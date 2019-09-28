Политика
ИнтерфаксПрезидент Грузии высказалась за путь диалога с Россией
По словам Зурабишвили, встречу глав МИД Грузии и РФ - Давида Залкалиани и Сергея Лаврова положительно оценили и приветствовали и в США, и в Евросоюзе, и генеральный секретарь ООН.
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Здоровье
Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины
РИА Новости вчера в 19:14
Общество
Гороскоп на 28 сентября: Сегодня не стоит доказывать свою правоту
Гороскоп на 28 сентября 2019 года уверен — начинается благоприятный период для того, чтобы наладить непростые отношения с вашим партнером, найти компромисс.
ИА ЯСИА 27 сентября в 18:00
Авто
McLaren перейдет на двигатели Mercedes
В McLaren поблагодарили Renault за плодотворно сотрудничество, а также отметили, что партнёрство с Mercedes поможет команде вернуться на вершину "Формулы 1". Отметим, что Mclaren и Mercedes уже сотрудничали в "Формуле 1" - немецкие моторы ставили на британские болиды с 1995 года (до 2015, когда их поменяли на Honda).
За рулем Кубань вчера в 05:32
Политика
В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США
Как констатировали в МИД РФ, санкции, которые американская администрация ввела в четверг, стали 75-ми с тех пор, как США начали разрушать отношения Москвы и Вашингтона в 2011 году.
ТАСС 26 сентября в 18:04
Гаджеты
Глава Huawei обвинил Xiaomi в выпуске непрактичного смартфона
После анонсирования нового флагмана Mate 30 от Huawei глава компании Ричард Ю во время интервью с журналистами высказал свое мнение по поводу нового необычного смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha, сообщает iXBT.
UfacityNews.ru 01:48
Армия и оружие
В Китае рассказали о российском «кошмаре авианосца»
Отмечается, что радиус действия ракеты составляет до 650 километров, а авианосцы США могут контролировать лишь 550-километровую зону.
Российская газета вчера в 15:07
Политика
На Украине высказались об усилении позиций России в мире
Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабли.
RT на русском вчера в 22:27
Единоборства
Эррол Спенс победил Шона Портера раздельным решением
28 сентября 29-летний американец, чемпион IBF Эррол Спенс объединил два чемпионских пояса в полусреднем весе, победив раздельным решением судей чемпиона WBC в этом весе 31-летнего Шона Портера.
Allboxing.ru 01:46
Политика
Захарова высмеяла слова Пелоси о следе России в скандале вокруг Трампа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что Россия может быть причастна к скандалу вокруг резонансного разговора президента США Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.
РИА Новости 27 сентября в 10:55
Политика
Помпео подтвердил Лаврову непричастность к невыдаче виз дипломатам
По словам главы МИД РФ, Помпео подтвердил, что ни он, ни президент Дональд Трамп непричастны к данному инциденту.
Вечерняя Москва 27 сентября в 17:21
Политика
Der Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении Меркель
Президент Украины Владимир Зеленский, согласившись со словами американского лидера Дональда Трампа о бездействии канцлера Германии Ангелы Меркель, оскорбил правительство ФРГ.
Известия 01:33
Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Газета.Ru вчера в 11:45
Армия и оружие
«Калашников» показал видео с «экстремальным тестом» автомата АК-74М
Концерн «Калашников» опубликовал видео «экстремального» испытания автомата АК-74М на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями.
РБК вчера в 06:22
Происшествия
В Дагестане подросток с друзьями убил собственного отца
ТАСС вчера в 11:25
Музыка
В Арктике дали баянный концерт для моржей
Музицирование привлекло животных, они приплыли к яхте на звуки старого советского киновальса и слушали концерт примерно минут десять, после чего оправились на остров, видимо, под впечатлением.
Московский Комсомолец вчера в 05:53
Политика
Мадуро рассказал о прибытии в Венесуэлу военных специалистов из России
В Венесуэлу несколько дней назад приехали военные специалисты из России.
Росбалт вчера в 01:20
Путешествия
Немецкий турист рассказал о своих впечатлениях о России
Немецкий турист Мартин Крик, совершивший путешествие на велосипеде от Санкт-Петербурга до Москвы, рассказал о своих впечатлениях от пребывания в России.
РИА Новости вчера в 22:10
Общество
Кадыров устроил разнос отцу чеченской невесты
Алтапресс 25 сентября в 22:57
Армия и оружие
The National Interest (США): у России есть одна возможность для обнаружения и уничтожения малозаметных F-22 и F-35 (The National Interest)
ИноСМИ 25 сентября в 17:16
Происшествия
В Словакии разбился истребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае на западе страны.
ТАСС вчера в 16:33
Гаджеты
Business Insider назвал 20 лучших смартфонов
Business Insider опубликовал список 20 лучших моделей смартфонов в мире. На первом месте оказался Android-смартфон OnePlus 7T.
Коммерсантъ 00:34
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости 27 сентября в 18:53
Футбол
Борнмут — Вест Хэм 2:2
Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко открыл счет в матче 7-го тура чемпионата Англии против «Борнмута».
Спорт-Экспресс вчера в 10:18
Экономика
Утечка софтов: Орешкин предложил дать 245 млрд рублей на экспорт услуг
На экспорт услуг до 2024 года могут выделить 244,9 млрд рублей.
Известия вчера в 17:01
Общество
В МЧС России разрешили курить на балконах
МЧС России заявило, что постановление правительства об изменениях в правилах противопожарного режима не запрещает курение на балконах.
Газета.Ru вчера в 06:03
Гаджеты
Sony случайно рассекретила флагманский смартфон Xperia на базе топовой платформы Snapdragon 865
Компания Sony уже работает над своим следующим флагманским смартфоном Xperia .
iXBT.com вчера в 05:57
Общество
С 29 сентября введен новый обязательный документ для приема на работу
Новая форма с 29 сентября Вместо карточки СНИЛС введена форма под названием АДИ-РЕГ.
Упрощёнка вчера в 04:21
Космос
Илон Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян
Основатель компании SpaceX Илон Маск во время выступления на пусковом комплексе SpaceX в Техасе сказал, что ничто не указывает на существование инопланетян.
ТАСС 01:29
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Фото и видео больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинского учреждения, в котором лечат актрису Анастасию Заворотнюк, выставила на продажу фото и видеозаписи с больной артисткой.
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Найден способ полностью восстановить сердце после инфаркта
Во Всемирный день сердца РИА Новости рассказывает о новых способах лечения инфарктов, которые скоро станут доступны всем.
РИА Новости 01:00