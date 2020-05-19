Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что выступает за прямой диалог с Россией, но считает, что в нынешней ситуации он не может принести результатов.

Президент Грузии заявила, что выступает за прямой диалог с Россией

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