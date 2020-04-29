Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы чемпионаты Испании, Италии, Германии и Англии были завершены досрочно, передает Le Parisien. 28 апреля стало известно, что чемпионат Франции по футболу был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

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Здоровье Ученый сравнил смертность от коронавируса и свиного гриппа Заведующий кафедрой инфекционных болезней Саратовского государственного медицинского университета, профессор Андрей Шульдяков провел исследование, в рамках которого сравнил уровень смертности от коронавирусной инфекции и свиного гриппа. 6

Общество Снятие ограничений в Москве начнется со строителей Смягчение ограничений, введенных в Москве на фоне коронавируса, начнется со строительной отрасли, сообщил в ходе брифинга в информационном центре по ситуации с COVID-19 заммэра столицы Владимир Ефимов. 160

Музыка Победителя шоу «Маска» Анатолия Цоя обвинили в плагиате Анатолий Цой стал победителем шоу Напомним, что среди других претендентов на победителя шоу были Лариса Долина, Карина Кокс и Анна Плетнева. 65

Происшествия В Татарстане женщина увела детей в лес и кормила их листьями В Татарстане местная жительница увела своих детей в лес и кормила их листьями. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по региону. 40

Политика Дневник (Болгария): Россия хочет создать правовую базу статуса мемориалов и воинских захоронений в Болгарии (Дневник) Во вторник между министрами иностранных дел Болгарии и России Екатериной Захариевой и Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор, в котором они договорились продолжить работу над договорно-правовой базой статуса воинских захоронений и мемориалов, сообщило российское государственное агентство ТАСС. 1

Общество ВОЗ анонсировал заседание чрезвычайного комитета по коронавирусу Тедрос Адханом Гебрейесус, глава чрезвычайного комитета по коронавирусу ВОЗ, сообщил, что организация проведет новое совещание 30 апреля. 2

Происшествия В Подмосковье задержали полицейских по подозрению в сбыте наркотиков Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного следственного управления СК по Московской области, 27 апреля у задержанного в Щелкове сотрудника полиции при личном досмотре изъяли мобильный телефон с фотографиями тайников-закладок с наркотиками. 41

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Общество Чехия страдает от сильнейшей за 500 лет засухи Власти Чехии заявили, что страну охватила сильнейшая за последние 500 лет засуха.

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