Коронавирус
Российская газетаВо Франции объявили о победе над коронавирусом и открытии границ
Президент Франции Эмманюэль Макрон в телеобращении к нации заявил о "первой победе над коронавирусом" и открытии границ. "Борьба с эпидемией не закончена, но я рад вместе с вами этой первой победе", - сказал Макрон.
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Политика
В Белоруссии расскажут о фактах вмешательства во внутренние дела
Власти Белоруссии хотят обнародовать факты вмешательства во внутренние дела страны. Это связано с делом Белгазпромбанка.
Pravda.Ru 17:51
Кино
Окончены съемки новой экранизации романа Стивена Кинга «Дети кукурузы»
Съёмочная группа, создающая новую экранизацию романа Стивена Кинга «Дети кукурузы», окончила работу над кинолентой.
Актуальные Новости вчера в 04:34
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru 11:12
Здоровье
Власти Забайкалья продлили ограничения из-за коронавируса
Ограничительные мероприятия и режим самоизоляции в Забайкалье продлевают из-за сложной ситуации с эпидемией коронавируса.
Московский Комсомолец Чита 05:17
Политика
Помощник Трампа заявил о начале восстановления экономики США
Процесс в ближайшее время ускорится, заявил 14 июня в эфире CNN советник президента США Дональда Трампа Лоуренс Кадлоу.
Известия 12:55
Происшествия
В американской Атланте продолжаются протесты
В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru 07:40
Футбол
Четырёхкратный чемпион Германии «Кайзерслаутерн» стал банкротом
Немецкий клуб «Кайзерслаутерн» в понедельник начинает процедуру банкротства. Четырёхкратный чемпион Германии не может платить по счетам.
Евро-футбол.ру 16:36
Общество
Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета 02:45
Общество
Вильфанд предупредил москвичей об опасности второй волны тепла
Синоптик заметил, что эти температурные показатели свидетельствуют о приближении второй волны тепла.
RT на русском 07:55
Политика
Глава МИД Украины заявил о готовности к диалогу с Лавровым
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о своей готовности проводить переговоры с российским главой МИД Сергеем Лавровым.
Газета.Ru 15:07
Футбол
«Бавария» вырвала победу в матче с «Боруссией» из Менхенгладбаха
«Бавария» обыграла «Боруссию» (Менхенгладбах) со счетом 2:1 в матче 31-го тура бундеслиги.
Спорт-Экспресс вчера в 14:23
Экономика
Госзакупки кабеля расширяют на Евразийский союз
Госзакупки кабеля расширяют на Евразийский союз Минпромторг предлагает смягчить введенные год назад ограничения на госзакупки оптоволоконного кабеля.
Коммерсантъ 18:00
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости 14:34
Транспорт
В центре Москвы ограничат движение из-за репетиции парада Победы
Коммерсантъ вчера в 21:30
Гаджеты
В Сети появились фото чехлов для всех моделей iPhone 12
Сегодня интернет-ресурс Gizmochina опубликовал много фото различных чехлов, предназначенных для iPhone 12 всех размеров.
3DNews 12 июня в 12:24
Здоровье
В Воркуте уменьшилось число новых случаев заражения коронавирусом
Фото Виктора Бобыря Как сообщили БНК в администрации Воркуты, на 14 июня в городе подтвержден 731 случай заражения коронавирусом.
ИА БНК 08:15
Театры
БДТ имени Товстоногова покажет первый в России Minecraft-спектакль
В воскресенье, 14 июня, в игровой вселенной Minecraft откроется БДТ имени Товстоногова.
Петербургский дневник вчера в 11:26
Политика
Путин: Россия уверенно выходит из пандемии коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил, что страна выходит из пандемии коронавируса COVID-19 уверенно и с минимальными потерями.
Коммерсантъ 05:37
Общество
Власти Петербурга заявили о сложной ситуации с коронавирусом
Власти Петербурга заявили о сложной ситуации с коронавирусом.
BFM.ru 12:21
Общество
С июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости 06:51
Футбол
«Реал» одержал победу над «Эйбаром»
Soccer.ru 15:24
Общество
Главный пульмонолог Минздрава объяснил продление масочного режима
Снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно, считает главный пульмонолог минздрава Сергей Авдеев.
Российская газета 06:32
Здоровье
Врач описал воздействие коронавируса на все органы человека
Российский врач-терапевт Василий Купрейчик описал воздействие коронавирусной инфекции на все органы человека.
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Экономика
Bloomberg нашел ошибку инвесторов в скачке цен акций компании в 13 раз
Стоимость акций малоизвестной на мировом рынке китайской компании недвижимости Fangdd подскочила в цене в 13 раз, свидетельствуют данные биржи Nasdaq.
РБК 13:58
Общество
В Бельгии потребовали заменить статую короля Леопольда II памятником Алдервейрелду
Статую футболиста хотят водрузить на место памятника королю Леопольду II, которая долгое время стояла в Антверпене.
Чемпионат 17:13
Шоу-бизнес
Пугачева показала «счастливую» прогулку с шестилетней дочерью
Российская певица Алла Пугачева поделилась кадрами семейной прогулки со своей шестилетней дочерью Лизой Галкиной.
Народные новости 12:24