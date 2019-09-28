Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT заявление грузинского президента Саломе Зурабишвили о том, что Тбилиси необходимо использовать путь дипломатии и переговоров с российской стороной, чтобы разрешить существующие проблемы.

с чего всё началось

По словам Зурабишвили, встречу глав МИД Грузии и РФ - Давида Залкалиани и Сергея Лаврова положительно оценили и приветствовали и в США, и в Евросоюзе, и генеральный секретарь ООН.

Президент Грузии высказалась за путь диалога с Россией

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