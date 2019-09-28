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с чего всё началось

Ранее Карасин покинул свою должность. Позже президент РФ Владимир Путин назначил заместителем министра иностранных дел Андрея Руденко, который ранее занимал пост директора Второго департамента стран СНГ МИД РФ.

Президент Грузии выступила за диалог Тбилиси и Москвы

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