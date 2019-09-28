Политика

ТАССТАССПрезидент Грузии выступила за диалог Тбилиси и Москвы

Ранее Карасин покинул свою должность. Позже президент РФ Владимир Путин назначил заместителем министра иностранных дел Андрея Руденко, который ранее занимал пост директора Второго департамента стран СНГ МИД РФ.
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с чего всё началось

Президент Грузии выступила за диалог Тбилиси и Москвы

Глава МИД Грузии в четверг встретился с Лавровым на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН впервые с 2008 года, когда после признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии Тбилиси прервал дипломатические отношения с Москвой.
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