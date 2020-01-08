Армия и оружие

DP.RUDP.RUПрезидент Ирана пообещал «отрезать ногу» США на Ближнем Востоке

Президент Ирана Хасан Рухани сравнил убийство командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани силами США с потерей человеком руки и обещал, что не оставит это без ответа, сообщает Fars.
Читать в источнике
Комментировать58

Подробнее о событии

В Иране пообещали «отрезать ногу» США

РИА Новости06:06

Иран пообещал «отрезать ногу» США на Ближнем Востоке

Lenta.ru05:09

Иран пригрозил «отрезать ногу» США на Ближнем Востоке

РБК03:14

«Отрежем вам ноги»: президент Ирана сформулировал план мести США

Царьград04:26

Рухани заявил, что «отрежет ноги» США на Ближнем Востоке

Газета.Ru03:39

Глава Ирана Роухани пригрозил «отрезать ноги» США

РЕН ТВ03:31

Рухани пригрозил «отрезать ноги» США на Ближнем Востоке

Life.ru04:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:47, Ашберн
Политика

Президенты России и Турции запустили «Турецкий поток»

Российская газета 08:32
Общество

Китайский стал самым популярным языком в Steam

Упрощённый китайский стал самым популярным языком у пользователей Steam — по состоянию на декабрь 2019 года его используют почти 38% аккаунтов.
CyberSport.ru 03:17
Футбол

«Ростов» расстался с исландцем Рагнаром Сигурдссоном

Пришедший в январе 2018 года из "Фулхэма" Рагнар Сигурдссон сыграл за "Ростов" 53 матча.
Вести.Ru 07:24
Хоккей

Ковальчук прокомментировал свой дебют за «Монреаль»

ProstoProSport вчера в 02:49
Армия и оружие

Американские военные базы в Ираке подверглись ракетной атаке

По данным некоторых СМИ, атаке с применением еще пяти ракет подверглась и другая база, на которой размещаются американские военные - Эт-Таджи - в районе Эрбиль.
Известия вчера в 18:18
Общество

Путешественник на самокате доехал из Екатеринбурга в Дубай

Российский путешественник Владислав Белозёров доехал из Екатеринбурга в Дубай на самокате, преодолев почти 9 800 километров.
Газета Кемерова 05:25
Происшествия

Иран отказался передавать США черные ящики разбившегося «боинга»

Красная весна 07:40
Наука

Огромное скопление морских черепах сняли на видео

Морской биолог Ванесса Бези (Vanessa Bézy) поделилась удивительным видео, демонстрирующим огромное прибрежное скопление черепах — на территории заповедника Ostional Wildlife Refuge в Коста-Рике; она сделала данную запись с помощью дрона в рамках исследования в 2016 году.
Популярная механика 04 января в 19:01
Армия и оружие

Стала известна возможная реакция Трампа на ракетный удар Ирана

Стала известна возможная реакция президента США Дональда Трампа на ракетный удар Ирана по американским базам в Ираке.
Lenta.ru 06:49
Общество

В России утвердили правила маркировки ряда товаров

Правительство России утвердило правила маркировки ряда товаров, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт кабмина.
RT на русском 06:39
Шоу-бизнес

Ксения Бородина расшевелила своих хейтеров провокационным фото

Недавно Бородина выложила провокационный пост в своем Инстаграм. К своему селфи телеведущая применила старящий фильтр.
Вести Подмосковья вчера в 10:44
Шоу-бизнес

Младшая дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Поклонники в очередной раз отметили шикарную фигуру Климовой и ее моложавую внешность: 41-летняя звезда даже без макияжа даст фору любой молодой девушке.
StarHit.ru вчера в 22:00
Армия и оружие

США вывели войска c двух своих баз в Сирии и перебрасывают их в Ирак

REGNUM 07:45
Здоровье

Диетолог Соломатина назвала продукты для борьбы с раком желудка

ФАН 06 января в 05:19
Финансы

Индекс Мосбиржи впервые превысил отметку в 3100 пунктов

Индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку в 3100 пунктов, обновив исторический максимум.
ТАСС 06:09
Общество

В Японии выдали ордер на арест супруги экс-главы Nissan

Во вторник Прокуратура города Токио получила ордер на арест Кароль Гон — супруги экс-главы франко-японского автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона.
Life.ru вчера в 06:22
Общество

Украинец рассказал, что чудом не полетел роковым рейсом из Тегерана

Как ранее сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, на роковой рейс зарегистрировались 169 человек, но двое - не украинцы - на самолет не сели.
РИА Новости 06:38
Технологии

Samsung представила проект «искусственного человека» Neon

Южнокорейская компания Samsung представила проект видеопомощника Neon на выставке потребительской электроники CES 2020 в Лас-Вегасе.
REGNUM вчера в 05:16
Политика

Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке

Что происходит на Ближнем Востоке Сразу после Нового года США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде и уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
РИА Новости 07:26
Шоу-бизнес

Самбурская назвала российских туристов быдлом

Газета.Ru 08:43
Армия и оружие

Спикер парламента Ирака осудил нарушение своего суверенитета Ираном

Спикер парламента Ирака Мухаммад аль-Хальбуси осудил авиаудары Ирана по военным базам США, находящимся на иракской территории, поскольку это нарушает суверенитет страны.
Известия 08:21
Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 06:29
Авто

Sony представил свой первый электромобиль

Свое изобретение Sony назвал Vision-S. Четырехместный электромобиль разгоняется до 100 км/ч за 4,8 сек. Максимальная скорость − 240 км/ч.
Полит.ру 08:40
Происшествия

Поезд Петербург-Архангельск эвакуировали из-за сообщений о бомбе

Пассажиры поезда Петербург — Архангельск эвакуировали ночью, 8 января из поезда. Всему виной анонимный звонок о бомбе.
АиФ Санкт-Петербург 07:38
Кино

Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более миллиарда рублей

Труд 06 января в 08:15
Происшествия

Очевидец о крушении Boeing в Иране: Самолет горел еще до падения

Очевидец рассказал о крушении украинского Boeing 737 в районе аэропорта Тегерана. По словам мужчины, лайнер загорелся еще в воздухе.
РЕН ТВ 06:39
Единоборства

Александр Емельяненко: «Буду бить лысую голову 3 апреля»

Sports.ru 08:00
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ожидают рождения второй дочери

В июле 2018 года в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родилась дочь Милана, а в сентябре минувшего года пара сообщила об ожидании ещё одного малыша.
OAnews вчера в 00:59
Шоу-бизнес

Пугачева выглядела моложе Галкина на рождественском ужине

Кстати, Новый год семья Галкина и Пугачевой встретили в своем замке в деревне Грязь.
Kleo.ru 06:19
Армия и оружие

В конгрессе США призвали Трампа прекратить провокации против Ирана

В свою очередь, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал атаку на американские базы в Ираке "пощечиной США", отметив, что их войска должны покинуть регион.
РИА Новости 07:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное