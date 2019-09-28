Политика

ИнтерфаксИнтерфаксПрезидент Грузии высказалась за путь диалога с Россией

По словам Зурабишвили, встречу глав МИД Грузии и РФ - Давида Залкалиани и Сергея Лаврова положительно оценили и приветствовали и в США, и в Евросоюзе, и генеральный секретарь ООН.
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с чего всё началось

В Госдуме оценили готовность Грузии к диалогу с Россией

Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT заявление грузинского президента Саломе Зурабишвили о том, что Тбилиси необходимо использовать путь дипломатии и переговоров с российской стороной, чтобы разрешить существующие проблемы.
RT на русском10:26

Подробнее о событии

Абашидзе: диалог с Россией сложный, но его надо вести

Sputnik Грузия13:33

Президент Грузии высказалась за путь диалога с Россией

Интерфакс02:42

В Госдуме позитивно оценили слова президента Грузии о диалоге с РФ

Московский Комсомолец12:50

В Госдуме прокомментировали слова президента Грузии о диалоге с Россией

РИА Новости11:37

В Госдуме оценили готовность Грузии к диалогу с Россией

RT на русском10:26

Президент Грузии выступила за диалог Тбилиси и Москвы

ТАСС03:08

В Госдуме прокомментировали слова Зурабишвили о диалоге с РФ

РЕН ТВ12:31
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 15:23, Вашингтон

Зурабишвили заявила в ООН о важности диалога с Россией

GEORGIAinform26 сентября в 05:17
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 15:23, Вашингтон
Происшествия

Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

РИА Новости 12:34
Футбол

Карпин рассказал о состоянии новичка «Ростова» Мамаева

ТАСС 12:28
Футбол

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Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк признан лучшим игроком матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
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News.ru 14:52
Происшествия

Взрыв на судне с россиянами в Южной Корее попал на видео

Как сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на Генконсульство РФ в Пусане, на пострадавшем грузовом судне находились десять россиян.
Российская газета 06:42
Происшествия

Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР

РИА Новости 12:33
Общество

В МЧС России разрешили курить на балконах

МЧС России заявило, что постановление правительства об изменениях в правилах противопожарного режима не запрещает курение на балконах.
Газета.Ru 06:03
Политика

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Ранее News.ru писал, что Лавров обсудил с Помпео вопросы урегулирования ситуации в Донбассе.
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Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.
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«Нафтогаз»: отопительный сезон на Украине находится на грани срыва

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Газета.Ru 09:07
Религия

Большинство приходов Русского экзархата в Европе присоединились к РПЦ

"Абсолютное большинство клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, ранее находившихся в юрисдикции Константинопольского патриархата, последовали примеру архиепископа Дубнинского Иоанна (Реннето) и присоединились к Русской православной церкви", — говорится в сообщении.
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О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.
РБК 07:33
Кино

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Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета

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