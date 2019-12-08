Президент Ирана Хасан Роухани представил парламенту проект бюджета страны на следующий год, в котором будут учтены санкции со стороны США. Об этом сообщает пресс-служба иранского лидера. «В следующем году, как и в этом, наш бюджет основан на противодействии санкциям», — заявил Роухани.

Общество Диетолог назвал причину депрессивности россиян Витамин D называют «солнечным», так как его количество в организме зависит в том числе от солнечных дней в году.

Происшествия Подтверждена гибель вице-губернатора Тамбовской области Чулкова Проверку по факту смерти заместителя губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова начало Следственное управление Следственного комитета по региону.

Фигурное катание Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при Российские фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли весь пьедестал в финале Гран-при и принялись кусать на награждении цветы, а Русская Ракета даже вывела на олимпийский лед собаку в костюме для своей произвольной программы.

Общество Немецкий гастроэнтеролог назвал разрушающие кишечник продукты Глава отделения в немецкой клинике внутренней медицины и нейрогастроэнтерологии Helios Томас Фрилинг назвал продукты, которые разрушают кишечник.

Наука Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.