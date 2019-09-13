Ранее украинский лидер Владимир Зеленский на форуме призвал сохранять санкционные меры в отношении России, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на RT. Президент Финляндии Саули Ниинисте не поддержал призыв Владимира Зеленского.

Президент Финляндии не поддержал призыв по санкциям против РФ

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились Свадьба телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова, состоявшаяся 13 сентября, походила одновременно на странную комедию, перформанс, пранк, цирк и вакханалию.

Спорт В США пловчиху лишили победы за слишком открытый купальник Американскую пловчиху Брекинн Уиллис дисквалифицировали из-за излишне открытого купальника после победы в заплыве на 100 метров во время соревнований в Анкоридже (штат Аляска, США).

Политика Россия и Чехия договорились снять ограничения на авиаперелеты Авиационные власти Росии и Чехии в ходе консультаций по авиасообщению договорились снять ограничения на авиаперелеты между аэропортом «Жуковский» и Прагой, сообщил Минтранс.

Игры В сеть выложили «скриншоты» ожидаемой игры GTA 6 Пользователи форума Reddit обсуждают изображения, которые, как было заявлено, являются скриншотами из игры GTA 6. Их на популярную интернет-площадку загрузил один из пользователей.

Общество Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет, говорится в пресс-релизе Федеральной кадастровой палаты.

Политика Ушаков назвал три условия для саммита «нормандской четверки» "Текст нужно еще подготовить, который лидеры могли бы по итогам саммита принять", - также сказал помощник российского президента.

Армия и оружие Годы американского надзора не улучшили ситуацию в украинской армии «В украинской армии можно сбить гражданский самолет, а потом сказать: это не мы сбили, на учениях просто, бывает», — подчеркивает он.

Происшествия При пожаре в ремонтируемом здании в центре Петербурга погиб человек На пепелище обнаружено тело погибшего человека, его личность устанавливается. Причины пожара выясняются, идет разбор завалов.

Спорт Кремль отреагировал на желание Ольги Фаткулиной продать подарок Путина Напомним, на днях известная челябинская спортсменка Ольга Фаткулина объявила о своем желании продать BMW, подаренный президентом Владимиром Путиным в прошлом году.

Баскетбол Аргентина вышла в финал чемпионата мира В 1/2 финала аргентинцы переиграли команду Франции со счетом 80:66.

Происшествия Летевший из Казани самолет приземлился в Крыму после сообщения о бомбе Пассажирский лайнер, вылетевший из Казани в Симферополь, совершил штатную посадку в крымском аэропорту после сообщения о якобы заложенной на борту бомбе.

Происшествия В Петербурге генерала заподозрили в подделке справки ради отпуска Генерал-майор внутренней службы в Петербурге подозревается в подделке документов после того, как соответствующая информация поступила из управления собственной безопасности полиции, сообщил РИА Новости представитель городского управления СК.

Политика Украинские корабли в Керченском проливе встретил голос Левитана Как пишет «Федеральное агентство новостей», Министерство обороны Украины организовало пресс-конференцию, на которой моряки рассказали о событиях ноября 2018 года, когда украинские корабли незаконно пересекли акваторию России в Керченском проливе.

Шоу-бизнес Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым 1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.

Политика Путин поручил оценить ситуацию с очистными сооружениями на Байкале Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ и властям Бурятии, Забайкалья и Иркутской области провести оценку систем водоотведения всех населенных пунктов Байкальской природной территории и внести изменения в программные документы, касающиеся очистных сооружений.

Армия и оружие Турчинов рассказал, почему Украина не объявляет войну России Турчинов заявил, что Украина не может объявить войну России, так как у России имеется «второй в мире ядерный потенциал».

Политика Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского Российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики из-за высказывания министра культуры Владимира Мединского о старосте одного из районов Праги.

Происшествия На Алтае произошло сильное землетрясение В пресс-службе МЧС республики Алтай сообщили, что 13 сентября в 11:15 по местному времени в 30 километрах от села Акташ было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3.

Политика США расширили санкции против КНДР США вводят санкции против трех группировок хакеров из КНДР, которых считают ответственными за проведение кибератак.

Футбол Ляказетт выбыл до октября из-за травмы лодыжки Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт из-за повреждения левой лодыжки не сыграет в сентябре.

Политика Премьер-министр Дмитрий Медведев занимается производством самогона Глава российского правительства Дмитрий Медведев в свободное от работы время занимается производством самогона.

Шоу-бизнес Любовник Анны Седоковой выгнал жену и ребенка из дома ради певицы Певица Анна Седокова состоит в романтических отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммом, законная супруга которого ранее публично обвинила спортсмена в измене и недостойном поведении после разрыва, сообщает DELFI.

Общество ФНС заблокировала счета Киркорова Счета популярного исполнителя Филиппа Киркорова были заблокированы.

Транспорт Кабмин утвердил список платных участков ЦКАД Правительство РФ утвердило список платных участков Центральной кольцевой автомобильной дороги (А-113, ЦКАД).

Гаджеты Роскачество обновило рейтинг смартфонов Лидер не изменился, зато верхние строчки списка пополнились новыми моделями. Роскачество обновило рейтинг смартфонов.