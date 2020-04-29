Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПрезидент Франции хочет завершения топ-чемпионатов Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы чемпионаты Испании, Италии, Германии и Англии были завершены досрочно, передает Le Parisien. 28 апреля стало известно, что чемпионат Франции по футболу был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.
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