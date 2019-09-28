Политика

ИнтерфаксИнтерфаксПрезидент Грузии высказалась за путь диалога с Россией

По словам Зурабишвили, встречу глав МИД Грузии и РФ - Давида Залкалиани и Сергея Лаврова положительно оценили и приветствовали и в США, и в Евросоюзе, и генеральный секретарь ООН.
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Президент Грузии заявила о необходимости диалога с Россией

РБКвчера в 08:39

Президент: Грузия должна идти на диалог с Россией

Sputnik Грузиявчера в 05:41

Президент Грузии высказалась за путь диалога с Россией

Интерфаксвчера в 02:42

Вице-премьер Грузии выступила за продолжение диалога с Москвой

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Президент Грузии высказалась за диалог с Москвой

Life.ruвчера в 04:06

Президент Грузии: русофобских настроений у нас нет и никогда не было

Коммерсантъвчера в 03:24

Президент Грузии призвала к диалогу с Россией

РИА Новостивчера в 05:11
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Политика

Малахов ответил на критику МИД Киргизии

По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru 27 сентября в 09:00
Политика

Порошенко встревожился из-за отставки Волкера

Напомним, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Взгляд.ру вчера в 04:28
Происшествия

Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

РИА Новости вчера в 12:34
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Названы последствия извинений по требованию Кадырова

Lenta.ru вчера в 13:16
Футбол

Смолов: никого не хотел обидеть словами в перерыве матча с «Зенитом»

RT на русском вчера в 16:32
Происшествия

Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой

Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru вчера в 10:41
Армия и оружие

Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»

По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru вчера в 13:01
Политика

WP: адвокат Трампа отменил поездку на конференцию с участием Путина

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил участие в Международном форуме евразийского партнерства в Ереване, приуроченном к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС, после критики в американских СМИ.
ТАСС 27 сентября в 20:53
Политика

В Кремле ответили на слова Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР

Ранее Саакашвили, слова которого опубликовали грузинские СМИ, заявил, что у Президента РФ Владимира Путина якобы есть планы по воссозданию СССР, связанные с объединением Армении, Грузии, Белоруссии, Молдавии и части Украины за исключением Западной.
Военное дело 27 сентября в 14:49
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Скончался режиссер Марк Захаров

URA.Ru вчера в 05:25
Здоровье

Жители Кубани заразились лихорадкой Западного Нила

На Кубани сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали сразу несколько случаев заражения лихорадкой Западного Нила.
Регион online 26 сентября в 08:20
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Анастасия Волочкова: «Мама заставила меня сделать аборт»

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StarHit.ru вчера в 15:30
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На Украине высказались об усилении позиций России в мире

Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабились.
RT на русском вчера в 22:27
Армия и оружие

«Калашников» опубликовал видео «экстремального теста» автомата АК-74М

Концерн "Калашников" опубликовал на своем YouTube-канале видео "экстремального теста" автомата АК-74М.
Реальное время вчера в 20:20
Происшествия

Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством

О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.
РБК вчера в 07:33
Политика

В Австрии начались досрочные парламентские выборы

В Австрии открылись первые участки для голосования на досрочных выборах в Национальный совет.
RT на русском 00:18
Наука

Ученые выяснили, что препятствует появлению рака

Ученые из университета Ливерпуля установили неожиданную закономерность. В некоторых случаях старение может препятствовать появлению рака.
Территория новостей вчера в 10:36
Авто

Изображения нового Hyundai Tucson появились в Сети

Компания Hyundai продолжает испытывать новое поколение кроссовера Hyundai Tucson на дорогах общего пользования.
Автоновости дня 27 сентября в 09:51
Спорт

Американец Коулман выиграл золото чемпионата мира в беге на 100 метров

Американец Кристиан Коулман выиграл золото чемпионата мира в беге на 100 метров среди мужчин.
Sport24.ru вчера в 15:29
Экономика

Утечка софтов: Орешкин предложил дать 245 млрд рублей на экспорт услуг

На экспорт услуг до 2024 года могут выделить 244,9 млрд рублей.
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Общество

Медведев поручил изменить продуктовую корзину россиян

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ответственным ведомствам проработать вопрос о постепенном переходе на новый вариант потребительской корзины.
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Здоровье

Ученые назвали полезные для здоровья сердца продукты

По данным врачей, сохранению здоровья сердца будет способствовать употребление в пищу фасоли, кураги и орехов, в которых содержится большое количество калия и магния, а также отказ от жирного мяса в пользу рыбы, морепродуктов или птицы.
REGNUM 00:26
Космос

Илон Маск рассказал, верит ли он в существование инопланетян

Глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что инопланетян в нашей части галактики не существует.
РИА Новости вчера в 23:08
Общество

Ураган «Лоренцо» в Атлантике усилился до пятой категории

Ураган «Лоренцо» в Атлантическом океане усилился до максимальной, пятой категории, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США.
RT на русском вчера в 23:07
Политика

Глава МИД Ирана обвинил США в развязывании кибервойны

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил Вашингтон в развязывании кибервойны.
Известия вчера в 23:19
Политика

В Госдепе активизировали расследование о служебной переписке Клинтон

Известия вчера в 21:37
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Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях

«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Экономика

Челябинский электронный завод остановил производство анодов

Челябинский электродный завод с 1 октября остановит производство анодов.
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Футбол

РФС снял 6 очков с «Анжи» за долги перед Янником Боли

Российский футбольный союз (РФС) снял шесть очков с махачкалинского "Анжи" за просроченную задолженность перед бывшим нападающим команды Янником Боли, сообщается на официальном сайте клуба.
РИА Новости вчера в 17:54
Шоу-бизнес

Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники

Бывшая сотрудница медицинского центра, в котором проходит в настоящее время лечение 48-летняя Анастасия Заворотнюк намерена предоставить СМИ фото и видео материалы за крупное денежное вознаграждение.
Ugpressa.ru 27 сентября в 16:29
Как работают Яндекс.Новости?
Обострение ситуации между Грузией и РоссиейБольше новостей по теме
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