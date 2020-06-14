Сегодня, 14 июня, президент Эмманюэль Макрон обратился к соотечественникам и объявил, что эпидемия коронавируса побеждена. С понедельника, 15 июня, открываются государственные границы внутри Европы, а с 1 июля возобновляется сообщение с теми странами вне Шенгена, где «эпидемия остановлена».

Президент Франции объявил о победе над эпидемией

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