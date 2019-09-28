Политика
РБКПрезидент Грузии заявила о необходимости диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили положительно оценила итоги встречи главы внешнеполитического ведомства Давида Залкалиани с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По ее словам, Тбилиси необходимо вести диалог с Москвой, сообщает «Грузия Онлайн».
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 19:59, Вашингтон
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 19:59, Вашингтон
Политика
Трамп назвал «обманом» попытки демократов провести импичмент
Президент США Дональд Трамп прокомментировал попытку Демократической партии провести его импичмент, назвав происходящее «величайшим обманом в истории американской политики».
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Ведущий «Вечернего Урганта» объяснил уход из «Уральских пельменей»
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Долгожданный флагман Radeon. Видеокарты Radeon RX 5800 и RX 5800 XT могут выйти в октябре
Первый якобы ляжет в основу видеокарт линейки Radeon RX 5600, а второй станет сердцем карт RX 5500.
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Глава «Торо Россо» рассказал о проблемах с болидом Квята
Техническим специалистам «Торо Россо» не хватило времени между третьим тренировочным заездом и квалификацией Гран-при России «Формулы-1» для замены силовой установки на болиде Даниила Квята.
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В NASA обнародовали новое видео, на котором можно рассмотреть, как черная дыра растерзала пролетающую мимо звезду.
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Футбол
Головин помог «Монако» разгромить «Брест» в чемпионате Франции
Футболисты «Монако» разгромили «Брест» в матче восьмого тура чемпионата Франции.
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Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием
Актриса Наталья Бочкарева в интервью телеканалу "360" объяснила появление видео своего задержания полицейскими, заявив, что это подделка.
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После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь
Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
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В Театре.doc пожаловались на вмешательство полиции в постановку
Сотрудники правоохранительных органов в субботу вмешались в постановку "Рейф#228" Театра.doc, сообщила куратор проекта Катрин Ненашева.
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Пользователям Steam разрешили ставить анимированные обложки для игр
Разработчики Steam выпустили обновление для тестового интерфейса библиотеки, в котором добавили опцию установки своей обложки для игр.
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Глава СНБО Украины написал заявление об отставке
Уточняется, что Данилюк подал свое заявление до начала визита президента Украины Владимира Зеленского в США.
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В Черновцах родился ребенок с двумя головами
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Каннонье нокаутировал Херманссона в главном поединке UFC Fight Night
В главном поединке UFC Fight Night 160 в Копенгагене (Дания) американский средневес Джарред Каннонье победил шведа Джека Херманссона.
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По меньшей мере пятеро получили ранения в субботу, 28 сентября, в результате нападения неизвестного с ножом в торговом центре в округе Балтимор (штат Мэриленд).
Известия 17:04
Происшествия
Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР
РИА Новости 12:33
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Пользователи раскупили миллион Huawei Mate 30 всего за три часа
По словам топ-менеджера, за первые три часа китайские пользователи купили миллион смартфонов старшей модели Mate 30 и Pro.
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Подозреваемого в поджоге храма на Васильевском острове задержали
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Обновленная раскладушка Motorola RAZR выйдет до конца 2019 года
Motorola, которой заведует китайская компания Lenovo, планирует выпустить обновленную версию раскладного смартфона RAZR.
The GEEK 14:34
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В Испании по запросу США задержали россиянина
В Испании полицейские задержали россиянина по запросу США, сообщили в посольстве России в Мадриде, передает ТАСС.
РБК вчера в 20:13
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Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками»
Пилотные проекты по превращению гипермаркетов «Карусель» в супермаркеты «Перекресток» показывают положительные результаты и «демонстрируют улучшение экономики каждого магазина по мере его созревания», отмечает X5.
Ведомости 26 сентября в 03:17
Экономика
S&P повысило рейтинг Украины с "B-" до "B" со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с "B-" до "B" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
РИА Новости вчера в 19:16
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия 09:08
Гаджеты
Сотни миллионов iPhone оказались уязвимы
Эксперт по кибербезопасности, известный в Twitter как axi0mX, поделился результатом своего исследования OS-устройств, работающих на процессорах от A5 (iPhone 4S) до A11 (iPhone 8 и iPhone X). Гаджеты оказались «дырявыми» на уровне загрузчика.
Телеканал 360° 06:49
Экономика
Bloomberg узнал о возможном делистинге китайских компаний с бирж США
В Белом доме обсуждается возможность делистинга китайских компаний с американских фондовых бирж, пишет Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Ведомости вчера в 13:05