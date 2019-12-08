Общество
РБКПрезидент Ирана представил бюджет «противодействия санкциям»
Президент Ирана Хасан Роухани представил парламенту проект бюджета страны на следующий год, в котором будут учтены санкции со стороны США. Об этом сообщает пресс-служба иранского лидера. «В следующем году, как и в этом, наш бюджет основан на противодействии санкциям», — заявил Роухани.
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В Минске сотни человек вышли на акцию против интеграции с Россией
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Телеканал "Звезда" показал кадры испытаний дверей на входе в командный пункт Ракетных войск стратегического назначения, находящийся под землей на особоохраняемой территории.
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Экс-депутат Рады заявил о неблагодарности Украины за подарки от СССР
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил о неблагодарности Украины за территории, подаренные Советским Союзом.
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Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
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Ротару выступила на фестивале «Песня года 2019» в Москве
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Маурицио Сарри: В матче с «Лацио» все изменила красная карточка
Думаю, что мы провели неплохой первый тайм, все было очень, очень хорошо, но, к сожалению, это не позволило нам решить задачу до перерыва.
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Подтверждена гибель вице-губернатора Тамбовской области Чулкова
Проверку по факту смерти заместителя губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова начало Следственное управление Следственного комитета по региону.
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В США спущен на воду авианосец «Джон Кеннеди»
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Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
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Усманов заступился за «чистых» российских атлетов перед WADA
Функционер подчеркнул, что понимает сложность вопроса, который стоит перед исполкомом WADA, и поддерживает серьезные санкции против нарушителей антидопинговых правил.
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Собравшийся «изгнать Путина» шаман возобновил поход в Москву
Габышев, считающий себя шаманом-воином, начал поход в Москву в марте 2019 года.
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Британец Энтони Джошуа вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, победив американского боксера Энди Руису.
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Google Chrome научился создавать QR-коды из любого URL
Пользователям Chrome стала доступна функция, разрешающая совместное использование страницы через QR-код.
Происшествия
Брат убитого в Екатеринбурге мальчика помещён в психбольницу
Брат убитого в Екатеринбурге 9-летнего мальчика находится в психиатрической больнице.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при
Российские фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли весь пьедестал в финале Гран-при и принялись кусать на награждении цветы, а Русская Ракета даже вывела на олимпийский лед собаку в костюме для своей произвольной программы.
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Емельянов сменит Федотова на посту главного тренера «Оренбурга»
В субботу президент "Оренбурга" Владимир Кияев заявил, что Владимир Федотов покинул пост главного тренера команды.
Армия и оружие
Судно Минобороны России ждет очереди на прохождение Панамского канала
Транспорт
РЖД ввели новый график движения поездов
РЖД с 8 декабря ввели новый график движения поездов на 2019−2020 годы, сообщает пресс-служба компании.
Общество
Немецкий гастроэнтеролог назвал разрушающие кишечник продукты
Глава отделения в немецкой клинике внутренней медицины и нейрогастроэнтерологии Helios Томас Фрилинг назвал продукты, которые разрушают кишечник.
Наука
Как ритмы мозга помогают управлять вниманием
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Елена Темникова: «Туры убивают здоровье»
Космос
Ракета Falcon 9 с грузовиком Cargo Dragon стартовала к МКС
Компании SpaceX запустила к МКС ракету-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon.
Наука
Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае
В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.
Происшествия
Четыре человека погибли в аварии в Оренбургской области
По данным МВД, в результате инцидента погибли четыре человека. Авария произошла на трассе Оренбург — Акбулак.
Политика
Киев предрек «послевкусие разочарования» от саммита в Париже
Жителям Украины не стоит ожидать завершения войны в Донбассе на следующий день после саммита «нормандской четверки», который должен состояться в понедельник, 9 декабря, в Париже, поскольку встреча лидеров может принести «послевкусие разочарования».