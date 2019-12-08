Общество

РБКРБКПрезидент Ирана представил бюджет «противодействия санкциям»

Президент Ирана Хасан Роухани представил парламенту проект бюджета страны на следующий год, в котором будут учтены санкции со стороны США. Об этом сообщает пресс-служба иранского лидера. «В следующем году, как и в этом, наш бюджет основан на противодействии санкциям», — заявил Роухани.
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Президент Ирана представил проект «бюджета сопротивления» санкциям США

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