
Мужчина забрался на опору Крымского моста в центре Москвы, на место происшествия уже прибыли спасатели и полицейские, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Происшествия
Четверо полицейских погибли в ДТП на Алтае
В Алтайском крае произошла авария, в результате которой погибло пять человек, в числе которых оказались четверо полицейских.
Шоу-бизнес
Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике
Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Транспорт
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Автовладельцы со следующего года будут обязаны наносить специальную полицейскую маркировку на кузов или раму автомобиля в случае утраты оригинального VIN-номера или номера кузова, следует из постановления правительства.
Происшествия
Осужденный фигурант «московского дела» Чирцов пропал в СИЗО
Издание «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката добавило, что в СИЗО «Бутырка» господина Чирцова нет. СИЗО отказалось сообщать его местоположение.
Шоу-бизнес
Давид Манукян признался Бузовой в своих чувствах
Комментарияй блогера обсуждают в Сети Хотя зрители сейчас наблюдают по ТВ за тем, как Ольга Бузова выбирает себе мужчину, есть вероятность, что ее сердце уже занято.
Политика
Путин поддержал украинскую идею по «нормандскому формату»
Владимир Путин поддержал идею межпарламентского диалога в "нормандском формате".
Хоккей
«Айлендерс» обыграл «Бостон», Варламов стал первой звездой встречи
Происшествия
Пытавшегося устроить крушение «Сапсана» приговорили к 22 годам колонии
Второй западный окружной военный суд приговорил к 22 годам колонии строго режима Эмома Бурхонова, обвиняемого в подготовке крушения «Сапсана» в 2017 году, передает «Интерфакс».
Политика
Турчинов ограничил территорию «исконно русских земель» Подмосковьем
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов отреагировал на слова президента России Владимира Путина об "исконно русских землях", сообщает портал "Цензор.Net".
Происшествия
В Кузбассе водитель бензовоза сгорел в результате ДТП
Водитель бензовоза погиб в результате ДТП на трассе возле деревни Опарино Топкинского района Кемеровской области.
Армия и оружие
Армия Хафтара продвигается к центру Триполи
Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара продвигается в сторону района ан-Нахда, расположенного близко к центру ливийской столицы Триполи, говорится в заявлении пресс-службы ЛНА в фейсбуке.
Политика
Орешкин назвал спорные моменты на переговорах Путина и Лукашенко
В свою очередь посол Белоруссии в России Владимир Семашко, комментируя итоги переговоров 7 декабря, заявил, что президентам удалось согласовать проекты «дорожных карт» по вопросам сотрудничества таможенных служб и электроэнергетики.
Единоборства
Денис Лебедев и Табисо Мчуну прошли процедуру взвешивания
Уже завтра в Красноярске россиянин Денис Лебедев и африканец Табисо Мчуну встретятся на ринге, а сегодня они прошли обязательную процедуру взвешивания.
Политика
Эрдоган пообещал зеркальный ответ на санкции против «Турецкого потока»
Президент Тайип Эрдоган призрозил США зеркальным ответом, если Вашингтон введет санкции против "Турецкого потока" и из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.
Армия и оружие
Сирийская армия освободила деревню в ходе новой операции на юге Идлиба
Сирийская правительственная армия освободила от боевиков первый населенный пункт в ходе новой военной операции на юге провинции Идлиб - деревню Умм-Джаляль, сообщает Sham FM.