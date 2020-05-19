Политика
ТАССПрезидент Грузии выступила за прямой диалог с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она является сторонницей прямого диалога, однако для переговоров с Россией необходимы определенные обстоятельства, которые принесут результат.
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Общество
Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм
«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости».
RT на русском вчера в 19:34
Общество
В США разбился истребитель пятого поколения F-35
Истребитель F-35 ВВС США с авиабазы Эглин во Флориде потерпел крушение во время тренировочного полета.
Российская газета 02:53
Происшествия
Лестничные пролеты рухнули в жилом доме в Энгельсе
ЧП произошло около 07:30 утра среды, 20 мая, в четырехэтажном доме №35 в Летном городке — здесь обрушились лестничные марши со второго по четвертый этаж.
Вести.Ru 01:58
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
Политика
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
Общество
Мясников пофилософствовал о коронавирусе фразой «Кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников пофилософствовал о коронавирусе в эфире программы «Спасибо, доктор!», опубликованной на YouTube-канале «Соловьев LIVE».
Lenta.ru вчера в 18:36
Футбол
Сегодня состоится центральный матч тура в чемпионате Белоруссии
ГЛАС.RU вчера в 21:01
Армия и оружие
Военные ПНС отбили военную базу Аль-Ватия у войск Хафтара в Ливии
Триполи, 18 мая 2020, 15:37 — REGNUM Глава ливийского Правительства национального согласия (ПНС) Файез Сарадж приветствовал захват авиабазы Аль-Ватия, ранее контролируемой Ливийской национальной армией (ЛНА), возглавляемой Халифой Хафтаром.
REGNUM 18 мая в 08:37
Общество
В Воронежской области число заразившихся коронавирусом достигло 1195
Число пациентов с коронавирусом, выявленных в Воронежской области, за сутки выросло на 44, общее количество случаев составило 1195, сообщает правительство региона.
РИА Новости 18 мая в 02:29
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия вчера в 10:43
Здоровье
На Южном Урале число жертв пандемии достигло 22
Число жертв пандемии в Челябинской области достигло 22.
Российская газета вчера в 02:17
Происшествия
КРЭТ заявил о кампании дискредитации после пожаров в больницах
Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех") заявляет, что после пожаров в больницах Москвы и Петербурга стал целью "массированной информационной кампании" с целью дискредитации.
РИА Новости 02:09
Экономика
Всемирный банк предрек 60 млн человек нищету из-за коронавируса
Около 60 млн человек по всему миру могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии коронавируса, сообщил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас в ходе телеконференции.
РБК 00:33
Политика
В партии Порошенко отреагировали на запись его разговора с Байденом
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») назвали «российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью», аудиозапись якобы разговора Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, обнародованную депутатом рады Андреем Деркачем.
Известия вчера в 17:56
Кино
Во втором сезоне «Ведьмака» появится новый ведьмак
Культуромания 18 мая в 09:30
Космос
Уфологи: Камера МКС сняла масштабную эвакуацию НЛО с Земли
Установленная на борту МКС камера запечатлела многочисленные светящиеся объекты, в которых уфологи увидели НЛО.
Актуальные Новости вчера в 12:09
Здоровье
В Самарской области в 4 раза выросла заболеваемость пневмонией
Специалисты с тревогой отмечают четырехкратное увеличение показателя заболеваемости внебольничной пневмонией по сравнению со среднемноголетним показателем.
СитиТрафик вчера в 14:21
Путешествия
Названа дата открытия Турции для российских туристов
БИЗНЕС Online 18 мая в 08:19
Шоу-бизнес
Эмили Ратаковски показала подписчикам грудь на самоизоляции
Американская модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками новым фотоснимком из самоизоляции, представ перед ними в очень откровенном наряде.
Народные новости вчера в 12:31
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
Здоровье
Назван новый эпицентр пандемии коронавируса
Латинская Америка может стать новым очагом пандемии коронавируса.
Lenta.ru 02:33
Общество
Онищенко объяснил, для чего необходимо носить маски на улице
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил о необходимости соблюдения "масочного режима" на улице.
Газета.Ru вчера в 23:56
Политика
Палестина расторгает все соглашения с Израилем и США
Палестина приняла решение о расторжении всех договоренностей с США и Израилем в связи с намерениями израильского правительства присоединить палестинские земли.
Вести.Ru вчера в 16:45
Общество
В Самарской области режим ограничений могут ужесточить
В Самарской области продолжает действовать режим самоизоляции.
Терра вчера в 13:45
Происшествия
В Подмосковье вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку: экипаж погиб
В Подмосковье (Клинский район) совершил жесткую посадку военно-транспортный вертолет Ми-8.
Вести.Ru вчера в 14:52
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко передала статуэтку «Женщина года» Маргарите Грачевой
Как сообщает РБК, телеведущая Региона Тодоренко передала статуэтку "Женщина года" Маргарите Грачевой, оставшейся без кистей рук по вине мужа.
Инфорос вчера в 14:38
Экономика
Недельные расходы россиян достигли максимума за последние шесть недель
Шестью неделями ранее показатель расходов жителей России был еще ниже — 3 376 руб.
РБК 03:00
Общество
На борту МКС повысилась концентрация бензола
На борту Международной космической станции (МКС) выявили повышенную концентрацию бензола, сообщил «РИА Новости» представитель пресс-службы «Роскосмоса».
Коммерсантъ вчера в 23:17
Общество
Ontarget подала в Мосгорсуд иск о безвременной блокировке YouTube
Принадлежащий Google видеосервис YouTube может быть навсегда заблокирован в России по требованию компании – разработчика тестов для оценки персонала Ontarget, подавшей иск в Мосгорсуд.
Ведомости вчера в 23:56