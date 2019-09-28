Президент Грузии Саломе Зурабишвили положительно оценила итоги встречи главы внешнеполитического ведомства Давида Залкалиани с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По ее словам, Тбилиси необходимо вести диалог с Москвой, сообщает «Грузия Онлайн».

Президент Грузии заявила о необходимости диалога с Россией

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