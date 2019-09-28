Политика
РБКПрезидент Грузии заявила о необходимости диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили положительно оценила итоги встречи главы внешнеполитического ведомства Давида Залкалиани с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По ее словам, Тбилиси необходимо вести диалог с Москвой, сообщает «Грузия Онлайн».
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 13:43, Вашингтон
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 13:43, Вашингтон
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Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.
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ФК «Ростов» разгромил московское «Динамо» 3:0
ФК «Ростов» обыграл московский «Динамо» 3:0. С 23 очками «желто-синие» теперь занимают второе место в таблице, однако у отстающего на один балл ЦСКА есть матч в запасе.
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Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов грубо ответил полузащитнику петербургского «Зенита» Олегу Шатову в перерыве матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
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Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку, сообщил телеканал CNN со ссылкой на три источника, знакомых с курсом дела.
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Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
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Национальная служба новостей 26 сентября в 18:11
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МИД Сирии заявил о нарушении Турцией и США Устава ООН
Попытки Вашингтона и Анкары создать зону безопасности на севере Сирии являются нарушением международного права и Устава ООН.
RT на русском 12:09
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МИД России ответил послу США по делу Пола Уилана
Министерство иностранных дел России ответило на видеообращение посла США Джона Хантсмана, где речь идет о якобы отсутствии доказательств противоправных действий американца Пола Уилана.
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В Запорожской области у железной дороги обнаружены тела трех человек
"27 сентября в ГСЧС поступила информация, что вблизи села Павловское Вольнянского района вблизи железнодорожного пути обнаружены тела трех человек, которые предположительно были смертельно травмированы электропоездом", - сказано в сообщении.
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В России могут запретить курение на балконах
Согласно новшествам, теперь на балконах будет запрещено использование открытого огня.
Онлайн Вологда вчера в 00:39
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В Кремле ответили на слова Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР
Ранее Саакашвили, слова которого опубликовали грузинские СМИ, заявил, что у Президента РФ Владимира Путина якобы есть планы по воссозданию СССР, связанные с объединением Армении, Грузии, Белоруссии, Молдавии и части Украины за исключением Западной.
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Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»
По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru 13:01
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Subaru станет дочерней маркой компании Toyota
Toyota планирует увеличить свою долю в Subaru с 17% до более чем 20%.
32CARS.ru вчера в 02:35
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СК не стал возбуждать дело против комика из-за жалобы сенатора
Следственный комитет по Курской области не стал инициировать уголовное преследование в отношении бывшего участника команды КВН «Прима» и автора блога «Твой бывший» Антона Сасина.
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Представители четырех немецких политических партий в бундестаге призвали смягчить антироссийские санкции.
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В Калуге во время спектакля скончался актер Андрей Семенов
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Новорожденный внук Снуп Дога умер в возрасте десяти дней
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Ребенок с двумя головами родился в Черновцах
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Сотрудницы погранслужбы Украины убили новорожденного ребенка
Две сотрудницы погранслужбы во Львове убили младенца, передает РИА "Новости" со ссылкой на Государственного бюро расследований.
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