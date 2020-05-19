Политика

ТАССТАССПрезидент Грузии выступила за прямой диалог с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она является сторонницей прямого диалога, однако для переговоров с Россией необходимы определенные обстоятельства, которые принесут результат.
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Президент Грузии не увидела возможностей для начала прямого диалога с РФ

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Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным

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Зурабишвили заявила, что выступает за прямой диалог с Россией

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Президент Грузии назвала себя сторонницей прямого диалога с РФ

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Президент Грузии заявила, что выступает за прямой диалог с Россией

RT на русскомвчера в 16:01

Президент Грузии выступила за прямой диалог с Россией

ТАССвчера в 15:59
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Общество

Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм

«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости».
RT на русском вчера в 19:34
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Общество

В США разбился истребитель пятого поколения F-35

Истребитель F-35 ВВС США с авиабазы Эглин во Флориде потерпел крушение во время тренировочного полета.
Российская газета 02:53
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Происшествия

Лестничные пролеты рухнули в жилом доме в Энгельсе

ЧП произошло около 07:30 утра среды, 20 мая, в четырехэтажном доме №35 в Летном городке — здесь обрушились лестничные марши со второго по четвертый этаж.
Вести.Ru 01:58
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Общество

Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
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Политика

ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность

Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
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Общество

Мясников пофилософствовал о коронавирусе фразой «Кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников пофилософствовал о коронавирусе в эфире программы «Спасибо, доктор!», опубликованной на YouTube-канале «Соловьев LIVE».
Lenta.ru вчера в 18:36
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Футбол

Сегодня состоится центральный матч тура в чемпионате Белоруссии

ГЛАС.RU вчера в 21:01
Армия и оружие

Военные ПНС отбили военную базу Аль-Ватия у войск Хафтара в Ливии

Триполи, 18 мая 2020, 15:37 — REGNUM Глава ливийского Правительства национального согласия (ПНС) Файез Сарадж приветствовал захват авиабазы Аль-Ватия, ранее контролируемой Ливийской национальной армией (ЛНА), возглавляемой Халифой Хафтаром.
REGNUM 18 мая в 08:37
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Общество

В Воронежской области число заразившихся коронавирусом достигло 1195

Число пациентов с коронавирусом, выявленных в Воронежской области, за сутки выросло на 44, общее количество случаев составило 1195, сообщает правительство региона.
РИА Новости 18 мая в 02:29
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Происшествия

СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия вчера в 10:43
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Здоровье

На Южном Урале число жертв пандемии достигло 22

Число жертв пандемии в Челябинской области достигло 22.
Российская газета вчера в 02:17
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Происшествия

КРЭТ заявил о кампании дискредитации после пожаров в больницах

Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех") заявляет, что после пожаров в больницах Москвы и Петербурга стал целью "массированной информационной кампании" с целью дискредитации.
РИА Новости 02:09
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Экономика

Всемирный банк предрек 60 млн человек нищету из-за коронавируса

Около 60 млн человек по всему миру могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии коронавируса, сообщил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас в ходе телеконференции.
РБК 00:33
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Политика

В партии Порошенко отреагировали на запись его разговора с Байденом

В партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») назвали «российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью», аудиозапись якобы разговора Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, обнародованную депутатом рады Андреем Деркачем.
Известия вчера в 17:56
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Кино

Во втором сезоне «Ведьмака» появится новый ведьмак

Культуромания 18 мая в 09:30
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Космос

Уфологи: Камера МКС сняла масштабную эвакуацию НЛО с Земли

Установленная на борту МКС камера запечатлела многочисленные светящиеся объекты, в которых уфологи увидели НЛО.
Актуальные Новости вчера в 12:09
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Здоровье

В Самарской области в 4 раза выросла заболеваемость пневмонией

Специалисты с тревогой отмечают четырехкратное увеличение показателя заболеваемости внебольничной пневмонией по сравнению со среднемноголетним показателем.
СитиТрафик вчера в 14:21
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Путешествия

Названа дата открытия Турции для российских туристов

БИЗНЕС Online 18 мая в 08:19
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Шоу-бизнес

Эмили Ратаковски показала подписчикам грудь на самоизоляции

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками новым фотоснимком из самоизоляции, представ перед ними в очень откровенном наряде.
Народные новости вчера в 12:31
Общество

На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»

На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
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Здоровье

Назван новый эпицентр пандемии коронавируса

Латинская Америка может стать новым очагом пандемии коронавируса.
Lenta.ru 02:33
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Общество

Онищенко объяснил, для чего необходимо носить маски на улице

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил о необходимости соблюдения "масочного режима" на улице.
Газета.Ru вчера в 23:56
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Политика

Палестина расторгает все соглашения с Израилем и США

Палестина приняла решение о расторжении всех договоренностей с США и Израилем в связи с намерениями израильского правительства присоединить палестинские земли.
Вести.Ru вчера в 16:45
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Общество

В Самарской области режим ограничений могут ужесточить

В Самарской области продолжает действовать режим самоизоляции.
Терра вчера в 13:45
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Шоу-бизнес

Анджелина Джоли выдвинула ультиматум Брэду Питту

Bimru.ru 01:21
Происшествия

В Подмосковье вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку: экипаж погиб

В Подмосковье (Клинский район) совершил жесткую посадку военно-транспортный вертолет Ми-8.
Вести.Ru вчера в 14:52
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Шоу-бизнес

Регина Тодоренко передала статуэтку «Женщина года» Маргарите Грачевой

Как сообщает РБК, телеведущая Региона Тодоренко передала статуэтку "Женщина года" Маргарите Грачевой, оставшейся без кистей рук по вине мужа.
Инфорос вчера в 14:38
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Экономика

Недельные расходы россиян достигли максимума за последние шесть недель

Шестью неделями ранее показатель расходов жителей России был еще ниже — 3 376 руб.
РБК 03:00
Общество

На борту МКС повысилась концентрация бензола

На борту Международной космической станции (МКС) выявили повышенную концентрацию бензола, сообщил «РИА Новости» представитель пресс-службы «Роскосмоса».
Коммерсантъ вчера в 23:17
9
Общество

Ontarget подала в Мосгорсуд иск о безвременной блокировке YouTube

Принадлежащий Google видеосервис YouTube может быть навсегда заблокирован в России по требованию компании – разработчика тестов для оценки персонала Ontarget, подавшей иск в Мосгорсуд.
Ведомости вчера в 23:56
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Саломе Левановна Зурабишвили
Грузинский политик
Грузинский и французский государственный и политический деятель, действующий президент Грузии и верховный главнокомандующий Вооружёнными Силами Грузии с 16 декабря 2018 года. Первая в истории страны женщина-президент.
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