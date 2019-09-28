Политика
МИР 24Президент Грузии выступила за диалог с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили положительно оценила состоявшуюся в Нью-Йорке встречу министров иностранных дел Грузии и России Давида Залкалиани и Сергея Лаврова, сообщает телеканал «МИР 24». Глава государства также выступила за путь диалога с Москвой.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 18:27, Вашингтон
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 18:27, Вашингтон
Экономика
Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика
«Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста.
REGNUM 26 сентября в 02:29
Происшествия
В Театре.doc пожаловались на вмешательство полиции в постановку
Сотрудники правоохранительных органов в субботу вмешались в постановку "Рейф#228" Театра.doc, сообщила куратор проекта Катрин Ненашева.
Интерфакс 13:37
Авто
Кроссовер Geely SX11 и седан Geely GE заметили в Минске
Китайскую новинку заметили в столице Белоруссии в компании с седаном Geely GE.
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Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста
Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.
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Опубликованы показания экс-главы ГПУ Шокина против Байдена
В интернете появились показания бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина против экс-вице-президента США и кандидата от демократов на предстоящих выборах американского лидера Джо Байдена.
Взгляд.ру 08:20
Происшествия
Истребитель МиГ-29 разбился в Словакии
Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу, 28 сентября, на западе страны, передает ТАСС со ссылкой на RTVS.
Известия 16:39
Шоу-бизнес
Виторган поблагодарил Марка Захарова за человечность
Российский актёр Максим Виторган поблагодарил режиссёра Марка Захарова «за участие и человечность» и за всех «выдающихся артистов».
News.ru 12:55
Наука
В Калифорнии нашли трехполых червей, устойчивых к действию мышьяка
Научными сотрудниками при Калифорнийском технологическом институте был обнаружен новый вид червей, имеющих три пола и устойчивых к мышьяку сурового калифорнийского озера.
Ugpressa.ru 03:13
Происшествия
Мужчина с ножом напал на посетителей ТЦ в США
В американском штате Мэриленд неизвестный с ножом напал на посетителей торгового центра, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 17:58
Кино
Создатели «Мстителей» представили профайл Тора
Игромания.ру 13:05
Политика
В Госдуме предложили запретить в России американскую лотерею грин-карт
Решение США не выдавать визы некоторым членам российской делегации в Генассамблее ООН не останется безнаказанным, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
CBS Media 26 сентября в 06:44
Армия и оружие
Украина раскрыла эффективность американских радаров
Что же касается американских радаров AN/TPQ-53, о которых идет речь в материале, то они предназначены для отслеживания источников артиллерийских и минометных атак на малой дальности.
Дни24 вчера в 11:37
Музыка
В Арктике дали баянный концерт для моржей
Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Московский Комсомолец 05:53
Гаджеты
В Сети появились изображения прототипа нового iPhone
Латвийский дизайнер Вениамин Гескин опубликовал в твиттере изображение прототипа iPhone, который Apple может представить в 2020 году.
РИА Новости 10:51
Политика
Facebook и WhatsApp обяжут передавать сообщения британской полиции
Лондон и Вашингтон готовятся подписать соглашение, которое обяжет американские соцсети, в частности Facebook и WhatsApp, передавать зашифрованные сообщения пользователей британской полиции.
Известия 13:34
Происшествия
Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием
РИА Новости 17:46
Политика
Захарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США
Официальный представитель Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Мария Захарова ответила на заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о причастности российской стороны к скандалу вокруг телефонной беседы американского президента Дональда Трампа с украинским главой Владимиром Зеленским.
Капитал страны вчера в 12:57
Шоу-бизнес
Максим Галкин с бородой напомнил поклонникам Джигурду
Максим Галкин удивил поклонников неожиданным преображением. Он опубликовал фото с густой растительностью на лице.
Суть событий вчера в 05:58
Футбол
«Атлетико» и «Реал» сыграли вничью в мадридском дерби
Sport24.ru 16:51
Авто
Audi презентовала «заряженные» Audi RS Q3 и RS Q3 Sportback
Подразделение Audi Sport подготовило RS-версии для новой генерации кроссовера Q3 и купеобразного Q3 Sportback.
Tvoe-avto.com 26 сентября в 05:36
Автоспорт
У Квята в Сочи снова отказал мотор
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Политика
Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.
Life.ru 26 сентября в 05:38
Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости 08:57
Единоборства
Кикбоксер очнулся после нокаута и посчитал себя победителем боя
Испанский кикбоксер Хосе Мария Кеведо был отправлен в нокаут, однако затем посчитал себя победителем поединка.
Известия вчера в 22:48
Культура
В «Новом Иерусалиме» представят шедевры 11 музеев Подмосковья
Культуромания вчера в 14:49
Происшествия
Израильские полицейские и пожарные приехали в Умань спасать хасидов
Эксперты по пожарной безопасности министерства общественной безопасности Израиля сразу начали активную профилактическую работу среди хасидов, в частности детей, проведя информационно-разъяснительный рейд.
Украина.ру вчера в 10:48
Общество
Сильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России
На следующей неделе в Центральную часть России, включая Москву, придут сильные дожди, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".
Российская газета 09:10
Музыка
Metallica отменила концерты из-за проблем с алкоголем у вокалиста
Ореанда-Новости 10:07
Происшествия
Воры в законе вывезут криминальную кассу из России
Главная касса преступного мира России в ближайшее время может переместиться в Турцию.
URA.Ru 07:27