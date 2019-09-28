Политика

РБКРБКПрезидент Грузии заявила о необходимости диалога с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили положительно оценила итоги встречи главы внешнеполитического ведомства Давида Залкалиани с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По ее словам, Тбилиси необходимо вести диалог с Москвой, сообщает «Грузия Онлайн».
Читать в источнике
Комментировать209

Подробнее о событии

Абашидзе: диалог с Россией сложный, но его надо вести

Sputnik Грузия13:33

Президент Грузии выступила за диалог Тбилиси и Москвы

ТАСС03:08

Президент Грузии заявила о необходимости диалога с Россией

РБК08:39

Президент Грузии считает, что необходимо идти на диалог с Россией

РИА Новости05:11

Президент Грузии: русофобских настроений у нас нет и никогда не было

Коммерсантъ03:24

Лидер Грузии выступила за диалог с Россией

RT на русском10:10

Les Echos (Франция): «Грузия должна вернуться в число обсуждаемых с Россией вопросов» (Les Echos)

ИноСМИвчера в 07:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 13:43, Вашингтон

Зурабишвили заявила в ООН о важности диалога с Россией

GEORGIAinform26 сентября в 05:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 13:43, Вашингтон
Гаджеты

В продажу поступили недорогие 4K телевизоры Xiaomi Mi TV Pro

Astera вчера в 11:54
Происшествия

В ЛНР пятеро детей пострадали в результате взрыва гранаты

«Играя, дети случайно взорвали одну из найденных гранат, в результате чего все пятеро получили ранения различной степени тяжести», — отметил представитель народной милиции ЛНР.
Известия 13:12
Происшествия

Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

РИА Новости 12:34
Происшествия

Судно с украинцами пропало в Атлантике

Газета.Ru 11:51
Политика

Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком

Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.
RT на русском 08:25
Футбол

ФК «Ростов» разгромил московское «Динамо» 3:0

ФК «Ростов» обыграл московский «Динамо» 3:0. С 23 очками «желто-синие» теперь занимают второе место в таблице, однако у отстающего на один балл ЦСКА есть матч в запасе.
Дон-ТР 11:43
Футбол

Локомотив — Зенит 1:0 (2-й тайм)

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов грубо ответил полузащитнику петербургского «Зенита» Олегу Шатову в перерыве матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 13:33
Происшествия

Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой

Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
Автоспорт

Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при России

Вести.Ru 09:40
Политика

CNN сообщил об отставке спецпредставителя США по Украине

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку, сообщил телеканал CNN со ссылкой на три источника, знакомых с курсом дела.
Rambler News Service 01:27
Культура

Назначены дата и место прощания с Марком Захаровым

Взгляд.ру 10:19
Шоу-бизнес

Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники

Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 05:12
Армия и оружие

Лавров сообщил о безвозмездных поставках российского оружия в ЦАР

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Россия поставила в Центральную африканскую республику российское оружие на безвозмездной основе.
Национальная служба новостей 26 сентября в 18:11
Армия и оружие

МИД Сирии заявил о нарушении Турцией и США Устава ООН

Попытки Вашингтона и Анкары создать зону безопасности на севере Сирии являются нарушением международного права и Устава ООН.
RT на русском 12:09
Политика

МИД России ответил послу США по делу Пола Уилана

Министерство иностранных дел России ответило на видеообращение посла США Джона Хантсмана, где речь идет о якобы отсутствии доказательств противоправных действий американца Пола Уилана.
Взгляд.ру 12:18
Наука

В пакетированном чае нашли частицы пластика

Gazeta.SPb 25 сентября в 23:05
Авто

На вторичном авторынке России сменился лидер

Автоновости дня 07:13
Происшествия

В Запорожской области у железной дороги обнаружены тела трех человек

"27 сентября в ГСЧС поступила информация, что вблизи села Павловское Вольнянского района вблизи железнодорожного пути обнаружены тела трех человек, которые предположительно были смертельно травмированы электропоездом", - сказано в сообщении.
ИА Новороссия 08:05
Общество

В России могут запретить курение на балконах

Согласно новшествам, теперь на балконах будет запрещено использование открытого огня.
Онлайн Вологда вчера в 00:39
Политика

В Кремле ответили на слова Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР

Ранее Саакашвили, слова которого опубликовали грузинские СМИ, заявил, что у Президента РФ Владимира Путина якобы есть планы по воссозданию СССР, связанные с объединением Армении, Грузии, Белоруссии, Молдавии и части Украины за исключением Западной.
Военное дело вчера в 14:49
Армия и оружие

Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»

По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru 13:01
Авто

Subaru станет дочерней маркой компании Toyota

Toyota планирует увеличить свою долю в Subaru с 17% до более чем 20%.
32CARS.ru вчера в 02:35
Происшествия

СК не стал возбуждать дело против комика из-за жалобы сенатора

Следственный комитет по Курской области не стал инициировать уголовное преследование в отношении бывшего участника команды КВН «Прима» и автора блога «Твой бывший» Антона Сасина.
Общественное телевидение России 13:33
Политика

В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России

Представители четырех немецких политических партий в бундестаге призвали смягчить антироссийские санкции.
Известия 02:14
Театры

В Калуге во время спектакля скончался актер Андрей Семенов

Discover24 05:51
Футбол

«Ростов» объявил о переходе Павла Мамаева

"Ростов" заключил контракт с полузащитником Павлом Мамаевым, который отбывал наказание в колонии за две драки в октябре прошлого года, сообщается на сайте футбольного клуба.
РИА Новости 11:27
Происшествия

Максим Аверин отказался извиняться за дебош в самолете

Вечерняя Москва вчера в 16:39
Шоу-бизнес

Новорожденный внук Снуп Дога умер в возрасте десяти дней

Политика Сегодня 13:17
Происшествия

Ребенок с двумя головами родился в Черновцах

Газета.Ru 09:19
Происшествия

Сотрудницы погранслужбы Украины убили новорожденного ребенка

Две сотрудницы погранслужбы во Львове убили младенца, передает РИА "Новости" со ссылкой на Государственного бюро расследований.
Газета.Ru вчера в 14:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Саломе Левановна Зурабишвили
Грузинский политик
Грузинский и французский государственный и политический деятель, действующий президент Грузии и верховный главнокомандующий Вооружёнными Силами Грузии с 16 декабря 2018 года. Первая в истории страны женщина-президент.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное