Генеральный директор агентства недвижимости VSN Realty Яна Глазунова назвала ключевым фактором роста цен пандемию, а дефицит рабочей силы и подорожание стройматериалов, по ее мнению, прибавили к стоимости квадратного метра жилья 5–7%.

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С чего всё началось Президент «Интеко» назвал главные причины роста цен на жилье Основными причинами подорожания жилья стали реформа строительной отрасли и введение эскроу-счетов, рост себестоимости комплектующих и возможный сговор поставщиков, заявил в интервью РБК президент группы компаний «Интеко» Александр Николаев. РБК вчера в 09:14