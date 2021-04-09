Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК

Президент «Интеко» назвал главные причины роста цен на жилье

Генеральный директор агентства недвижимости VSN Realty Яна Глазунова назвала ключевым фактором роста цен пандемию, а дефицит рабочей силы и подорожание стройматериалов, по ее мнению, прибавили к стоимости квадратного метра жилья 5–7%.В источнике
С чего всё началось

Президент «Интеко» назвал главные причины роста цен на жилье

Основными причинами подорожания жилья стали реформа строительной отрасли и введение эскроу-счетов, рост себестоимости комплектующих и возможный сговор поставщиков, заявил в интервью РБК президент группы компаний «Интеко» Александр Николаев.
РБКвчера в 09:14

Подробнее о событии

Бизнесмен объяснил, почему в России растут цены на жилье

URA.Ru19:52

Строители назвали главные причины роста цен на жилье в России

Московский Комсомолец19:47

Президент «Интеко» назвал главные причины роста цен на жилье

РБКвчера в 09:14

Россиянам раскрыли главные причины роста цен на жилье

Lenta.ru18:45

Глава девелоперской компании назвал причины роста цен на жилье в России

ФАНвчера в 13:54

Названы причины подорожания жилья

Рамблервчера в 12:38

Россиянам назвали три причины роста цен на жилье

Телеканал 360°19:24
Интересное