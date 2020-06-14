Коронавирус
КоммерсантъПрезидент Франции объявил о победе над эпидемией
Сегодня, 14 июня, президент Эмманюэль Макрон обратился к соотечественникам и объявил, что эпидемия коронавируса побеждена. С понедельника, 15 июня, открываются государственные границы внутри Европы, а с 1 июля возобновляется сообщение с теми странами вне Шенгена, где «эпидемия остановлена».
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Экономика
Банки захотели взимать плату с россиян за выпуск новых карт
Решением ЦБ с 15 апреля по 30 сентября максимальная ставка комиссии за эквайринг (в которую входит и комиссия в адрес банка-эмитента карты) в интернет-магазинах ограничена одним процентом от стоимости покупки, хотя обычно устанавливается рынком и составляет 1,2-2,2 процента.
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Goroday.ru 03:32
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Общество
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Рекомендация дана во избежание дополнительных рисков новых случаев коронавируса при тесном контакте.
Известия 12:00
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В СК назвали вероятные причины крушения катера на Камчатке
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Диетолог назвал способ избавиться от пристрастия к сладкому за неделю
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Российская газета 15:04
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Общество
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Воробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса
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СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова
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Саленко выступил против конфликта России и Украины
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Вечерняя Москва вчера в 18:38
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Сборная России запустила флешмоб в честь ЧМ-2018
Национальная команда предложила болельщикам вновь пережить радостные моменты чемпионата мира-2018, для этого любителям футбола нужно делиться историями с хэштегом #ИграемЗаВас.
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Армия и оружие
Военные Турции начали операцию против курдов в Ираке
Минобороны Турции в своем Twitter уведомило, что военные страны начали новую операцию против членов запрещенной в государстве Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.
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