Политика

The Moscow PostThe Moscow PostПрезидент Финляндии не поддержал призыв по санкциям против РФ

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский на форуме призвал сохранять санкционные меры в отношении России, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на RT. Президент Финляндии Саули Ниинисте не поддержал призыв Владимира Зеленского.
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Президент Финляндии не поддержал призыв Зеленского сохранять санкции против России

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Саули Нийнистё
Финский политик
Финский государственный деятель, политик, юрист, действующий президент Финляндии с 1 марта 2012 года. В январе 2018 года переизбран на второй срок. С 1987 по 2003 годы и с 2007 по 2011 годы - депутат парламента Финляндии от правоцентристской партии «Национальная коалиция»; в 2007-2011 годах - спикер парламента Финляндии.
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