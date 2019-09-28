Президент Грузии Саломе Зурабишвили положительно оценила состоявшуюся в Нью-Йорке встречу министров иностранных дел Грузии и России Давида Залкалиани и Сергея Лаврова, сообщает телеканал «МИР 24». Глава государства также выступила за путь диалога с Москвой.

Президент Грузии выступила за диалог с Россией

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