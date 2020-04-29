Коронавирус
Газета.RuПрезидент Франции хочет завершения топ-чемпионатов Европы
Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы чемпионаты Испании, Италии, Германии и Англии были завершены досрочно, передает Le Parisien. 28 апреля стало известно, что чемпионат Франции по футболу был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.
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Общество
Песков надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу
Отвечая на вопрос, произошел ли сейчас выход на плато, представитель Кремля заметил, что "можно робко на это надеяться, все-таки лучше быть оптимистами".
ТАСС 18:53
Киберспорт
DICE прекращает поддержку Star Wars: Battlefront 2
Шведская студия DICE сообщила, что обновление «Битва за Скариф» для Star Wars: Battlefront 2 станет последним крупным апдейтом игры.
Чемпионат 03:53
Футбол
БАТЭ сыграет с брестским «Динамо» в финале Кубка Беларуси
Финальный поединок Кубка Беларуси состоится 24 мая в Минске. Отметим, БАТЭ и «Динамо» уже играли между собой в финале Кубка Беларуси.
Vprognoze.ru 17:25
Общество
Глава Минздрава Тульской области заразился коронавирусом
По официальным данным, в Тульской области коронавирус подтверждён у 783 человек.
Говорит Москва 13:58
Общество
Кого не затронет указ о нерабочих майских днях
Согласно документу, нерабочими днями объявляются 1-11 мая включительно. Заработная плата за 6, 7 и 8 мая будет сохранена.
ТВ Центр вчера в 15:48
Футбол
Аршавин рассказал, почему он перешел в «Кубань», а не в «Краснодар»
Спорт-Экспресс 13:54
Общество
Режим КТО ввели в Екатеринбурге
Известия 18:58
Политика
Армия Хафтара объявила о приостановке боевых действий
Триполи, 30 апреля 2020, 00:28 — REGNUM Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара прекращает ведение боевых действий в Ливии, заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари, передает телеканал Al Hadath.
REGNUM 17:28
Общество
Правительство увеличило срок вахты до полугода из-за коронавируса
Глава правительства Михаил Мишустин своим постановлением утвердил временные правила работы вахтовым методом, которые будут действовать до конца года.
РБК 08:25
Общество
Новости COVID-19: россияне с видом на жительство за рубежом смогут выехать из страны, Подмосковье вышло на плато по заболеваемости
Первым российским регионом, который вышел на плато по заболеваемости COVID-19 стало Подмосковье, заявил губернатор Андрей Воробьев.
Snob.ru 13:07
Общество
В России с 2021 года хотят ввести обязательную регистрацию смартфонов
Мобильные устройства начнут регистрировать по заводскому номеру.
Омск здесь вчера в 05:09
Экономика
Коронавирус ударил по экономике. Но россияне нашли способ спасти свои сбережения
Одним из плюсов пандемии может стать рост интереса россиян к альтернативным (и легальным) способам заработка, в том числе к фондовому рынку.
Lenta.ru 17:01
Политика
Песков заявил об «очень большом» риске второй волны коронавируса
Москва по-прежнему остается лидером по числу инфицированных COVID-19, однако темпы прироста заражений переместились из столицы в регионы, добавил Песков.
РБК 18:28
Политика
Германия не пригласила представителей России на годовщину Второй мировой войны
Германия не пригласила российских представителей на церемонию, посвященную 75-летней годовщине окончания Второй мировой войны.
Газета.Ru 14:23
Экономика
НОВАТЭК получил 30,7 млрд рублей убытка в первом квартале
НОВАТЭК отчитался об убытке в первом квартале 2020 года 30,68 млрд руб. по МСФО.
Коммерсантъ 12:12
Общество
В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает штаб по мониторингу и контролю за короновирусной инфекцией.
Российская газета 16:35
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США за $6,4 млн
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) нашёл у телеведущей Елены Малышевой роскошный особняк в США.
Секрет фирмы 11:26
Общество
Минобороны России назвало число зараженных коронавирусом в армии
В сообщении уточняется, что с 29 марта коронавирус выявили у 1044 военнослужащих и гражданского персонала в Вооруженных силах, а также у 1075 человек в высших военных учебных заведениях.
Lenta.ru 13:27
Политика
Песков: России удалось избежать гуманитарной катастрофы из-за коронавируса
РФ смогла избежать гуманитарной катастрофы из-за COVID-19, в отличие от США. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Народные новости 18:47
Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства.
РИА Новости 15:06
Экономика
Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире
Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости вчера в 04:22
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
Биатлон
СБР утвердил списки кандидатов в сборные команды России
Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило расширенные списки спортсменов - кандидатов в сборные России, претендующих на централизованную подготовку в сезоне-2020/21.
ТАСС Спорт 06:25
Происшествия
Полиция Вены оцепила дворец Хофбург из-за угрозы взрыва
Сообщения о заложенной во дворце Хофбург бомбе поступили в полицию Вены, правоохранители проводят эвакуацию.
ФАН 10:46
Футбол
«Гезтепе» интересуется нападающим «Локомотива» Эдером
Нападающий "Локомотива" Эдер может продолжить карьеру в Турции.
Soccer.ru 18:20
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:18
Наука
Эпигенетические изменения в ДНК вызывает употребление кофе
Во время исследования обнаружилось, что кофе является причиной того, что в ДНК начинают происходить эпигенетические изменения.
Rusargument 15:49
Космос
«Что может быть хорошего в самой возможности дышать?»
Самым сложным в ситуации развертывания катастрофы для философского высказывания оказывается выбрать подходящий модус, этот вопрос уместности, соответствия, попадания суждения, оказывается, может быть более важным, чем достоверность, изобретательность или эвристические и объяснительные возможности.
Индикатор вчера в 03:40