Политика
ТАССПрезидент Грузии выступила за диалог Тбилиси и Москвы
Глава МИД Грузии в четверг встретился с Лавровым на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН впервые с 2008 года, когда после признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии Тбилиси прервал дипломатические отношения с Москвой.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 07:40, Вашингтон
Политика
Лавров прокомментировал публикацию разговора Трампа и Зеленского
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал публикацию Белым домом стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском вчера в 16:47
Театры
В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров
Газета.Ru 06:38
Игры
Naughty Dog рассказала о трёхчасовом демо The Last of Us: Part II
Naughty Dog рассказала о трёхчасовой демонстрационной версии The Last of Us: Part II, которую позавчера удалось опробовать немногим журналистам.
Игромания.ру 26 сентября в 17:59
Происшествия
Режиссер Хейфец напал с ножом на врачей скорой помощи
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на сотрудников приехавшей к нему бригады скорой помощи.
Известия 06:58
Происшествия
Подлодка ЧФ «Колпино» погрузилась на глубину более 240 метров
Экипаж подводной лодки Черноморского флота «Колпино» осуществил глубоководное погружение на морском полигоне в акватории Чёрного моря, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения флота.
RT на русском 25 сентября в 09:54
Происшествия
В Кабардино-Балкарии задержали начальника управления местного МВД
В Кабардино-Балкарии задержан начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности республиканского МВД.
Московский Комсомолец вчера в 10:13
Волейбол
Российские волейболистки гарантировали себе третье место на Кубке мира
Российские волейболистки могут занять и второе место на турнире, если в заключительном матче против команды Бразилии российская команда победит со счетом 3-0 или 3-1, а американки уступят представительницам Южной Кореи.
ТАСС 05:36
Происшествия
На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян
На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.
RT на русском 04:45
Общество
В МЧС подтвердили запрет на курение на балконах
В российском МЧС подтвердили запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.
Профиль 26 сентября в 13:55
Политика
Глава СНБО Украины Данилюк написал заявление об отставке
Секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Украины Данилюк подал прошение об отставке.
ИА Новороссия вчера в 06:45
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Наука
В пакетированном чае нашли частицы пластика
Gazeta.SPb 25 сентября в 23:05
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК вчера в 11:27
Автоспорт
Квят пропустит квалификацию Гран-при России
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят пропустит квалификацию Гран-при России "Формулы-1", которая пройдет в субботу, сообщается на официальном сайте "Королевских гонок".
РИА Новости 06:20
Происшествия
Ученого Виктора Кудрявцева, обвиненного в госизмене, отпустили из СИЗО
75-летнего Кудрявцева отпустили из СИЗО по состоянию здоровья. Обвинения в госизмене с научного сотрудника не сняли.
Афиша Daily 05:31
Политика
В ЛНР Волкера назвали дипломатом-волонтером, «доившим Украину»
Представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник назвал спецпредставителя США по Украине Курта Волкера дипломатом-волонтером, «доившим Украину».
ФАН 06:23
Происшествия
Россиянина задержали по запросу США в аэропорту Валенсии
Россиянина задержали в аэропорту испанского города Валенсия по запросу США, сообщили РИА Новости в посольстве России в Мадриде.
РИА Новости вчера в 17:46
Наука
Ученые выяснили, как возраст препятствует появлению рака
РИА Новости 04:12
Гаджеты
Обнаружен первый сломанный Samsung Galaxy Fold после апгрейда
Live24 вчера в 07:30
Происшествия
В Асбесте полиция ищет убийцу двух человек
В свердловском Асбесте ранее прошла информация об убийстве, совершенном в поселке Режик. Неизвестный застрелил двух человек.
Регион online 05:05
Авто
Названа стоимость автомобилей Dodge Charger модельного ряда 2020 года
Представитель американского автопрома компания Dodge летом текущего года презентовала ряд новинок, выпуск которых запланирован на 2020 год.
Актуальные Новости вчера в 13:40
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС вчера в 11:35
Футбол
Жардим: «Головин прогрессирует. Он лучше обостряет, чем Фабрегас»
Официальный сайт Лиги 1 выпустил материал про полузащитника «Монако» Александра Головина.
Бомбардир.ру 06:13
Политика
Столтенберг и Зеленский обсудили вступление Украины в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Зеленский поднимал вопрос членства Украины в Альянсе во время их встречи в Нью-Йорке.
iReactor 26 сентября в 20:18
Авто
Назван новый бестселлер на вторичном авторынке России
Автоновости дня 07:13
Путешествия
Саудовская Аравия ввела туристические визы
РБК вчера в 08:25
Происшествия
В Стамбуле произошло сильное землетрясение
В четверг на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла.
РИА Новости Крым 26 сентября в 13:52
Происшествия
В Якутии на реке Лене столкнулись два парома с автомобилями
"В Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о том, что на реке Лена в районе берега Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района произошло столкновение двух частных паромов, погибших, пострадавших нет", - говорится в распространенном релизе.
ТАСС вчера в 21:17
Гаджеты
Опубликованы первые изображения смартфона iPhone 12
Ugpressa.ru вчера в 04:18