По словам Зурабишвили, встречу глав МИД Грузии и РФ - Давида Залкалиани и Сергея Лаврова положительно оценили и приветствовали и в США, и в Евросоюзе, и генеральный секретарь ООН.

Общество Гороскоп на 28 сентября: Сегодня не стоит доказывать свою правоту Гороскоп на 28 сентября 2019 года уверен — начинается благоприятный период для того, чтобы наладить непростые отношения с вашим партнером, найти компромисс.

Авто McLaren перейдет на двигатели Mercedes В McLaren поблагодарили Renault за плодотворно сотрудничество, а также отметили, что партнёрство с Mercedes поможет команде вернуться на вершину "Формулы 1". Отметим, что Mclaren и Mercedes уже сотрудничали в "Формуле 1" - немецкие моторы ставили на британские болиды с 1995 года (до 2015, когда их поменяли на Honda).

Политика В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США Как констатировали в МИД РФ, санкции, которые американская администрация ввела в четверг, стали 75-ми с тех пор, как США начали разрушать отношения Москвы и Вашингтона в 2011 году.

Гаджеты Глава Huawei обвинил Xiaomi в выпуске непрактичного смартфона После анонсирования нового флагмана Mate 30 от Huawei глава компании Ричард Ю во время интервью с журналистами высказал свое мнение по поводу нового необычного смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha, сообщает iXBT.

Армия и оружие В Китае рассказали о российском «кошмаре авианосца» Отмечается, что радиус действия ракеты составляет до 650 километров, а авианосцы США могут контролировать лишь 550-километровую зону.

Политика На Украине высказались об усилении позиций России в мире Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабли.

Единоборства Эррол Спенс победил Шона Портера раздельным решением 28 сентября 29-летний американец, чемпион IBF Эррол Спенс объединил два чемпионских пояса в полусреднем весе, победив раздельным решением судей чемпиона WBC в этом весе 31-летнего Шона Портера.

Политика Захарова высмеяла слова Пелоси о следе России в скандале вокруг Трампа Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что Россия может быть причастна к скандалу вокруг резонансного разговора президента США Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.

Политика Помпео подтвердил Лаврову непричастность к невыдаче виз дипломатам По словам главы МИД РФ, Помпео подтвердил, что ни он, ни президент Дональд Трамп непричастны к данному инциденту.

Политика Der Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении Меркель Президент Украины Владимир Зеленский, согласившись со словами американского лидера Дональда Трампа о бездействии канцлера Германии Ангелы Меркель, оскорбил правительство ФРГ.

Музыка В Арктике дали баянный концерт для моржей Музицирование привлекло животных, они приплыли к яхте на звуки старого советского киновальса и слушали концерт примерно минут десять, после чего оправились на остров, видимо, под впечатлением.

Путешествия Немецкий турист рассказал о своих впечатлениях о России Немецкий турист Мартин Крик, совершивший путешествие на велосипеде от Санкт-Петербурга до Москвы, рассказал о своих впечатлениях от пребывания в России.

Происшествия В Словакии разбился истребитель МиГ-29 Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае на западе страны.

Гаджеты Business Insider назвал 20 лучших смартфонов Business Insider опубликовал список 20 лучших моделей смартфонов в мире. На первом месте оказался Android-смартфон OnePlus 7T.

Футбол Борнмут — Вест Хэм 2:2 Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко открыл счет в матче 7-го тура чемпионата Англии против «Борнмута».

Общество В МЧС России разрешили курить на балконах МЧС России заявило, что постановление правительства об изменениях в правилах противопожарного режима не запрещает курение на балконах.

Общество С 29 сентября введен новый обязательный документ для приема на работу Новая форма с 29 сентября Вместо карточки СНИЛС введена форма под названием АДИ-РЕГ.

Космос Илон Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян Основатель компании SpaceX Илон Маск во время выступления на пусковом комплексе SpaceX в Техасе сказал, что ничто не указывает на существование инопланетян.

Шоу-бизнес Фото и видео больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники Бывшая работница медицинского учреждения, в котором лечат актрису Анастасию Заворотнюк, выставила на продажу фото и видеозаписи с больной артисткой.