Президент «Интеко» назвал главные причины роста цен на жилье
Генеральный директор агентства недвижимости VSN Realty Яна Глазунова назвала ключевым фактором роста цен пандемию, а дефицит рабочей силы и подорожание стройматериалов, по ее мнению, прибавили к стоимости квадратного метра жилья 5–7%.В источнике
С чего всё началось
Президент «Интеко» назвал главные причины роста цен на жилье
Основными причинами подорожания жилья стали реформа строительной отрасли и введение эскроу-счетов, рост себестоимости комплектующих и возможный сговор поставщиков, заявил в интервью РБК президент группы компаний «Интеко» Александр Николаев.
РБКвчера в 09:14