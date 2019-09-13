Политика
The Moscow PostПрезидент Финляндии не поддержал призыв по санкциям против РФ
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский на форуме призвал сохранять санкционные меры в отношении России, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на RT. Президент Финляндии Саули Ниинисте не поддержал призыв Владимира Зеленского.
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Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились
Свадьба телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова, состоявшаяся 13 сентября, походила одновременно на странную комедию, перформанс, пранк, цирк и вакханалию.
BFM.ru 10:51
Спорт
В США пловчиху лишили победы за слишком открытый купальник
Американскую пловчиху Брекинн Уиллис дисквалифицировали из-за излишне открытого купальника после победы в заплыве на 100 метров во время соревнований в Анкоридже (штат Аляска, США).
РИА Новости 06:06
Политика
Россия и Чехия договорились снять ограничения на авиаперелеты
Авиационные власти Росии и Чехии в ходе консультаций по авиасообщению договорились снять ограничения на авиаперелеты между аэропортом «Жуковский» и Прагой, сообщил Минтранс.
Ведомости 11:04
Игры
В сеть выложили «скриншоты» ожидаемой игры GTA 6
Пользователи форума Reddit обсуждают изображения, которые, как было заявлено, являются скриншотами из игры GTA 6. Их на популярную интернет-площадку загрузил один из пользователей.
REGNUM 08:17
Футбол
Михаил Кержаков рассказал, как в «Зените» примут Кокорина после тюрьмы
Спорт-Экспресс вчера в 14:25
Общество
Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет
Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет, говорится в пресс-релизе Федеральной кадастровой палаты.
РИА Новости 01:00
Политика
Ушаков назвал три условия для саммита «нормандской четверки»
"Текст нужно еще подготовить, который лидеры могли бы по итогам саммита принять", - также сказал помощник российского президента.
Российская газета 10:15
Армия и оружие
Годы американского надзора не улучшили ситуацию в украинской армии
«В украинской армии можно сбить гражданский самолет, а потом сказать: это не мы сбили, на учениях просто, бывает», — подчеркивает он.
Новостной фронт 07:56
Происшествия
При пожаре в ремонтируемом здании в центре Петербурга погиб человек
На пепелище обнаружено тело погибшего человека, его личность устанавливается. Причины пожара выясняются, идет разбор завалов.
REGNUM 09:46
Спорт
Кремль отреагировал на желание Ольги Фаткулиной продать подарок Путина
Напомним, на днях известная челябинская спортсменка Ольга Фаткулина объявила о своем желании продать BMW, подаренный президентом Владимиром Путиным в прошлом году.
Вечерний Челябинск 08:58
Баскетбол
Аргентина вышла в финал чемпионата мира
В 1/2 финала аргентинцы переиграли команду Франции со счетом 80:66.
Спорт-Экспресс 09:56
Происшествия
Летевший из Казани самолет приземлился в Крыму после сообщения о бомбе
Пассажирский лайнер, вылетевший из Казани в Симферополь, совершил штатную посадку в крымском аэропорту после сообщения о якобы заложенной на борту бомбе.
Российская газета 11:00
Происшествия
В Петербурге генерала заподозрили в подделке справки ради отпуска
Генерал-майор внутренней службы в Петербурге подозревается в подделке документов после того, как соответствующая информация поступила из управления собственной безопасности полиции, сообщил РИА Новости представитель городского управления СК.
РИА Новости 09:47
Политика
Украинские корабли в Керченском проливе встретил голос Левитана
Как пишет «Федеральное агентство новостей», Министерство обороны Украины организовало пресс-конференцию, на которой моряки рассказали о событиях ноября 2018 года, когда украинские корабли незаконно пересекли акваторию России в Керченском проливе.
ForPost 07:39
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит 11 сентября в 15:19
Космос
Скончался академик Энеев, причастный к полету Гагарина в космос
Московский Комсомолец 11 сентября в 02:55
Политика
Путин поручил оценить ситуацию с очистными сооружениями на Байкале
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ и властям Бурятии, Забайкалья и Иркутской области провести оценку систем водоотведения всех населенных пунктов Байкальской природной территории и внести изменения в программные документы, касающиеся очистных сооружений.
РИА Новости 10:23
Гаджеты
Драйвер Radeon 19.9.2 принёс поддержку Borderlands 3 и Image Sharpening на старых видеокартах
3DNews 08:26
Армия и оружие
Турчинов рассказал, почему Украина не объявляет войну России
Турчинов заявил, что Украина не может объявить войну России, так как у России имеется «второй в мире ядерный потенциал».
Военное обозрение 08:38
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики из-за высказывания министра культуры Владимира Мединского о старосте одного из районов Праги.
РИА Новости 09:21
Происшествия
На Алтае произошло сильное землетрясение
В пресс-службе МЧС республики Алтай сообщили, что 13 сентября в 11:15 по местному времени в 30 километрах от села Акташ было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3.
Московский Комсомолец 02:45
Политика
США расширили санкции против КНДР
США вводят санкции против трех группировок хакеров из КНДР, которых считают ответственными за проведение кибератак.
ТАСС 11:08
Футбол
Ляказетт выбыл до октября из-за травмы лодыжки
Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт из-за повреждения левой лодыжки не сыграет в сентябре.
Sports.ru 10:46
Политика
Премьер-министр Дмитрий Медведев занимается производством самогона
Глава российского правительства Дмитрий Медведев в свободное от работы время занимается производством самогона.
Общая газета.RU 04:53
Шоу-бизнес
Любовник Анны Седоковой выгнал жену и ребенка из дома ради певицы
Певица Анна Седокова состоит в романтических отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммом, законная супруга которого ранее публично обвинила спортсмена в измене и недостойном поведении после разрыва, сообщает DELFI.
Слово и Дело вчера в 03:35
Общество
ФНС заблокировала счета Киркорова
Счета популярного исполнителя Филиппа Киркорова были заблокированы.
Народные новости 01:37
Транспорт
Кабмин утвердил список платных участков ЦКАД
Правительство РФ утвердило список платных участков Центральной кольцевой автомобильной дороги (А-113, ЦКАД).
ТАСС 10:46
Гаджеты
Роскачество обновило рейтинг смартфонов
Лидер не изменился, зато верхние строчки списка пополнились новыми моделями. Роскачество обновило рейтинг смартфонов.
Пятый канал 05:10
Происшествия
Число погибших из-за циклона в Испании возросло до трех человек
Третий человек погиб в Испании из-за обрушившегося на страну циклона с проливными дождями и сильным ветром, сообщает газета 20minutos со ссылкой на полицию и местные власти.
РИА Новости 04:37