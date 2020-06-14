Коронавирус
Российская газетаВо Франции объявили о победе над коронавирусом и открытии границ
Президент Франции Эмманюэль Макрон в телеобращении к нации заявил о "первой победе над коронавирусом" и открытии границ. "Борьба с эпидемией не закончена, но я рад вместе с вами этой первой победе", - сказал Макрон.
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Политика
Путин прокомментировал протесты в США
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал массовые протесты в США, пишет радио Sputnik.
Моя Москва.онлайн 06:38
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости 14:34
Политика
Протестующие провозгласили автономию в одном из районов Сиэтла
Протестующие требуют полного упразднения полиции в Сиэтле, запрета на использование оружия при охране порядка и пересмотра дел "всех цветных людей", попавших в тюрьмы.
Новые Известия 12 июня в 11:34
Происшествия
В «Пулково» два самолета задели друг друга
Самолеты задели друг друга по касательной, аэропорт работает в штатном режиме, сообщает ТАСС.
BFM.ru 06:44
Экономика
Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов
Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.
РБК 11 июня в 00:00
Общество
Главный инфекционист: США вернутся к нормальной жизни только через год
Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что страна может вернуться к нормальной жизни только через год.
News.ru 11:25
Авто
Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов
Эксперты популярного немецкого журнала Auto Bild составили рейтинг самых надежных кроссоверов на европейском рынке.
Автоновости дня 03:10
Игры
Вышел первый трейлер ремейка Mafia
Vprognoze.ru вчера в 16:01
Происшествия
В Москве машина скорой помощи насмерть сбила женщину
"Сегодня на Носовихинском шоссе водитель кареты скорой помощи сбил женщину, после чего столкнулся с иномаркой", - сказал собеседник агентства.
ТАСС 15:04
Общество
Глава Еврейского музея назвал вакансию для славян провокацией
Президент Федерации еврейских общин России, гендиректор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода выступил с открытым письмом после инцидента с вакансией, в тексте которой говорилось о поиске сотрудника со славянской внешностью.
Коммерсантъ 10:06
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на востоке Турции
На востоке Турции в провинции Бингёль произошло землетрясение магнитудой 5,7, есть пострадашвие.
Коммерсантъ 12:55
Религия
Скандальный отец Сергий отказался покидать церковь без полиции
Уральский меридиан 00:00
Общество
Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета 02:45
Общество
В Москве умерли ещё 53 пациента с коронавирусом
«В Москве скончались 53 пациента, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 16:09
Политика
Президент Польши: боролись с коммунизмом, а получили идеологию ЛГБТ
Глава государства подчеркнул, что прежнее поколение поляков боролись с коммунизмом не для того, чтобы на место одной идеологии пришла идеология уничтожения человечества.
ИА Красная Весна вчера в 08:44
Наука
Ученые выяснили, как цвет волос влияет на продолжительность жизни
Evo-rus.com 15:31
Экономика
В России утверждена программа развития угольной промышленности
В России утверждена программа развития угольной промышленности до 2035 года.
BFM.ru 07:30
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Путешествия
В Ростуризме заявили о неготовности стран принимать туристов из РФ
Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что зарубежные страны пока не подтвердили готовности принять туристов из России в июне.
РЕН ТВ вчера в 14:50
Армия и оружие
«Искандеры» Балтфлота провели стрельбы на фоне морских учений НАТО
Как сообщает пресс-служба БФ, мероприятия боевой подготовки проходят на фоне военно-морских учений Североатлантического альянса (НАТО) BALTOPS 2020.
Газета.Ru 08:24
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26
Транспорт
Все закрытые в период самоизоляции вестибюли метро откроют 15 июня
Все 25 вестибюлей метро, которые были закрыты в период самоизоляции из-за сниженного пассажиропотока, вновь откроются утром 15 июня.
Москва 24 12:45
Политика
В Белоруссии задержали топ-менеджеров «дочки» Газпромбанка
В рамках дела задержаны 15 человек — топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя Белгазпромбанка, руководители разного уровня, «а также представители коммерческих структур (в основном бывшие сотрудники банка)», рассказал председатель КГК.
РБК 12 июня в 13:44
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение с извинениями
Piter.tv вчера в 02:17
Кино
Marvel наметила перезапуск Железного человека
Напомним, что 7 мая компания объявила о выпуске нового мультсериала «Досье Фьюри».
Evo-rus.com 11:24
Происшествия
Минздрав не считает коронавирус причиной смерти двух сахалинцев
Коронавирусная инфекция нового типа не является причиной гибели двух сахалинцев в ночь на 14 июня.
Сахалин.Инфо 07:06