Политика

ТАССТАССПрезидент Грузии выступила за прямой диалог с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она является сторонницей прямого диалога, однако для переговоров с Россией необходимы определенные обстоятельства, которые принесут результат.
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Президент Грузии назвала себя сторонницей прямого диалога с РФ

РЕН ТВ16:21
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