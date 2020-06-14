Президент Франции Эмманюэль Макрон в телеобращении к нации заявил о "первой победе над коронавирусом" и открытии границ. "Борьба с эпидемией не закончена, но я рад вместе с вами этой первой победе", - сказал Макрон.

Во Франции объявили о победе над коронавирусом и открытии границ

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