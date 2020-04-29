Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПрезидент Франции хочет завершения топ-чемпионатов Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы чемпионаты Испании, Италии, Германии и Англии были завершены досрочно, передает Le Parisien. 28 апреля стало известно, что чемпионат Франции по футболу был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Правительство Франции призывает досрочно завершить все ведущие европейские чемпионаты

Чемпионат17:32

Макрон хочет досрочного завершения сезона в футбольных Топ-лигах Европы

Вести.Ru16:49

Власти Франции призывают Испанию, Италию, Германию и Англию досрочно завершить чемпионаты

Спорт-Экспресс16:23

Президент Франции хочет завершения топ-чемпионатов Европы

Газета.Ru16:05

Власти Франции хотят подтолкнуть Испанию, Италию, Германию и Англию досрочно завершить чемпионаты

Sport24.ru15:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 17:45, Ашберн
Кино

Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал

Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
ИА InterMedia вчера в 06:29
118
Общество

«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре

«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
РБК 10:03
371
Политика

Путин поручил подготовить рекомендации для снятия режима самоизоляции

Путин уточнил, что эти рекомендации должны поступить главам субъектов заранее, чтобы у регионов после 11 мая была ещё неделя на подготовку.
Право.ру вчера в 11:43
120
Здоровье

Депздрав опроверг сведения об отказах москвичкам в абортах

Ранее в СМИ сообщалось, что столичные государственные больницы предлагают женщинам перенести аборты на более поздний срок.
Вечерняя Москва 13:50
6
Здоровье

Ученый сравнил смертность от коронавируса и свиного гриппа

Заведующий кафедрой инфекционных болезней Саратовского государственного медицинского университета, профессор Андрей Шульдяков провел исследование, в рамках которого сравнил уровень смертности от коронавирусной инфекции и свиного гриппа.
Москва 24 11:07
6
Общество

Снятие ограничений в Москве начнется со строителей

Смягчение ограничений, введенных в Москве на фоне коронавируса, начнется со строительной отрасли, сообщил в ходе брифинга в информационном центре по ситуации с COVID-19 заммэра столицы Владимир Ефимов.
Интерфакс 10:28
160
Гаджеты

Xiaomi анонсировала в РФ новую версию Redmi Note 9 Pro

Напомним Redmi Note 9S это европейская версия Redmi Note 9 Pro. В ней установлен 6,67-дюймовый дисплей с отверстием для фронтальной камеры.
Astera 26 апреля в 21:17
21
Шоу-бизнес

Федосееву-Шукшину уличили в обмане после скандала с недвижимостью

Дни24 12:55
24
Энергетика

Цена июньского фьючерса нефти Brent достигла $23 за баррель

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent достигла $23 за баррель.
Известия 09:53
14
Музыка

Победителя шоу «Маска» Анатолия Цоя обвинили в плагиате

Анатолий Цой стал победителем шоу Напомним, что среди других претендентов на победителя шоу были Лариса Долина, Карина Кокс и Анна Плетнева.
Вокруг ТВ вчера в 16:12
65
Кино

Умер индийский актёр Ирфан Кхан

RT на русском 09:54
22
Происшествия

В Татарстане женщина увела детей в лес и кормила их листьями

В Татарстане местная жительница увела своих детей в лес и кормила их листьями. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Ореанда-Новости 07:26
40
Здоровье

Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 15:36
185
Политика

Дневник (Болгария): Россия хочет создать правовую базу статуса мемориалов и воинских захоронений в Болгарии (Дневник)

Во вторник между министрами иностранных дел Болгарии и России Екатериной Захариевой и Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор, в котором они договорились продолжить работу над договорно-правовой базой статуса воинских захоронений и мемориалов, сообщило российское государственное агентство ТАСС.
ИноСМИ 09:31
1
Армия и оружие

Появилось видео, как птица сбила летящую в танк американскую ракету

В кадре появляется летящее живое существо, предположительно, птица. Можно даже сказать, что оно похоже на утку.
Московский Комсомолец 11:13
13
Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

РИА Новости 00:52
2,4K
Общество

ВОЗ анонсировал заседание чрезвычайного комитета по коронавирусу

Тедрос Адханом Гебрейесус, глава чрезвычайного комитета по коронавирусу ВОЗ, сообщил, что организация проведет новое совещание 30 апреля.
Собака.ru 15:20
2
Происшествия

В Подмосковье задержали полицейских по подозрению в сбыте наркотиков

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного следственного управления СК по Московской области, 27 апреля у задержанного в Щелкове сотрудника полиции при личном досмотре изъяли мобильный телефон с фотографиями тайников-закладок с наркотиками.
ТАСС 11:40
41
Политика

В России продлили запрет на въезд иностранцев

С 18 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Россия на период до 1 мая закрыла въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства.
REGNUM 06:40
244
Авто

Мотоциклы «Ява» начнут продавать в Европе

Для начала его предложат мотолюбителям в Чехии, а затем и в других странах Евросоюза. Старт продаж запланирован на ближайшие недели.
МИР 24 вчера в 18:20
64
Общество

Основатель «Царьграда» Малофеев заразился коронавирусом

Учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев сообщил, что его тест на коронавирус оказался положительным.
Коммерсантъ 12:20
66
Общество

МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне

Законодательство не дает МВД широких полномочий по доступу к банковской тайне.
Мой Брянск 06:56
459
Общество

Чехия страдает от сильнейшей за 500 лет засухи

Власти Чехии заявили, что страну охватила сильнейшая за последние 500 лет засуха.
News.ru 13:39
Здоровье

86 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области

По информации Роспотребнадзора на 10:30, среды, 29 апреля за минувшие сутки на территории Ростовской области выявлено 86 новых случаев COVID-19.
Kursk.com 04:58
279
Здоровье

В Минздраве назвали важный симптом коронавируса

Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
Общественное телевидение России вчера в 15:50
638
Наука

Фундаментальная физическая константа может быть непостоянной

МедиаПоток 09:15
24
Гаджеты

Предзаказы на «умные» часы Amazfit X стартуют 28 апреля

До настоящего времени «умные» часы Huami Amazfit X, презентованные чуть менее года назад, летом 2019 года, все еще оставались недоступными для пользователей.
RuNews24.ru 27 апреля в 06:18
4
Религия

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости 15:15
1,9K
Авто

Автомобили «ГАЗель NEXT» начали оснащаться подушками безопасности

АК&М 12:01
Общество

В Москве умерли еще 65 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли еще 65 пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб. У всех была подтверждена пневмония.
РБК 17:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роксана Марасиняню
Французская пловчиха
Французская пловчиха румынского происхождения, чемпионка мира и Европы, серебряный призёр Олимпийских игр 2000 года. Министр спорта Франции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное